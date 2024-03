Pellegrini si nemyslí, že ľudia idú voliť podľa toho, či sa kandidáti dvadsaťkrát stretnú pred voľbami

18.3.2024 - Prezidentský kandidát Peter Pellegrini Hlas-SD ) sa v predvolebnom dueli s Ivanom Korčokom v televízii Markíza nechcel príliš vyjadrovať k svojej neúčasti v predvolebných diskusiách.„Ja si nemyslím, že ľudia idú voliť podľa toho, či sa kandidáti dvadsaťkrát stretnú pred voľbami,“ uviedol jeden z favoritov nadchádzajúcich prezidentských volieb.Jeho, podľa predvolebných prieskumov, najväčší súper, občiansky kandidát Ivan Korčok považuje za dôležité, aby sa prezidentskí kandidáti stretávali v predvolebných diskusiách.Pellegrini tvrdí, že dostal dve pozvánky, jednu od Denníka N, ďalšiu od denníka Sme, pričom na tieto podujatia boli podľa jeho tvrdení predávané lístky.Vyjadril sa tiež, že by sa hanbil ísť do diskusie, kde si ľudia musia kupovať lístky na to, aby sa mohli pozerať na debatu politikov.