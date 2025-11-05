|
Streda 5.11.2025
05. novembra 2025
PS predstavilo kandidáta na post primátora Košíc, chce priniesť zmenu a novú víziu – VIDEO
Progresívne Slovensko (PS) predstavilo svojho kandidáta na post primátora Košíc, je ním Martin Mudrák. Jeho kandidatúru progresívci ohlásili na tlačovej ...
5.11.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) predstavilo svojho kandidáta na post primátora Košíc, je ním Martin Mudrák. Jeho kandidatúru progresívci ohlásili na tlačovej besede v metropole východu, kde už v závere septembra predstavili svojho kandidáta na post predsedu Košického samosprávneho kraja Mariána Porvažníka. Predseda hnutia Michal Šimečka zdôraznil, že východu Slovenska aj Košiciam ako takým chcú priniesť zmenu, a pokrok celej krajine. Chcú tak učiniť aj v parlamentných voľbách, ktoré by mali byť v roku 2027.
„Ale zmena musí prísť aj zdola, v každom jednom kraji a meste,“ dodal. Mesto i východ podľa Šimečkovho názoru nenapredujú tak, ako by mohli, príčiny vníma okrem vládnej politiky čiastočne aj v samotnej politike samosprávy v Košickom kraji a Košiciach, hovoril o nedostatku spolupráce a konfliktoch. Líder progresívcov pripomenul, že pred siedmimi rokmi voliči vo voľbách do orgánov kraja aj mesta volili zmenu a dali jej opätovne šancu aj pred tromi rokmi.
„Ale dnes už cítia, že to nie je presne to, čo očakávali, že to nie je skutočná zmena, že tá ponuka pred siedmimi a tromi rokmi nepriniesla výsledky,“ myslí si Šimečka. Skutočná zmena podľa neho musí obsahovať víziu a byť založená na spolupráci medzi mestom a krajom, mestom a jeho mestskými časťami aj vedením a občanmi. Víziu a spoluprácu podľa jeho slov ponúka práve Mudrák. Vyzdvihol ho ako úspešného manažéra so skúsenosťami zo súkromnej sféry aj z rozvoja mesta Košice, poukázal, že je lokálpatriot.
„Pôsobil ako košický splnomocnenec pre inovácie a ekonomický rozvoj, aj ako riaditeľ organizácie Business Košice, ktorá pre mesto získala na projekty 2,7 milióna eur. A ako hlavný vyjednávač sa podieľal na príchode automobilky Volvo do Košíc,“ menoval šéf progresívcov Mudrákove skúsenosti.
Poukázal aj na to, že PS už predstavilo svojho kandidáta na predsedu KSK, považuje to za záruku budúcej spolupráce v prospech mesta aj kraja. Samotný Mudrák sa predstavil ako človek spolupráce a rodák z Košíc. Spomenul aj to, že svoj profesijný život zasvätil zlepšovaniu vecí v metropole východu.
„Ako úradník som videl, ako sa veci dajú posunúť dopredu, ale aj kde narážajú na svoje limity. Často som cítil, že sa dá urobiť viac – že Košice si zaslúžia odvážnejšie rozhodnutia a skutočné riešenia. Mesto potrebuje novú energiu, jasný plán a spoluprácu, nie ďalšie konflikty a osobné vojny. Dnes vidíme nefunkčné mesto, ktoré sa trápi s rozbitými cestami, dopravou, rastúcimi daňami a stratou dôvery ľudí v to, že zmena je možná,” skonštatoval.
Svoju kandidatúru nevníma ako zmenu svojho profesijného života, ale ako jeho prirodzené pokračovanie a príležitosť naďalej pomáhať Košiciam. Chce vidieť zmenu, ku ktorej aj prinášajú plán a víziu. V tomto smere sa poďakoval odborníkom, ktorí participovali na príprave pracovného programu, ktorý plánujú predstaviť na jar budúceho roka.
Mesto podľa neho potrebuje novú energiu, novú generáciu politikov a najmä ukončenie „košických komunálnych vojen“. Košice tiež podľa neho potrebujú politikov, ktorí si dokážu sadnúť za jeden stôl a spolupracovať. V súčasnosti podľa jeho slov nespolupracujú s krajom, svojimi mestskými časťami ani s občanmi.
„Teším sa, že na túto cestu sa nevydávam sám, ale mám veľmi silnú podporu v hnutí Progresívne Slovensko, ktorého členom sa stávam, a s ktorým som si hodnotovo veľmi blízky,“ uviedol. Spresnil, že do hnutia vstupuje v týchto dňoch, a kandidovať bude už za hnutie.
Avizoval tiež, že bude zbierať podpisy od občanov, cieľom je podľa jeho slov komunikovať s občanmi a byť s nimi v kontakte. Rovnako vyjadril potešenie nad spoluprácou s kandidátom PS na župana. Mudrák tiež uviedol, že Business Košice odišiel k 31. októbru a vedenie organizácie prevzal dočasne poverený riaditeľ.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová je toho názoru, že košickú komunálnu politiku v súčasnosti ovládajú ľudia, ktorí sa hádajú a útočia jeden na druhého. „Súčasný primátor Polaček je na čele tohto problému,“ myslí si. Mesto podľa nej stagnuje, hoci má obrovský potenciál.
„No na rozvoj Košíc je potrebné vymeniť politikov veľkého ega a malých výsledkov za politikov spolupráce. Preto sme nedávno predstavili nášho kandidáta na župana Mariána Porvažníka a teraz predstavujeme kandidáta na primátora Košíc Martina Mudráka. Obaja majú víziu a plán, ale najmä si uvedomujú, aká kľúčová je pre Košice a Košický kraj spolupráca,“ dodala.
Mudrákovi vyslovil podporu aj kandidát PS na predsedu KSK Marián Porvažník. Šimečka avizoval, že predstavovať budú časom aj kandidátov a kandidátky na starostov mestských častí Košíc, ale aj do mestského a miestnych zastupiteľstiev. Komunálne voľby sa majú konať na jeseň 2026.
Zdroj: SITA.sk - PS predstavilo kandidáta na post primátora Košíc, chce priniesť zmenu a novú víziu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
