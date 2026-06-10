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10. júna 2026
Opozícia vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby nepodpísal nominácie Kmeca a Radačovského – VIDEO
Tagy: Bilaterálne vzťahy Bývalý minister zahraničných vecí Opozícia Poverovacie listiny Prezident Slovenskej republiky
Podľa predstaviteľov opozície by ich vymenovanie poškodilo dôveryhodnosť krajiny a spôsobilo medzinárodnú hanbu. Opozičné strany
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10.6.2026 (SITA.sk) - Podľa predstaviteľov opozície by ich vymenovanie poškodilo dôveryhodnosť krajiny a spôsobilo medzinárodnú hanbu.
Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), strana Sloboda a Solidaria (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Demokrati v stredu na spoločnej tlačovej besede vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal poverovacie listiny pre Petra Kmeca, navrhnutého na post veľvyslanca Slovenskej republiky v Taliansku, a Miroslava Radačovského, ktorý má zastupovať Slovensko na Cypre. Podľa predstaviteľov opozície by ich vymenovanie poškodilo dôveryhodnosť krajiny a spôsobilo medzinárodnú hanbu.
Člen predsedníctva PS a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok zdôraznil, že prezident má v procese vymenovania veľvyslancov posledné slovo. „Prezident má naozaj poslednú dobrú príležitosť ukázať, že nie je len niekým, kto drží pečiatku a odsúhlasí všetko, čo príde z vlády,“ povedal. Pripomenul, že poverovacie listiny, ktoré prezident podpisuje, obsahujú vyhlásenie, že vysielaná osoba disponuje charakterom a schopnosťami potrebnými na rozvoj bilaterálnych vzťahov.
V prípade Petra Kmeca opozícia poukazuje na jeho spojenie s kauzou prideľovania dotácií, tzv. „slayáda“, a na skutočnosť, že jeho nominácia neprešla zahraničným výborom Národnej rady SR. Korčok označil za problematické, že Slovensko chce vyslať do jednej z najvýznamnejších krajín Európskej únie politika, ktorý musel v minulosti odstúpiť zo svojej funkcie a ktorého meno sa spája s vyšetrovanými kauzami. Podľa neho ide o posolstvo, ktoré môže poškodiť obraz Slovenska v zahraničí.
Poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS) pripomenul, že neschválenie kandidáta vo výbore je mimoriadne zriedkavé. „Pán Kmec na zahraničnom výbore nebol schválený ako dezignovaný veľvyslanec. Toto je niečo, čo je absolútne výnimočné,“ uviedol. Dodal, že Slovensko by sa mohlo dostať do nepríjemnej situácie, ak by sa v budúcnosti objavili nové podozrenia alebo vyšetrovania spojené s jeho pôsobením. Krúpa zároveň kritizoval nomináciu Radačovského na Cyprus.
Zdôraznil, že nejde o nejakú bezvýznamnú diplomatickú misiu, ale o krajinu s dôležitým bezpečnostným a geopolitickým postavením. Pripomenul pôsobenie slovenských vojakov v rámci mierovej misie Organizácie Spojených národov (OSN) a potrebu citlivého prístupu k dlhodobému konfliktu medzi gréckou a tureckou komunitou na ostrove. „Pevne verím, že Peter Pellegrini sa zajtra zobudí a uvedomí si, že má zodpovednosť za zahraničnú politiku Slovenskej republiky,“ dodal.
Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) zdôraznila, že Taliansko aj Cyprus sú krajinami, s ktorými Slovensko potrebuje budovať silné vzťahy. Zároveň upozornila, že vysielanie osôb, nad ktorými visia pochybnosti, môže oslabiť dôveru partnerov v Slovensko a zhoršiť možnosti získavania investícií či podpory v rámci Európskej únie. „Pán Radačovský nie je vhodný na to, aby vedel spolupracovať so štruktúrami, ktoré sa snažia vytvárať mier a bezpečnosť na Cypre,“ podotkla.
Zástupkyňa strany Demokrati Monika Podhorány Masariková označila obe nominácie za príklad politických trafík. Prezidentovi zároveň pripomenula jeho inauguračný prejav, v ktorom hovoril o tom, že úspech má byť výsledkom poctivej práce. „Keď chce ísť pán Radačovský na Cyprus, nech si kúpi letenky a cestuje tam za vlastné, ale určite nie ako reprezentant nás všetkých Slovákov,“ dodala. Pripomenula, ako v Európskom parlamente vypustil v sále holubicu, a tiež jeho kontroverzné vystúpenie počas vypočutia na zahraničnom výbore v Národnej rade SR.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby nepodpísal nominácie Kmeca a Radačovského – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), strana Sloboda a Solidaria (SaS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Demokrati v stredu na spoločnej tlačovej besede vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal poverovacie listiny pre Petra Kmeca, navrhnutého na post veľvyslanca Slovenskej republiky v Taliansku, a Miroslava Radačovského, ktorý má zastupovať Slovensko na Cypre. Podľa predstaviteľov opozície by ich vymenovanie poškodilo dôveryhodnosť krajiny a spôsobilo medzinárodnú hanbu.
Prezident má posledné slovo
Člen predsedníctva PS a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok zdôraznil, že prezident má v procese vymenovania veľvyslancov posledné slovo. „Prezident má naozaj poslednú dobrú príležitosť ukázať, že nie je len niekým, kto drží pečiatku a odsúhlasí všetko, čo príde z vlády,“ povedal. Pripomenul, že poverovacie listiny, ktoré prezident podpisuje, obsahujú vyhlásenie, že vysielaná osoba disponuje charakterom a schopnosťami potrebnými na rozvoj bilaterálnych vzťahov.
V prípade Petra Kmeca opozícia poukazuje na jeho spojenie s kauzou prideľovania dotácií, tzv. „slayáda“, a na skutočnosť, že jeho nominácia neprešla zahraničným výborom Národnej rady SR. Korčok označil za problematické, že Slovensko chce vyslať do jednej z najvýznamnejších krajín Európskej únie politika, ktorý musel v minulosti odstúpiť zo svojej funkcie a ktorého meno sa spája s vyšetrovanými kauzami. Podľa neho ide o posolstvo, ktoré môže poškodiť obraz Slovenska v zahraničí.
Zodpovednosť za zahraničnú politiky SR
Poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS) pripomenul, že neschválenie kandidáta vo výbore je mimoriadne zriedkavé. „Pán Kmec na zahraničnom výbore nebol schválený ako dezignovaný veľvyslanec. Toto je niečo, čo je absolútne výnimočné,“ uviedol. Dodal, že Slovensko by sa mohlo dostať do nepríjemnej situácie, ak by sa v budúcnosti objavili nové podozrenia alebo vyšetrovania spojené s jeho pôsobením. Krúpa zároveň kritizoval nomináciu Radačovského na Cyprus.
Zdôraznil, že nejde o nejakú bezvýznamnú diplomatickú misiu, ale o krajinu s dôležitým bezpečnostným a geopolitickým postavením. Pripomenul pôsobenie slovenských vojakov v rámci mierovej misie Organizácie Spojených národov (OSN) a potrebu citlivého prístupu k dlhodobému konfliktu medzi gréckou a tureckou komunitou na ostrove. „Pevne verím, že Peter Pellegrini sa zajtra zobudí a uvedomí si, že má zodpovednosť za zahraničnú politiku Slovenskej republiky,“ dodal.
Možné oslabenie dôvery partnerov
Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) zdôraznila, že Taliansko aj Cyprus sú krajinami, s ktorými Slovensko potrebuje budovať silné vzťahy. Zároveň upozornila, že vysielanie osôb, nad ktorými visia pochybnosti, môže oslabiť dôveru partnerov v Slovensko a zhoršiť možnosti získavania investícií či podpory v rámci Európskej únie. „Pán Radačovský nie je vhodný na to, aby vedel spolupracovať so štruktúrami, ktoré sa snažia vytvárať mier a bezpečnosť na Cypre,“ podotkla.
Zástupkyňa strany Demokrati Monika Podhorány Masariková označila obe nominácie za príklad politických trafík. Prezidentovi zároveň pripomenula jeho inauguračný prejav, v ktorom hovoril o tom, že úspech má byť výsledkom poctivej práce. „Keď chce ísť pán Radačovský na Cyprus, nech si kúpi letenky a cestuje tam za vlastné, ale určite nie ako reprezentant nás všetkých Slovákov,“ dodala. Pripomenula, ako v Európskom parlamente vypustil v sále holubicu, a tiež jeho kontroverzné vystúpenie počas vypočutia na zahraničnom výbore v Národnej rade SR.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby nepodpísal nominácie Kmeca a Radačovského – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bilaterálne vzťahy Bývalý minister zahraničných vecí Opozícia Poverovacie listiny Prezident Slovenskej republiky
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