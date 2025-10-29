Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.10.2025
 Zo zahraničia

29. októbra 2025

Kyjev zasiahol dve rafinérie a jeden plynárenský závod v Rusku


vojna na Ukrajine

Jednotky hĺbkových úderov zo špeciálnych operačných síl Ukrajiny v noci na stredu podnikli útoky na tri ciele ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Oznámil to ukrajinský generálny štáb, informuje web ...



gettyimages 2180578626 676x380 29.10.2025 (SITA.sk) - Jednotky hĺbkových úderov zo špeciálnych operačných síl Ukrajiny v noci na stredu podnikli útoky na tri ciele ruskej ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Oznámil to ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda.


Cieľmi boli Marijská ropná rafinéria v Povolží, ropná rafinéria v Ulianovskej oblasti a závod na spracovanie plynu v meste Buďonnovsk v Stavropoľskom kraji. Na miestach útokov nastali výbuchy a požiare, uviedol ukrajinský generálny štáb.

Marijská ropná rafinéria má spracovateľskú kapacitu 1,6 milióna ton ropy ročne a ropná rafinéria v Ulianovskej oblasti 600-tisíc ton. Buďonnovský závod na spracovanie plynu má projektovanú kapacitu 2,2 miliardy kubických metrov plynu ročne.


Zdroj: SITA.sk - Kyjev zasiahol dve rafinérie a jeden plynárenský závod v Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.

vojna na Ukrajine
