Streda 29.10.2025
Úvodná strana
29. októbra 2025
V jednom z obchodných reťazcov v Michalovciach sa za ostatné tri dni odohrali dve fyzické potýčky
V jednom z obchodných reťazcov v Michalovciach sa za ostatné tri dni odohrali dve fyzické potýčky, v dvoch rôznych prevádzkach. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva
Potýčka so strážničkou
Prvý incident sa stal v nedeľu 26. októbra, krátko po 17:00, kedy sa z predajnej plochy 17-ročná podozrivá osoba pokúsila odísť bez zaplatenia tovaru.
„Túto snahu si však všimla pracovníčka strážnej služby, ktorá sa osobu po tom, čo prešla cez pokladničnú zónu bez zaplatenia, snažila zastaviť. Došlo však medzi nimi k roztržke a fyzickému kontaktu, podozrivá osoba sa pracovníčke strážnej služby snažila vytrhnúť, až nakoniec sa jej úplne vyšmykla, z priestorov obchodného domu vybehla a potom sa stratila v michalovských uliciach," opisuje Ivanová.
Doplnila, že po vzhliadnutí kamerových záznamov a vďaka výbornej miestnej a osobnej znalosti michalovskí policajti podozrivú osobu zakrátko vypátrali. Obmedzili ju na osobnej slobode a predviedli na príslušné oddelenie. Po vykonaní potrebných procesných úkonov podozrivú osobu zo zadržania prepustili.
Pracovníčka strážnej služby podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti. „Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Michalovce začal v súvislosti s týmto incidentom trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Do trestného konania bol pribratý znalec z odboru zdravotníctva – chirurgie, a podľa výsledkov znaleckého posudku v súvislosti so zraneniami, ktoré utrpela pracovníčka strážnej služby, bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci," uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Opitý výtržník v podmienke
V inej prevádzke toho istého obchodného reťazca sa odohral aj ďalší incident, a to v utorok 28. októbra. „Okolo 19:00 stál pred prevádzkou, opierajúc sa o nákupné košíky, 32-ročný muž, keď k nemu náhle pristúpila neznáma osoba a opakovane vyslovila „vypadni het, tu nežobri, neotravuj ľudí, lebo ce prebijem s nožíkom“. 32-ročný muž sa bránil, že iba čaká na kamaráta a nič zlé nerobí, a v obave o svoj život a zdravie sa presunul do interiéru obchodného domu, za vstupné dvere. Vykrikujúca osoba ostala stáť pred dverami obchodu, a keď okolo nej prechádzal 21-ročný muž, skríkla na neho, aby sa nepozeral, lebo ho s nožom rozreže," priblížila Ivanová.
Dodala, že aj 21-ročný muž sa v obave o svoj život a zdravie rýchlo presunul dovnútra obchodného centra a ostal stáť pri vchodových dverách. „Podozrivá osoba pristúpila k obom vystrašeným mužom, staršieho z nich schmatla za bundu. Ten v obave o svoj život vytiahol z vrecka neznámy ostrý predmet. Podozrivá osoba sa odrazu vytrhla a z obchodnej prevádzky utiekla," uviedla Ivanová.
Podozrivého 50-ročného muža čoskoro zadržali policajti. Predviedli ho na policajné oddelenie, vzhľadom na to, že u oboch poškodených mužov svojim konaním vzbudil dôvodnú obavu o ich život a zdravie, a tiež sa na mieste verejnosti prístupnom dopustil slovne a fyzicky hrubej neslušnosti tým, že ich napadol. Policajti 50-ročného Erika podrobili aj dychovej skúške na alkohol, s výsledkom 1,63 promile.
Muž z okresu Michalovce nocoval v policajnej cele a poverený príslušník michalovského obvodného oddelenia začal trestné stíhanie z prečinu nebezpečného vyhrážania, v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva. „Nakoľko bolo ďalšími úkonmi zistené, že obvinený muž má v súčasnej dobe uloženú „podmienku“ za inú trestnú činnosť, bol zároveň spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby," uzavrela Ivanová.
Zdroj: SITA.sk - V jednom z obchodných reťazcov v Michalovciach sa za ostatné tri dni odohrali dve fyzické potýčky © SITA Všetky práva vyhradené.
