03. novembra 2025

Kyjev vyhlásil, že zastavil ruský pokus o postup severne od Pokrovska


Tagy: donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine

Ukrajinské sily v pondelok vyhlásili, že zastavili ruský pokus o postup severne od mesta Pokrovsk, ktoré je kľúčových logistickým centrom v Doneckej oblasti na východe krajiny. ...



russia_ukraine_war_02768 676x451 3.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské sily v pondelok vyhlásili, že zastavili ruský pokus o postup severne od mesta Pokrovsk, ktoré je kľúčových logistickým centrom v Doneckej oblasti na východe krajiny. Pokrovsk je čiastočne obkľúčený ruskou armádou a je dejiskom prudkých bojov. Informuje o tom web Kyiv Independent.


Ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie uviedol, že útočné a špeciálne operačné jednotky zablokovali snahu o prerušenie zásobovacej trasy medzi Pokrovskom a obcou Rodynske, pričom zabili 19 ruských vojakov. Zbor dodal, že situácia v susednom meste Myrnohrad je „napätá, ale nie kritická“ a oblasť posilnili ďalšie ukrajinské jednotky.

Otvorené zdroje, ako napríklad analytická skupina DeepState, naznačujú, že boje o Pokrovsk sa zintenzívňujú v meste aj na jeho južnom krídle.


Zdroj: SITA.sk

