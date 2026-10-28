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 24hod.sk    Šport

28. októbra 2026

Levice aj po druhý raz vyhrali u súpera v EP FIBA, Prievidza doma prehrala



Levice zabrali už po druhý raz u súpera v EP FIBA, Prievidza tretíkrát prehrala. Slovenský basketbalový majster Patrioti Levice zatiaľ pozoruhodným ...



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madzin 28.10.2026 (SITA.sk) - Levice zabrali už po druhý raz u súpera v EP FIBA, Prievidza tretíkrát prehrala.


Slovenský basketbalový majster Patrioti Levice zatiaľ pozoruhodným spôsobom účinkuje v aktuálnom ročníku Európskeho pohára FIBA.

V tabuľke B-skupiny Levičania majú na konte dve víťazstvá za triumfy na palubovkách súperov a dve prehry z domáceho prostredia.

Tesné víťazstvo


Víťazstvo číslo dva 78:76 sa zrodilo v rumunskej Bukurešti nad miestnym Dinamom za zaujímavých okolností. V prvej štvrtine hostia z Levíc ovládli hru a vyhrali ju 27:14.

Útok ťahal najmä Hicks, spoza trojkového oblúka sa darilo Brooksovi, neskôr z lavičky výborne naskočil Dorsey. Do konca prvého polčasu to bolo stále o 10 bodov v prospech slovenského majstra (45:35), ale rumunský tím to nevzdal. V tretej štvrtine domáci znížili na 45:53 a črtala sa zaujímavá koncovka.

https://www.instagram.com/p/DfArIyUOX7Y


Domáci hráč Drame za stavu 72:75 premenil oba trestné hody a pol minúty pred koncom Levice viedli už len o bod. Dve sekundy pred koncom opäť Drame a opäť z trestných hodov znížil na 76:77, ale posledný bod zápasu padol z čiary trestného hodu z ruky Levičana Watsona-Gayleho.

Rozháraný a napínavý záver


"Hrali sme ako tím a to ma najviac teší. Aj v ťažkých momentoch sme zostali spolu a bolo cítiť veľké chcenie a veľkú motiváciu zvládnuť zápas. Záver bol extrémne rozháraný, napínavý, ale som rád, že sme to zvládli. Som rád, že sme si vedeli vybojovať náskok. Dinamo je silný tím, vrátilo sa do zápasu, ale museli sme aj my improvizovať. Vypadol nám Bojan a okolnosti nás donútili hrať možno ináč, ako sme zvyknutí, ale som rád, že sme sa adaptovali," zhodnotil tréner Levíc Michal Madzin na klubovom webe Patriotov.

Prievidzi to nevyšlo


V EP FIBA bol v utorok v hre aj ďalší slovenský zástupca BC Prievidza. V G-skupine Prievidžania zaznamenali druhú prehru za sebou. Pred domácim publikom nestačili na dánsky Bakken Bears Aarhus 78:83.

Vo vyrovnanom zápase slovenský tím viedol na konci tretej štvrtiny 58:56, ale odvtedy si už favorizovaní hostia udržiavali náskok 4-8 bodov a nakoniec aj zvíťazili. Prievidza má v G-skupine EP FIBA na konte jedno víťazstvo a tri prehry.

Disciplína a organizácia hry


"Súper bol disciplinovanejší a organizovanejší vo veciach, v ktorých sme chceli byť my. Nehrali sme vôbec dobre, predstavovali sme si to inak. Je to sklamanie, lebo doma sme chceli zvíťaziť. Gratulujem Bakkenu," uviedol hráč Prievidze Dalibor Hlivák pre JOJ Šport.



Zdroj: SITA.sk - Levice aj po druhý raz vyhrali u súpera v EP FIBA, Prievidza doma prehrala © SITA Všetky práva vyhradené.

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