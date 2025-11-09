Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 9.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Teodor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. novembra 2025

Strana Hlas-SD poprela, že by riaditeľka školy, kde mal prednášať premiér Fico, bola jej členkou


Tagy: Premiér Slovenskej republiky

Strana Hlas-SD poprela, že by riaditeľka popradskej školy, kde mal prednášať premiér Robert Fico (



Zdieľať
matus sutaj estok robert fico 676x451 9.11.2025 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD poprela, že by riaditeľka popradskej školy, kde mal prednášať premiér Robert Fico (Smer-SD), bola jej členkou. Ako strana uviedla vo vyhlásení, v mediálnom priestore sa objavili nesprávne informácie, že riaditeľka školy Mária Vojtaššáková je ich členkou. To ale nie je to pravda, strana má síce členku s rovnakým menom, ide ale o dve rozdielne osoby.


„Strana Hlas rovnako odmieta, aby sa voči pani riaditeľke školy alebo voči ktorejkoľvek inej osobe, ktorá si len plní svoje povinnosti, uskutočňoval akýkoľvek hon. Odmietame, aby slušnosť nahrádzala neslušnosť a aby bol akýmkoľvek spôsobom trestaný či znevažovaný ten, kto sa o zachovávanie slušnosti stará. Vyzývame preto médiá a verejne známe osobnosti, aby si položili otázku, či by reagovali rovnako, keby bol podobný odkaz napísaný voči predstaviteľom súčasnej opozície alebo pani prezidentke," uviedol politický subjekt.

Hlas-SD apeluje aj na návrat k dialógu, namiesto schvaľovania neslušnosti, a zabránenie tomu, aby sa podobné situácie v budúcnosti opakovali.


Zdroj: SITA.sk - Strana Hlas-SD poprela, že by riaditeľka školy, kde mal prednášať premiér Fico, bola jej členkou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Z niekoľkých obcí ukrajinskej Záporožskej a a Dnepropetrovskej oblasti povinne evakuujú deti a ich rodičov
<< predchádzajúci článok
Kyberpriestor – frontová línia moderných konfliktov – ROZHOVOR

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 