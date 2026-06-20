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20. júna 2026
Požiar vo väzenskej cele v košickej mestskej časti vyvolal rozsiahly zásah, podľa prvých informácií ho založil väzeň
Tagy: Hasiči košická väznica Policajti Požiar
K požiaru došlo pred ôsmou hodinou ráno na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním. Požiar vo väznici v košickej mestskej časti Šaca si v sobotu ráno vyžiadal zásah
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20.6.2026 (SITA.sk) - K požiaru došlo pred ôsmou hodinou ráno na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním.
Požiar vo väznici v košickej mestskej časti Šaca si v sobotu ráno vyžiadal zásah hasičov, policajtov aj záchranárov. Podľa informácií televízie JOJ ho založil jeden z väzňov. Pri incidente sa nadýchalo dymu šesť osôb.
K požiaru došlo pred ôsmou hodinou ráno na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním. Jeden z väzňov mal najskôr podpáliť uterák a následne rozšíriť oheň na matrace vo svojej cele. Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky. „Môžem potvrdiť, že na mieste zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla pre JOJ hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Hasičom sa podarilo požiar rýchlo uhasiť. Splodiny horenia sa však rozšírili priestormi ústavu, pričom dýchacie ťažkosti malo šesť osôb. „Hasiči boli vyslaní k požiaru v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v mestskej časti Košice-Šaca. Po príchode na miesto zasahujúca jednotka požiar rýchlo lokalizovala a zlikvidovala. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania,“ informoval hovorca Hasičského a záchranného zboru Jozef Bálint.
Zdroj: SITA.sk - Požiar vo väzenskej cele v košickej mestskej časti vyvolal rozsiahly zásah, podľa prvých informácií ho založil väzeň © SITA Všetky práva vyhradené.
Požiar vo väznici v košickej mestskej časti Šaca si v sobotu ráno vyžiadal zásah hasičov, policajtov aj záchranárov. Podľa informácií televízie JOJ ho založil jeden z väzňov. Pri incidente sa nadýchalo dymu šesť osôb.
K požiaru došlo pred ôsmou hodinou ráno na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním. Jeden z väzňov mal najskôr podpáliť uterák a následne rozšíriť oheň na matrace vo svojej cele. Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky. „Môžem potvrdiť, že na mieste zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla pre JOJ hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Hasičom sa podarilo požiar rýchlo uhasiť. Splodiny horenia sa však rozšírili priestormi ústavu, pričom dýchacie ťažkosti malo šesť osôb. „Hasiči boli vyslaní k požiaru v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v mestskej časti Košice-Šaca. Po príchode na miesto zasahujúca jednotka požiar rýchlo lokalizovala a zlikvidovala. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania,“ informoval hovorca Hasičského a záchranného zboru Jozef Bálint.
Zdroj: SITA.sk - Požiar vo väzenskej cele v košickej mestskej časti vyvolal rozsiahly zásah, podľa prvých informácií ho založil väzeň © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hasiči košická väznica Policajti Požiar
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