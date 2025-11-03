|
Utorok 4.11.2025
Denník - Správy
03. novembra 2025
Kyjev vyhlásil, že zastavil ruský pokus o postup severne od Pokrovska
Ukrajinské sily v pondelok vyhlásili, že zastavili ruský pokus o postup severne od mesta Pokrovsk, ktoré je kľúčových logistickým centrom v Doneckej oblasti na východe krajiny. ...
3.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské sily v pondelok vyhlásili, že zastavili ruský pokus o postup severne od mesta Pokrovsk, ktoré je kľúčových logistickým centrom v Doneckej oblasti na východe krajiny. Pokrovsk je čiastočne obkľúčený ruskou armádou a je dejiskom prudkých bojov. Informuje o tom web Kyiv Independent.
Ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie uviedol, že útočné a špeciálne operačné jednotky zablokovali snahu o prerušenie zásobovacej trasy medzi Pokrovskom a obcou Rodynske, pričom zabili 19 ruských vojakov. Zbor dodal, že situácia v susednom meste Myrnohrad je „napätá, ale nie kritická“ a oblasť posilnili ďalšie ukrajinské jednotky.
Otvorené zdroje, ako napríklad analytická skupina DeepState, naznačujú, že boje o Pokrovsk sa zintenzívňujú v meste aj na jeho južnom krídle.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev vyhlásil, že zastavil ruský pokus o postup severne od Pokrovska © SITA Všetky práva vyhradené.
