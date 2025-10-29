Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.10.2025
29. októbra 2025

Šéfom českého parlamentu bude Tomio Okamura


Šéfom dolnej komory českého parlamentu by sa mal stať predseda krajne pravicovej nacionalistickej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura. Za šéfa poslaneckej ...



czech_republic_election_preview_51967 2cab4abd569c474f99426ff0152e2f56 2 676x451 29.10.2025 (SITA.sk) - Šéfom dolnej komory českého parlamentu by sa mal stať predseda krajne pravicovej nacionalistickej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura. Za šéfa poslaneckej snemovne ho nominujú koalícia ANO, SPD a Motoristov. Po stredajšom koaličnom rokovaní to potvrdila podpredsedníčka ANO Alena Schillerová, informuje spravodajský web TN.cz.


Populistické hnutie ANO Andreja Babiša, ktoré v českých parlamentných voľbách zvíťazilo, chce obsadiť funkciu podpredsedu parlamentu. Post ďalšieho podpredsedu má patriť pravicovej populistickej strane Motoristi.

Budúca česká opozícia má v parlamente obsadiť dve podpredsednícke kreslá. Na jedno si nárokuje ODS, na ďalšie hnutie STAN.


Zdroj: SITA.sk - Šéfom českého parlamentu bude Tomio Okamura © SITA Všetky práva vyhradené.

