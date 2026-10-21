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21. októbra 2026
Kvaraccheliju čaká operácia kolena a nezahrá si niekoľko mesiacov. O koho ešte prišli Parížania v súboji Ligy majstrov?
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
Gruzínsky krídelník podstúpi chirurgický zákrok po zranení v zápase Ligy majstrov proti FC Barcelona. Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain prišiel hneď na niekoľko mesiacov o svojho ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Gruzínsky krídelník podstúpi chirurgický zákrok po zranení v zápase Ligy majstrov proti FC Barcelona.
Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain prišiel hneď na niekoľko mesiacov o svojho krídelníka Chviču Kvaraccheliju. Dvadsaťpäťročný reprezentant Gruzínska si v utorkovom súboji Ligy majstrov proti FC Barcelona poranil koleno a čaká ho operácia.
"Chviča Kvaracchelija utrpel počas utorkového zápasu Ligy majstrov proti FC Barcelona pretrhnutie predného skríženého väzu v pravom kolene a na základe odporúčania lekárov podstúpi operáciu v najbližších dňoch," uviedli v stredu zástupcovia PSG prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia.
Kvaracchelija spadol na trávnik bez zjavného kontaktu a zápas opustil ešte pred uplynutím hodiny hry, jeho tím doma zvíťazil nad Kataláncami 4:2. Gruzínec mal mal významný podiel na tom, že hráči PSG dvakrát po sebe ovládli Ligu majstrov a je jedným z kandidátov na zisk Zlatej lopty, vyhlásenie ankety sa uskutoční už v pondelok.
Parížania v utorok prišli ak o ďalšie dve opory. Útočník Ousmane Dembélé aj stopér Marquinhos budú pre svalové zranenia v oblasti stehna mimo hry niekoľko týždňov. "Súčasný držiteľ Zlatého lopty Dembélé aj Marquinhos utrpeli svalové zranenia na stehne," informoval klub.
PSG tak musí riešiť absenciu kľúčových hráčov v dôležitej časti sezóny, čo môže ovplyvniť ich ambície v domácej lige aj v pohárovej Európe.
Zdroj: SITA.sk - Kvaraccheliju čaká operácia kolena a nezahrá si niekoľko mesiacov. O koho ešte prišli Parížania v súboji Ligy majstrov? © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain prišiel hneď na niekoľko mesiacov o svojho krídelníka Chviču Kvaraccheliju. Dvadsaťpäťročný reprezentant Gruzínska si v utorkovom súboji Ligy majstrov proti FC Barcelona poranil koleno a čaká ho operácia.
"Chviča Kvaracchelija utrpel počas utorkového zápasu Ligy majstrov proti FC Barcelona pretrhnutie predného skríženého väzu v pravom kolene a na základe odporúčania lekárov podstúpi operáciu v najbližších dňoch," uviedli v stredu zástupcovia PSG prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia.
Kvaracchelija spadol na trávnik bez zjavného kontaktu a zápas opustil ešte pred uplynutím hodiny hry, jeho tím doma zvíťazil nad Kataláncami 4:2. Gruzínec mal mal významný podiel na tom, že hráči PSG dvakrát po sebe ovládli Ligu majstrov a je jedným z kandidátov na zisk Zlatej lopty, vyhlásenie ankety sa uskutoční už v pondelok.
Parížania v utorok prišli ak o ďalšie dve opory. Útočník Ousmane Dembélé aj stopér Marquinhos budú pre svalové zranenia v oblasti stehna mimo hry niekoľko týždňov. "Súčasný držiteľ Zlatého lopty Dembélé aj Marquinhos utrpeli svalové zranenia na stehne," informoval klub.
PSG tak musí riešiť absenciu kľúčových hráčov v dôležitej časti sezóny, čo môže ovplyvniť ich ambície v domácej lige aj v pohárovej Európe.
Zdroj: SITA.sk - Kvaraccheliju čaká operácia kolena a nezahrá si niekoľko mesiacov. O koho ešte prišli Parížania v súboji Ligy majstrov? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
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