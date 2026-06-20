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20. júna 2026

Kyjev vracia poľské vyznamenania po tom, čo Nawrocki odobral ocenenie Zelenskému


Tagy: poľsko-ukrajinské vzťahy Poľský prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že spor o historickú pamäť oslabuje jednotu spojencov a nahráva Moskve. Viacerí vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia sa rozhodli ...



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ukraine_honduras_99383 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že spor o historickú pamäť oslabuje jednotu spojencov a nahráva Moskve.

Viacerí vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia sa rozhodli vrátiť poľské štátne vyznamenania po tom, ako poľský prezident Karol Nawrocki odobral prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému Rad Bielej orlice, najvyššie poľské štátne ocenenie.


Spor medzi spojencami vyvolalo rozhodnutie Kyjeva pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá sa podieľala na masakroch poľského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny.



Moskovský agresor


K ministrovi zahraničných vecí Andrijovi Sybihovi sa v sobotu pridali aj šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov a ukrajinský veľvyslanec vo Varšave Vasyl Bodnar. Obaja oznámili, že vrátia poľské vyznamenania udelené za rozvoj vzájomných vzťahov.


„Je to dar pre moskovského agresora, ktorý ho určite využije proti obom našim krajinám,“ uviedol Budanov na sociálnej sieti.


Veľvyslanec Bodnar označil rozhodnutie poľského prezidenta za bolestivé gesto namierené proti celému ukrajinskému národu.


Sybiha už v piatok avizoval, že vráti ocenenie získané v roku 2022, pričom krok Nawrockého označil za neodôvodnený a neúctivý.



Historické spory


Poľský prezident zdôvodnil odobratie vyznamenania tým, že Kyjev napriek výzvam odmietol zmeniť názov vojenskej jednotky. Podľa Nawrockého glorifikácia UPA poškodzuje proces zmierenia medzi oboma národmi.


Poľský premiér Donald Tusk síce označil rozhodnutie Kyjeva za chybu, zároveň však vyzval obe krajiny, aby nedovolili historickým sporom zničiť partnerstvo budované počas ruskej invázie na Ukrajinu.


Poľsko patrí medzi najvýznamnejších spojencov Kyjeva a od začiatku vojny prijalo státisíce ukrajinských utečencov.




Zdroj: SITA.sk - Kyjev vracia poľské vyznamenania po tom, čo Nawrocki odobral ocenenie Zelenskému © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poľsko-ukrajinské vzťahy Poľský prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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