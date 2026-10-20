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Kým vy smerujete k svojim cieľom, my sa staráme o vaše investície
Tagy: Banka Investovanie PR
Klienti J&T BANKY majú svoje ambície, podnikanie, kariéru či rodinu. Banka má 20-ročné investičné know-how, skúsenosti a zázemie, aby sa mohla sústrediť na ich investície. Práve na ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Klienti J&T BANKY majú svoje ambície, podnikanie, kariéru či rodinu.
Banka má 20-ročné investičné know-how, skúsenosti a zázemie, aby sa mohla sústrediť na ich investície. Práve na tejto deľbe rolí stojí investičné partnerstvo J&T BANKY - kým klienti smerujú k svojim cieľom, banka vyhľadáva, analyzuje a vyberá investičné príležitosti. Rovnaký princíp sa premieta aj do podielového fondu J&T SELECT EUR, ktorý za posledný rok dosiahol výkonnosť 11,11 %.
Privátne bankovníctvo nie je len o prístupe k investičným produktom. Je predovšetkým o schopnosti prinášať klientom relevantné investičné príležitosti, rozumieť ich potenciálu a rizikám a posudzovať ich v kontexte individuálnych cieľov klienta. Práve na tomto princípe J&T BANKA dlhodobo stavia svoje pôsobenie na slovenskom kapitálovom trhu aj vzťahy s privátnymi klientmi.
Veľká časť tejto práce pritom zostáva pre klienta neviditeľná. A tak to má byť. Za investičnou príležitosťou, ktorá sa k nemu napokon dostane, sú analýzy, posudzovanie rizika, porovnávanie alternatív aj rozhodnutia o tom, ktoré príležitosti ďalej nerozvíjať.
Kým sa klient venuje tomu, čo je dôležité pre neho, J&T BANKA sa venuje tomu, čomu rozumie najlepšie - investíciám a zhodnocovaniu jeho majetku.
"Klient pozná svoje ambície a ciele. Našou úlohou je prinášať mu investičné know-how, skúsenosti a príležitosti, ktoré dávajú zmysel v kontexte jeho majetku. Investičné partnerstvo preto nevnímam ako vzťah založený na množstve produktov, ktoré dokážeme ponúknuť. Jeho hodnotu vidím v tom, že každý z partnerov sa môže sústrediť na to, čomu rozumie najlepšie," hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku.
Nie každá príležitosť sa musí stať investíciou a nie každý trend musí dostať miesto v portfóliu. Vedieť, čo nevybrať, môže byť rovnako dôležité ako vedieť, čo vybrať.
J&T BANKA už 20 rokov stavia na investičnom know-how a skúsenostiach, ktoré premieňa na konkrétne investičné riešenia. Tento princíp sa premieta aj do podielového fondu J&T SELECT EUR. Už jeho názov vystihuje jednu z podstát dôkladnej investičnej expertízy, výber atraktívnych investičných príležitostí.
A výsledok tejto práce má aj konkrétne číslo. J&T SELECT EUR dosiahol za posledný rok výkonnosť 11,11 %. Minulá výkonnosť, samozrejme, nie je zárukou budúcich výnosov.
Na rovnakom princípe stojí aj aktuálna kampaň J&T BANKY. Klient a banka v nej idú paralelne každý svojou cestou. Na jednej strane je svet klienta - jeho rodina, práca, podnikanie a osobné ambície. Na druhej prebieha práca investičného experta - analýzy, rozhodovanie a vyhľadávanie investičných príležitostí s atraktívnym potenciálom. V závere sa obe cesty symbolicky spoja vo chvíli, keď si klient vyberá banku ako svojho partnera v oblasti financií. Presne tak je koncept VY | MY | ÚSPECH definovaný aj v jesennej kampani.
"Dlhodobé partnerstvo s klientom stojí na jasnom rozdelení rolí, ale aj na spoločnom smerovaní. Klient od nás očakáva, že budeme naplno využívať naše skúsenosti a investičné know-how pri práci s jeho majetkom. My zase potrebujeme rozumieť tomu, kam smeruje a čo chce so svojím majetkom dosiahnuť. A práve tam sa podľa mňa obe strany prirodzene stretávajú," uzatvára Anna Macaláková.
Uvádzaná ročná výkonnosť fondu je vypočítaná k 6. 10. 2026.
Toto je marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s., pobočky zahraničnej banky (ďalej len "Banka"). Investovanie do podielových fondov, je spojené s rizikom kolísania hodnoty investície a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Hodnota podielov fondu môže stúpať aj klesať a investor nemusí získať späť celú investíciu. Na získanie čistých hodnôt výnosov po predaji podielov musí investor zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora. Úroveň rizika fondu je uvedená v kľúčových informáciách pre investora (KID). Pred investovaním si prečítajte Prospekt fondu, KID a štatút fondu a oboznámte sa so všetkými rizikami. Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa aj takých investičných nástrojov v portfóliu fondu, u ktorých má Banka priamu či nepriamu účasť. Informácie uvedené v tomto materiáli majú len informatívny charakter a nepredstavujú finančné poradenstvo.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kým vy smerujete k svojim cieľom, my sa staráme o vaše investície © SITA Všetky práva vyhradené.
Banka má 20-ročné investičné know-how, skúsenosti a zázemie, aby sa mohla sústrediť na ich investície. Práve na tejto deľbe rolí stojí investičné partnerstvo J&T BANKY - kým klienti smerujú k svojim cieľom, banka vyhľadáva, analyzuje a vyberá investičné príležitosti. Rovnaký princíp sa premieta aj do podielového fondu J&T SELECT EUR, ktorý za posledný rok dosiahol výkonnosť 11,11 %.
Privátne bankovníctvo nie je len o prístupe k investičným produktom. Je predovšetkým o schopnosti prinášať klientom relevantné investičné príležitosti, rozumieť ich potenciálu a rizikám a posudzovať ich v kontexte individuálnych cieľov klienta. Práve na tomto princípe J&T BANKA dlhodobo stavia svoje pôsobenie na slovenskom kapitálovom trhu aj vzťahy s privátnymi klientmi.
Veľká časť tejto práce pritom zostáva pre klienta neviditeľná. A tak to má byť. Za investičnou príležitosťou, ktorá sa k nemu napokon dostane, sú analýzy, posudzovanie rizika, porovnávanie alternatív aj rozhodnutia o tom, ktoré príležitosti ďalej nerozvíjať.
Kým sa klient venuje tomu, čo je dôležité pre neho, J&T BANKA sa venuje tomu, čomu rozumie najlepšie - investíciám a zhodnocovaniu jeho majetku.
"Klient pozná svoje ambície a ciele. Našou úlohou je prinášať mu investičné know-how, skúsenosti a príležitosti, ktoré dávajú zmysel v kontexte jeho majetku. Investičné partnerstvo preto nevnímam ako vzťah založený na množstve produktov, ktoré dokážeme ponúknuť. Jeho hodnotu vidím v tom, že každý z partnerov sa môže sústrediť na to, čomu rozumie najlepšie," hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku.
Práca, ktorá sa začína dávno pred investíciou
Nie každá príležitosť sa musí stať investíciou a nie každý trend musí dostať miesto v portfóliu. Vedieť, čo nevybrať, môže byť rovnako dôležité ako vedieť, čo vybrať.
J&T BANKA už 20 rokov stavia na investičnom know-how a skúsenostiach, ktoré premieňa na konkrétne investičné riešenia. Tento princíp sa premieta aj do podielového fondu J&T SELECT EUR. Už jeho názov vystihuje jednu z podstát dôkladnej investičnej expertízy, výber atraktívnych investičných príležitostí.
A výsledok tejto práce má aj konkrétne číslo. J&T SELECT EUR dosiahol za posledný rok výkonnosť 11,11 %. Minulá výkonnosť, samozrejme, nie je zárukou budúcich výnosov.
Dve cesty, jedno partnerstvo
Na rovnakom princípe stojí aj aktuálna kampaň J&T BANKY. Klient a banka v nej idú paralelne každý svojou cestou. Na jednej strane je svet klienta - jeho rodina, práca, podnikanie a osobné ambície. Na druhej prebieha práca investičného experta - analýzy, rozhodovanie a vyhľadávanie investičných príležitostí s atraktívnym potenciálom. V závere sa obe cesty symbolicky spoja vo chvíli, keď si klient vyberá banku ako svojho partnera v oblasti financií. Presne tak je koncept VY | MY | ÚSPECH definovaný aj v jesennej kampani.
"Dlhodobé partnerstvo s klientom stojí na jasnom rozdelení rolí, ale aj na spoločnom smerovaní. Klient od nás očakáva, že budeme naplno využívať naše skúsenosti a investičné know-how pri práci s jeho majetkom. My zase potrebujeme rozumieť tomu, kam smeruje a čo chce so svojím majetkom dosiahnuť. A práve tam sa podľa mňa obe strany prirodzene stretávajú," uzatvára Anna Macaláková.
Uvádzaná ročná výkonnosť fondu je vypočítaná k 6. 10. 2026.
Toto je marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s., pobočky zahraničnej banky (ďalej len "Banka"). Investovanie do podielových fondov, je spojené s rizikom kolísania hodnoty investície a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Hodnota podielov fondu môže stúpať aj klesať a investor nemusí získať späť celú investíciu. Na získanie čistých hodnôt výnosov po predaji podielov musí investor zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora. Úroveň rizika fondu je uvedená v kľúčových informáciách pre investora (KID). Pred investovaním si prečítajte Prospekt fondu, KID a štatút fondu a oboznámte sa so všetkými rizikami. Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa aj takých investičných nástrojov v portfóliu fondu, u ktorých má Banka priamu či nepriamu účasť. Informácie uvedené v tomto materiáli majú len informatívny charakter a nepredstavujú finančné poradenstvo.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kým vy smerujete k svojim cieľom, my sa staráme o vaše investície © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Banka Investovanie PR
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