Kylian Mbappé z Paríža neodchádza, s PSG predĺžil zmluvu o tri roky. Šéf španielskej La Ligy je nahnevaný

Zmluvu oslávil hetrikom

Urážka futbalu

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappé predĺžil spoluprácu s klubom Paríž Saint-Germain o ďalšie tri sezóny až do roku 2025."Som veľmi šťastný, že budem pokračovať v tomto dobrodružstve, že zostávam vo Francúzsku, v Paríži, v mojom meste. Vždy som hovorieval, že Paríž je mojím domovom. Dúfam, že budem naďalej robiť to, čo milujem - hrať futbal a získavať trofeje," povedal 23-ročný útočník pred sobotňajším záverečným duelom sezóny 2021/2022 proti FC Méty (5:0).Fanúšikom na štadióne v Parku princov ukázal dres s číslom 2025, potom strelil hetrik a ukončil ročník s 28 ligovými gólmi na konte."Mám pre vás veľmi dobrú správu - Kylian Mbappé s nami zostane do roku 2025. Jeho záväzok voči PSG je veľkým míľnikom v histórii klubu," povedal pred stretnutím proti Métam Násir Al-Chelajfí, prezident čerstvého majstra Ligue 1, zatiaľ čo diváci skandovali Mbappého meno.Parížsky rodák je momentálne druhým najlepším strelcom v histórii PSG so 171 gólmi. Rekord stále drží Uruguajčan Edinson Cavani s 200 presnými zásahmi.Majster sveta z roku 2018 údajne odmietol ísť do Realu Madrid , ktorý ho lanáril už niekoľkokrát v minulosti. Namiesto toho chce doviesť PSG k titulu v Lige majstrov.Španielsky majster vraj ponúkal za prestup Mbappého sumu 180 miliónov eur, no parížsky klub ju dorovnal a aj prevýšil. Podľa španielskych médií Mbappé sám zavolal prezidentovi Realu Florentinovi Pérezovi , aby mu oznámil, že zostáva v Paríži.Prezidentovi najvyššej španielskej futbalovej súťaže Javierovi Tebasovi sa nepáči, že PSG naďalej míňa tak veľa peňazí. Špekuluje sa, že Mbappé dostal podpisový bonus vo výške 300 miliónov eur a ďalšie výhody."Je to urážka futbalu, že PSG podpísalo s Mbappém tak lukratívnu novú zmluvu po tom, ako v ostatných sezónach utrpel straty vo výške 700 miliónov eur a na platy hráčov minul ďalších 600 miliónov eur. Al-Chelajfí je rovnako nebezpečný ako Superliga," napísal Tebas na svojom twitteri s narážkou na neúspešné snahy niekoľkých najbohatších európskych klubov vytvoriť si vlastnú súťaž.Vedenie La Ligy dokonca plánuje podať sťažnosť voči PSG na Európsku futbalovú úniu (UEFA) , Európsku úniu a francúzske úrady v záujme ochrany ekonomického systému európskeho futbalu a jeho udržateľnosti: "Táto zmluva ohrozuje stovky tisíc pracovných miest a integritu športu - európskych aj domácich súťaží. Je škandalózne, že klub s takými finančnými stratami a nákladmi dokáže uzavrieť takú zmluvu, zatiaľ čo iné kluby musia zvažovať, či si vôbec môžu dovoliť podpísať nejakého hráča. Je nemožné, aby PSG takto investovalo bez porušenia finančných pravidiel. Ukazuje to, že štátom vlastnené kluby nechcú dodržiavať pravidlá futbalu, ktoré sú kľúčové pre udržanie pracovných miest."