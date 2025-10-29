|
Streda 29.10.2025
29. októbra 2025
Šéfom českého parlamentu bude Tomio Okamura
Šéfom dolnej komory českého parlamentu by sa mal stať predseda krajne pravicovej nacionalistickej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura. Za šéfa poslaneckej ...
29.10.2025 (SITA.sk) - Šéfom dolnej komory českého parlamentu by sa mal stať predseda krajne pravicovej nacionalistickej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura. Za šéfa poslaneckej snemovne ho nominujú koalícia ANO, SPD a Motoristov. Po stredajšom koaličnom rokovaní to potvrdila podpredsedníčka ANO Alena Schillerová, informuje spravodajský web TN.cz.
