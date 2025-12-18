|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sláva, Slávka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. decembra 2025
Vláde plán nevyšiel, mimovládky oslavujú veľké víťazstvo. Ústavný súd zrušil zákon, pred ktorým dlhodobo varovali
Vláde nevyšla snaha šikanovať aktívnych občanov, mimovládky sa tešia z rozhodnutia ústavného súdu, ktorý ...
Zdieľať
18.12.2025 (SITA.sk) - Vláde nevyšla snaha šikanovať aktívnych občanov, mimovládky sa tešia z rozhodnutia ústavného súdu, ktorý rozhodol, že novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou. Mimovládne organizácie od začiatku upozorňovali, že zákon o mimovládkach je škodlivý.
Teraz to potvrdil aj Ústavný súd SR, ktorý zákon zrušil. „Bol protiústavný, tak, ako sme varovali. Vláde tak nevyšla snaha šikanovať aktívnych občanov a občianky. My budeme naďalej ako doteraz transparentne zverejňovať naše financovanie. Tešíme sa však, že administratívna šikana a snaha o obmedzenie práva občanov združovať sa dostala stopku,“ vyhlásila Nadácia Zastavme korupciu.
Rozhodnutie je podľa nadácie výbornou správou a signálom, že na Slovensku ešte stále existujú aj nezávislé inštitúcie. „P.S.: Pozdravujeme Erika Kaliňáka a Juraja Gedru, ktorí zákon pripravovali a napísali ho tak zle, že z neho po posúdení ústavným súdom neostalo nič,“ uzavrela nadácia.
Na škodlivosť zákona poukazovala aj organizácia Via Iuris, ktorá dokonca prišla aj s analýzou. Tá sa však nestretla s pochopením na úrade vlády. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v reakcii na analýzu vyjadril, že vo „Via Iuris si asi myslia, že sme dementi na úrade vlády“. Premiér takto v apríli reagoval na analýzu, ktorej snahou bolo poukázať na protiústavnosť navrhovaného zákona o mimovládkach.
„Hovoril, že hrubo klameme a zavádzame. Vraj stačí otvoriť zákon a povedať, že Via Iuris jednoducho klame... V následnej reakcii úradu vlády sme našli 11-krát zavádzanie. V stredu ústavný súd povedal, že ruský zákon proti mimovládkam je protiústavný. Teda potvrdil presne to, čo už v apríli hovorila naša analýza,“ dodala organizácia.
Rozhodnutie Ústavného súdu SR privítala aj Platforma pre demokraciu, ktorá združuje viac ako 80 neziskových mimovládnych organizácii. Platforma pre demokraciu súčasne viedla aj občiansku kampaň Nie ruskému zákonu.
„Upozorňovali sme predstaviteľov vládnej koalície, že idú prijať zákon, ktorý je v rozpore s Ústavou SR, našou domácou i európskou legislatívou. Rozhodli sa však obísť legislatívny proces, neumožnili riadne participatívne prerokovanie navrhovanej legislatívy, zmeny robili chaoticky na poslednú chvíľu. Vznikol tak paškvil, ktorého jediným cieľom bolo špehovanie darcov a dobrovoľníkov, neprijateľné zvyšovanie administratívnych povinností a zásahov do fungovania nezávislej občianskej spoločnosti,“ pripomenula riaditeľka Via Iuris a členka Výkonného výboru Platformy pre demokraciu Katarína Batková.
Mimovládky sú tak potešené, že Ústavný súd SR vypočul argumenty, s ktorými prichádzali odborníci, a nebezpečnú právnu normu označil za protiústavnú.
„Ústavný súd SR zrušil legislatívu, ktorej jediným účelom bolo obmedzovať občianske organizácie ako jeden z pilierov demokracie. Snahy obmedziť občiansku spoločnosť však pokračujú, rovnako ako kontroly či verbálne útoky. Zápas o udržanie priestoru pre slobodnú a nezávislú činnosť občianskej spoločnosti teda pokračuje ďalej,“ dodala Batková.
Z rozhodnutia ústavného súdu každopádne vyplýva, že sa zákon stane po jeho zverejnení v Zbierke zákonov neúčinným. Mimovládky tak nebudú musieť plniť povinnosti, ktoré z neho vyplývajú. „Ak do šiestich mesiacov poslanci zákon neopravia tak, aby bol v súlade s rozhodnutím ústavného súdu, tak definitívne stratí aj účinnosť,“ vysvetlila Platforma pre demokraciu.
Ústavný súd v stredu 17. decembra rozhodol, že novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou. Súd rozhodoval o podnetoch skupiny opozičných poslancov, a tiež verejného ochrancu práv. Podľa Ústavy SR, ak ústavný súd rozhodne o nesúlade zákona s ústavou, daný predpis alebo jeho časti stratia účinnosť.
Orgány, ktoré dotknutý predpis vydali by ho do šiestich mesiacov mali uviesť do súladu s ústavou či ústavnými zákonmi, prípadne medzinárodnými zmluvami. Ak tak neučinia, predmetné predpisy alebo ich časti stratia po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia ÚS SR platnosť.
Zdroj: SITA.sk - Vláde plán nevyšiel, mimovládky oslavujú veľké víťazstvo. Ústavný súd zrušil zákon, pred ktorým dlhodobo varovali © SITA Všetky práva vyhradené.
Teraz to potvrdil aj Ústavný súd SR, ktorý zákon zrušil. „Bol protiústavný, tak, ako sme varovali. Vláde tak nevyšla snaha šikanovať aktívnych občanov a občianky. My budeme naďalej ako doteraz transparentne zverejňovať naše financovanie. Tešíme sa však, že administratívna šikana a snaha o obmedzenie práva občanov združovať sa dostala stopku,“ vyhlásila Nadácia Zastavme korupciu.
Signálom existencie nezávislých inštitúcií
Rozhodnutie je podľa nadácie výbornou správou a signálom, že na Slovensku ešte stále existujú aj nezávislé inštitúcie. „P.S.: Pozdravujeme Erika Kaliňáka a Juraja Gedru, ktorí zákon pripravovali a napísali ho tak zle, že z neho po posúdení ústavným súdom neostalo nič,“ uzavrela nadácia.
Na škodlivosť zákona poukazovala aj organizácia Via Iuris, ktorá dokonca prišla aj s analýzou. Tá sa však nestretla s pochopením na úrade vlády. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v reakcii na analýzu vyjadril, že vo „Via Iuris si asi myslia, že sme dementi na úrade vlády“. Premiér takto v apríli reagoval na analýzu, ktorej snahou bolo poukázať na protiústavnosť navrhovaného zákona o mimovládkach.
„Hovoril, že hrubo klameme a zavádzame. Vraj stačí otvoriť zákon a povedať, že Via Iuris jednoducho klame... V následnej reakcii úradu vlády sme našli 11-krát zavádzanie. V stredu ústavný súd povedal, že ruský zákon proti mimovládkam je protiústavný. Teda potvrdil presne to, čo už v apríli hovorila naša analýza,“ dodala organizácia.
Rozhodnutie Ústavného súdu SR privítala aj Platforma pre demokraciu, ktorá združuje viac ako 80 neziskových mimovládnych organizácii. Platforma pre demokraciu súčasne viedla aj občiansku kampaň Nie ruskému zákonu.
Ústavný súd potvrdil závery aprílovej analýzy
„Upozorňovali sme predstaviteľov vládnej koalície, že idú prijať zákon, ktorý je v rozpore s Ústavou SR, našou domácou i európskou legislatívou. Rozhodli sa však obísť legislatívny proces, neumožnili riadne participatívne prerokovanie navrhovanej legislatívy, zmeny robili chaoticky na poslednú chvíľu. Vznikol tak paškvil, ktorého jediným cieľom bolo špehovanie darcov a dobrovoľníkov, neprijateľné zvyšovanie administratívnych povinností a zásahov do fungovania nezávislej občianskej spoločnosti,“ pripomenula riaditeľka Via Iuris a členka Výkonného výboru Platformy pre demokraciu Katarína Batková.
Mimovládky sú tak potešené, že Ústavný súd SR vypočul argumenty, s ktorými prichádzali odborníci, a nebezpečnú právnu normu označil za protiústavnú.
„Ústavný súd SR zrušil legislatívu, ktorej jediným účelom bolo obmedzovať občianske organizácie ako jeden z pilierov demokracie. Snahy obmedziť občiansku spoločnosť však pokračujú, rovnako ako kontroly či verbálne útoky. Zápas o udržanie priestoru pre slobodnú a nezávislú činnosť občianskej spoločnosti teda pokračuje ďalej,“ dodala Batková.
Zákon sa po zverejnení stane neúčinným
Z rozhodnutia ústavného súdu každopádne vyplýva, že sa zákon stane po jeho zverejnení v Zbierke zákonov neúčinným. Mimovládky tak nebudú musieť plniť povinnosti, ktoré z neho vyplývajú. „Ak do šiestich mesiacov poslanci zákon neopravia tak, aby bol v súlade s rozhodnutím ústavného súdu, tak definitívne stratí aj účinnosť,“ vysvetlila Platforma pre demokraciu.
Ústavný súd v stredu 17. decembra rozhodol, že novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou. Súd rozhodoval o podnetoch skupiny opozičných poslancov, a tiež verejného ochrancu práv. Podľa Ústavy SR, ak ústavný súd rozhodne o nesúlade zákona s ústavou, daný predpis alebo jeho časti stratia účinnosť.
Orgány, ktoré dotknutý predpis vydali by ho do šiestich mesiacov mali uviesť do súladu s ústavou či ústavnými zákonmi, prípadne medzinárodnými zmluvami. Ak tak neučinia, predmetné predpisy alebo ich časti stratia po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia ÚS SR platnosť.
Zdroj: SITA.sk - Vláde plán nevyšiel, mimovládky oslavujú veľké víťazstvo. Ústavný súd zrušil zákon, pred ktorým dlhodobo varovali © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ústavný súd konštatoval nesúlad novely o mimovládkach, hovorí o neprimeranom zásahu do práva na súkromie
Ústavný súd konštatoval nesúlad novely o mimovládkach, hovorí o neprimeranom zásahu do práva na súkromie
<< predchádzajúci článok
Kým ľudia doma zdobia vianočné stromčeky, v Číčove sadia pôvodné dreviny. Zentiva podporila obnovu lužných lesov
Kým ľudia doma zdobia vianočné stromčeky, v Číčove sadia pôvodné dreviny. Zentiva podporila obnovu lužných lesov