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05. júna 2026
Moskva a Kyjev si vymenili po 185 vojnových zajatcov
Výmena prišla deň po výzve prezidenta Zelenského na priame rokovania s Vladimirom Putinom o ukončení vojny.
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Rusko a Ukrajina si v piatok vymenili po 185 vojnových zajatcov. Oznámili to obe strany konfliktu, pričom výmeny zajatcov zostávajú jednou z mála oblastí spolupráce medzi Moskvou a Kyjevom počas vojny trvajúcej už štvrtý rok.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že „185 ruských vojakov bolo vrátených z územia kontrolovaného kyjevským režimom“ a výmenou bolo odovzdaných 185 ukrajinských vojnových zajatcov.
Dlhé zajatie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že časť prepustených ukrajinských vojakov bola v ruskom zajatí ešte od roku 2022.
„Návrat našich ľudí je pre Ukrajinu neustálou prioritou. Každý deň pracujeme na vyslobodení každého jedného Ukrajinca zo zajatia,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Ukrajinské úrady zverejnili fotografie oholených vojakov zahalených do ukrajinských zástav, ktorí sa po návrate objímali.
Tisíce zajatcov
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 si obe krajiny vymenili tisíce zajatcov v desiatkach výmen.
K piatkovej výmene došlo deň po tom, ako Zelenskyj vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina na priame osobné rokovania o ukončení vojny.
Zdroj: SITA.sk - Moskva a Kyjev si vymenili po 185 vojnových zajatcov © SITA Všetky práva vyhradené.
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