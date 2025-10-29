|
Streda 29.10.2025
Archív správ
29. októbra 2025
Kyjev zasiahol dve rafinérie a jeden plynárenský závod v Rusku
Jednotky hĺbkových úderov zo špeciálnych operačných síl Ukrajiny v noci na stredu podnikli útoky na tri ciele ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Oznámil to ukrajinský generálny štáb, informuje web ...
29.10.2025 (SITA.sk) - Jednotky hĺbkových úderov zo špeciálnych operačných síl Ukrajiny v noci na stredu podnikli útoky na tri ciele ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Oznámil to ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda.
Cieľmi boli Marijská ropná rafinéria v Povolží, ropná rafinéria v Ulianovskej oblasti a závod na spracovanie plynu v meste Buďonnovsk v Stavropoľskom kraji. Na miestach útokov nastali výbuchy a požiare, uviedol ukrajinský generálny štáb.
Marijská ropná rafinéria má spracovateľskú kapacitu 1,6 milióna ton ropy ročne a ropná rafinéria v Ulianovskej oblasti 600-tisíc ton. Buďonnovský závod na spracovanie plynu má projektovanú kapacitu 2,2 miliardy kubických metrov plynu ročne.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev zasiahol dve rafinérie a jeden plynárenský závod v Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
