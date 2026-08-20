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20. augusta 2026

Zoroslav Kollár podporil kandidátku na primátorku Košíc, Kovačevičovú vníma ako osobnosť bez škandálov


Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Splnomocnenec vlády pre rómske komunity starostka mestskej časti Nad jazerom Voľby do samosprávnych krajov Voľby na primátora Košíc

Starostka mestskej časti Košice-Nad jazerom vstupuje do primátorského zápasu s podporou mimoparlamentnej strany. Strana Právo na pravdu podporila v ...



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zoroslav kollar 676x479 20.8.2026 (SITA.sk) - Starostka mestskej časti Košice-Nad jazerom vstupuje do primátorského zápasu s podporou mimoparlamentnej strany.


Strana Právo na pravdu podporila v nadchádzajúcich spojených voľbách do samospráv kandidatúru Lenky Kovačevičovej na post košickej primátorky. Informoval o tom na tlačovom brífingu predseda tejto strany Zoroslav Kollár.

Podľa jeho slov pri zvažovaní o tom, koho z kandidátov na primátora metropoly východu podporia, si pozreli jej životopis. Poukázal, že Kovačevičová má za sebou tri úspešné volebné obdobia v pozícii starostky mestskej časti Košice-Nad jazerom.

„Nenašli sme žiadnu škvrnku na jej životopise, jej meno nebolo nikdy spájané so žiadnym škandálom,” vyjadril sa. Dodal, že ich spája aj téma nelegálnych rómskych osád, v tejto súvislosti spomenul aj to, že chcú Kovačevičovej pomôcť všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.

Búranie osady sa stretlo s kritikou


Starostka Kovačevičová v júli započala proces odstraňovania rómskej osady v lokalite Lubina na sídlisku. Časť rodín mala sama zbúrať svoje príbytky a presťahovať sa do Maďarska, kde si zakúpili domy. Búranie osady sa stretlo s kritikou, kandidát na primátora Košíc Miroslav Sabol v tejto súvislosti podal aj trestné oznámenie ako podnet na preverenie okolností tohto sťahovania.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško sa k prípadu krátko po sťahovaní vyjadril tak, že nemá rád, keď sú Rómovia zneužívaní na politické kampane, apeloval na kandidátov v komunálnych voľbách, aby to nerobili. Doplnil vtedy, že situáciu plánujú sledovať.

Starostka figuruje na liste vlastníctva


Kovačevičová odmietla, že by dotknutá maďarská samospráva o sťahovaní nevedela. Rovnako odmietla aj tvrdenia o tom, že ide o snahu pripraviť územie na developerské projekty v budúcnosti, keďže tieto pozemky patria rôznym súkromným vlastníkom a vedie cez ne ochranné pásmo plynovodu.

Ukázalo sa tiež, že starostka figuruje na jednom z listov vlastníctva k domom v maďarskej obci, čo je ale podľa jej slov preto, lebo je na čele OZ, je to podľa nej verejne dohľadateľné.

Dosiaľ svoju kandidatúru na post primátora Košíc ohlásili okrem Kovačevičovej aj kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák, tiež starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, mandát sa chystá obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček. Kandidatúru ohlásil aj konzultant a lobista EÚ Miroslav Sabol a ako nezávislý kandidát kandiduje i Alexander Riabov. Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.


Zdroj: SITA.sk - Zoroslav Kollár podporil kandidátku na primátorku Košíc, Kovačevičovú vníma ako osobnosť bez škandálov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby Splnomocnenec vlády pre rómske komunity starostka mestskej časti Nad jazerom Voľby do samosprávnych krajov Voľby na primátora Košíc
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