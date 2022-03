Putin sa nezastaví na Ukrajine, varuje Boris Johnson, jeho víťazstvo bude začiatkom novej éry zastrašovania

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je ruská invázia na Ukrajinu „pre svet bodom obratu". Predseda britskej vlády uviedol, že víťazstvo ruského prezidenta Vladimira Putina by znamenalo „novú éru zastrašovania".Na konferencii Konzervatívnej strany v sobotu Johnson vyhlásil, že Putin bol „vystrašený", že príklad slobodnej Ukrajiny by vyvolal prodemokratickú revolúciu v Rusku.Johnson povedal, že „víťazný Putin sa nezastaví na Ukrajine a koniec slobody na Ukrajine bude znamenať uhasenie akejkoľvek nádeje na slobodu Gruzínska a potom Moldavska, bude znamenať začiatok novej éry zastrašovania vo východnej Európe od Baltského po Čierne more".