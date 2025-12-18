|
Štvrtok 18.12.2025
Úvodná strana
Kým ľudia doma zdobia vianočné stromčeky, v Číčove sadia pôvodné dreviny. Zentiva podporila obnovu lužných lesov
Na obnove územia pracuje organizácia BROZ, ktorá tu plánuje vysadiť až 10 000 stromov. Súčasťou projektu bolo aj vysadenie 600 drevín, na ktorom sa podieľala spoločnosť Zentiva. Stromy majú pomôcť ...
18.12.2025 (SITA.sk) - Na obnove územia pracuje organizácia BROZ, ktorá tu plánuje vysadiť až 10 000 stromov. Súčasťou projektu bolo aj vysadenie 600 drevín, na ktorom sa podieľala spoločnosť Zentiva. Stromy majú pomôcť obnoviť prirodzený charakter dunajských lužných lesov, ktoré patria medzi najcennejšie na Slovensku.
Výsadba pri Číčove je súčasťou širšieho úsilia vrátiť dunajským luhom ich pôvodnú podobu. Ide o jeden z najohrozenejších ekosystémov v Európe, ktorého stav ovplyvnili najmä zásahy do vodného režimu a hospodárske využívanie lesa. Na viacerých miestach pôvodné porasty nahradili monokultúry šľachtených topoľov, ktoré nenahradili pestrosť a funkcie pôvodného lesa.
Ochranári dnes preto vysádzajú výlučne autochtónne druhy, najmä vŕby, topole a bresty. Tieto dreviny pomáhajú obnoviť prirodzenú skladbu lesa, zlepšovať vodný režim mokradí a vytvárať podmienky pre rastliny a živočíchy typické pre dunajské luhy.
"Obnova lužných lesov je o navrátení života do územia, kde pôvodné dreviny vytvárajú základ pre stovky živočíšnych a rastlinných druhov. Pre nás je dôležité podporovať projekty, ktoré nevznikajú na efekt, ale prinášajú dlhodobý a merateľný prínos," vysvetľuje Mojmír Krutý, generálny riaditeľ spoločnosti Zentiva.
"Lužné lesy v okolí Číčova patria k najcennejším územiam Podunajska. Vyskytuje sa tu aj orliak morský, jeden z najväčších a najvzácnejších dravcov na Slovensku, pre ktorého sú zachované lužné lesy dôležitým prostredím na hniezdenie. Obnova pôvodných drevín výrazne prispieva k stabilite týchto citlivých biotopov," dopĺňa Tomáš Kušík, predseda organizácie BROZ.
Organizácia BROZ sa dlhodobo venuje obnove lužných biotopov. Realizuje revitalizácie ramien Dunaja, odstraňuje invázne druhy, obnovuje mokrade a dopĺňa pôvodnú druhovú skladbu tak, aby sa ekosystém postupne priblížil k svojmu prirodzenému stavu.
Výsadba stromov prebieha v zimných mesiacoch. Počas vegetačného pokoja sú dreviny menej zaťažené a majú vyššiu šancu zakoreniť. Zimná výsadba zároveň umožňuje nadviazať na ďalšie práce v území – od starostlivosti o mladé porasty až po prípravu revitalizačných zásahov v nasledujúcej sezóne. Pre ochranárov je to bežný postup, ktorý vychádza z dlhoročných skúseností v lužných lesoch. Ukazuje aj to, že zalesňovanie územia nie je jednorazová akcia, ale dlhodobý proces, ktorý pokračuje počas celého roka.
"Zimná výsadba je pre lužné lesy ideálna – stromom poskytuje čas na adaptáciu a krajine umožňuje plynulú obnovu. Pre nás je dôležité, že na projekte sa podieľajú aj partneri, ktorí chápu, že obnova prírody si vyžaduje systematickú a vytrvalú prácu," hovorí Tomáš Kušík z organizácie BROZ.
Výsadba stromov má zmysel najmä vtedy, ak je pripravená odborne a je súčasťou dlhodobejšej stratégie ochrany krajiny. Mnohé firmy ju však využívajú ako jednorazovú aktivitu bez následnej starostlivosti alebo bez prepojenia na reálne opatrenia, ktoré znižujú ich vlastný dopad. Zentiva zdôrazňuje, že výsadba stromov je len jednou časťou jej širšej stratégie udržateľnosti a že sa primárne sústreďuje na opatrenia, ktoré priamo súvisia s jej podnikaním a jeho dopadom na planétu – teda s tým, ako vyrába, akú energiu spotrebúva a aké emisie produkuje. Projekt v Číčove je súčasťou ambiciózneho záväzku vysadiť do roku 2030 jeden milión stromov v krajinách, kde pôsobí.
"Najväčší prínos pre životné prostredie prinášajú zmeny, ktoré robíme priamo vo výrobe – za posledné tri roky sme znížili emisie skleníkových plynov o viac než 20 % a všetky naše európske výrobné závody sú poháňané elektrinou z obnoviteľných zdrojov. To sú kroky, ktoré majú najväčší reálny efekt a prirodzene súvisia s naším podnikaním. Záleží nám na tom, aby sme zodpovedne pracovali s vlastným dopadom, no zároveň chceme prispievať aj k obnove krajiny. Na Slovensku sme preto v spolupráci s odborníkmi z BROZ vysadili 600 pôvodných drevín – vŕby, topole aj bresty, ktoré prinesú dlhodobý prínos pre biodiverzitu územia lužných lesov," objasňuje Mojmír Krutý zo Zentivy.
Spoločnosť v ostatných rokoch systematicky modernizuje výrobu s cieľom znižovať spotrebu energie a materiálov a prechádzať na obnoviteľné zdroje. Patrí sem výmena energeticky náročných technologických liniek, optimalizácia ventilácie a vykurovania digitalizácia častí výroby, ktorá znižuje čas aj energetickú náročnosť výrobných procesov. Zentiva už dnes využíva 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov vo všetkých európskych závodoch a jej klimatické ciele boli nezávisle overené iniciatívou Science Based Targets initiative. Do roku 2034 chce znížiť emisie skleníkových plynov v rozsahu 1 a 2 o 63 % a do roku 2050 o 90 % v porovnaní s referenčnou hodnotou z roku 2021 a emisie skleníkových plynov rozsahu 3 o 63 % do roku 2034 a o 90 % do roku 2050 v porovnaní s referenčnou hodnotou z roku 2024, čo patrí medzi najambicióznejšie záväzky v európskom farmaceutickom priemysle.
Zdroj: SITA.sk
