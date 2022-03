Kyjev údajne chystá útoky pod falošnou vlajkou na diplomatické misie vo Ľvove

Moskva obvinila v sobotu večer Kyjev, že plánuje útok "pod falošnou vlajkou" na zariadenia západných diplomatov v západoukrajinskom meste Ľvov. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.





Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov vyhlásil, že ukrajinské vedenie má v úmysle vykresliť útoky na diplomatické misie Spojených štátov a ďalších západných krajín ako "cielený útok ruských ozbrojených síl".Toto má vyvinúť tlak na Severoatlantickú alianciu (NATO), aby poskytla viac dodávok zbraní a aby súhlasila s bezletovou zónou nad Ukrajinou.Moskva neskôr vyhlásila aj to, že Kyjev plánuje chemické útoky na civilistov v Sumskej a Mykolajivskej oblasti.Nie sú žiadne dôkazy, ktoré by tieto tvrdenia podporovali. Ukrajina opakovane obviňuje Rusko zo šírenia dezinformácií o údajných provokáciách, aby tak ospravedlnilo svoje vlastné útoky.Niekoľko západných krajín presťahovalo svoj diplomatický personál z ukrajinského hlavného mesta Kyjev do Ľvova, ktorý je ďalej na západe, a urobilo to ešte pred začiatkom invázie Ruska na Ukrajine 24. februára. Vojna trvá už vyše tri týždne a niekoľko krajín, vrátane Francúzska, má vo Ľvove stále svojich diplomatov, pripomenula agentúra DPA.