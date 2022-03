Britský generál: Rusko mení stratégiu na opotrebovávaciu vojnu

Šéf britskej vojenskej spravodajskej služby (DI) generálporučík Jim Hockenhull v piatok povedal, že Rusko sa posúva k stratégii "opotrebovávacej vojny" po tom, ako sa mu počas invázie na Ukrajinu nedarí dosiahnuť svoje ciele. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.





Rusko podľa Hockenhulla zmenilo svoj postup po tom, ako sa mu nepodarilo získať kontrolu nad významnými ukrajinskými mestami.Opotrebovávacia vojna podľa jeho slov "bude zahŕňať bezohľadné používanie palebnej sily bez rozdielu". To spôsobí nárast počtu obetí z radov civilistov, ničenie infraštruktúry krajiny a takisto to vystupňuje humanitárnu krízu.Západní predstavitelia podľa AP uviedli, že ruské jednotky majú dostatok delostreleckej munície na to, aby v ostreľovaní pokračovali celé týždne – dokonca aj dlhšie. Rusko popiera tvrdenia, že sa počas svojej "špeciálnej operácie" zameriava na civilistov.Ukrajina počas ruskej invázie zaznamenala tisíce obetí z radov civilistov. Rusko však cielené útoky na civilistov popiera, píše AP.