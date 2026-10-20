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Poisťovňa MetLife slávnostne otvorila zmodernizované priestory v Bratislave


Tagy: PR

Nový koncept kancelárií vsádza na hybridný model práce, udržateľnosť a vyšší komfort pre klientov. Poisťovňa MetLife v pondelok 5. októbra oficiálne otvorila kompletne zmodernizované priestory ...



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recepcia_screen ba hrad 676x381 20.10.2026 (SITA.sk) - Nový koncept kancelárií vsádza na hybridný model práce, udržateľnosť a vyšší komfort pre klientov.


Poisťovňa MetLife v pondelok 5. októbra oficiálne otvorila kompletne zmodernizované priestory svojho sídla v komplexe Eurovea na Pribinovej ulici v Bratislave, kde pôsobí už od roku 2011.

Po päťmesačnej rekonštrukcii predstavuje inovované pracovné prostredie, ktoré reaguje na súčasné nároky hybridného fungovania, prepája technologické riešenia s princípmi udržateľnosti a vytvára reprezentatívne zázemie pre klientov aj obchodných partnerov.

Premena kancelárií reflektuje dlhodobú globálnu stratégiu spoločnosti i prirodzený vývoj pracovných návykov. Namiesto tradičného usporiadania pracovných stolov prešla plocha optimalizáciou, ktorá presne zodpovedá flexibilnému modelu – kombinácii práce v kancelárii a práce na diaľku.

Nový koncept kladie dôraz na akustický komfort, variabilitu a technologickú podporu spolupráce. Pribudli špecializované zóny na sústredenú samostatnú prácu, moderné mítingové miestnosti vybavené špičkovou technikou na plynulé hybridné stretnutia a otvorené komunitné priestory určené na tímový dialóg. Pri vybraných prvkoch pracovného prostredia, ktoré priamo ovplyvňujú každodennú ergonómiu a komfort, dostali priestor vyjadriť sa aj samotní zamestnanci.

Modernizácia bratislavského sídla nadväzuje na celosvetové environmentálne záväzky skupiny MetLife v oblasti udržateľného dizajnu a znižovania ekologickej stopy. Rekonštrukcia sa zamerala na energeticky úsporné technológie vrátane inteligentného LED osvetlenia riadeného senzormi, presného monitorovania spotreby a modernizácie systémov chladenia a vykurovania.

Tieto kroky prirodzene dopĺňajú štandardy samotnej budovy na Pribinovej 10, ktorá disponuje medzinárodnou zelenou certifikáciou BREEAM s hodnotením Very Good.

Nevyhnutnou súčasťou modernizácie bola aj klientská zóna. Cieľom úprav bolo priniesť klientom a ďalším návštevníkom vyšší štandard osobného kontaktu. Nové konzultačné priestory ponúkajú viac súkromia, pohodlia a reprezentatívnu atmosféru na diskusiu o poistných potrebách a finančnom plánovaní. Rekonštrukcia prebiehala od mája 2026 za plnej prevádzky tak, aby bola plynulosť služieb pre klientov zachovaná počas celých piatich mesiacov prác.

"Pracovné prostredie aj očakávania našich kolegov a partnerov sa za posledné roky výrazne zmenili. Nové priestory vnímame ako investíciu do našej firemnej kultúry a stratégie rozvoja. Chceli sme vytvoriť prostredie, ktoré ľudí prirodzene spája, podporuje inovácie a zároveň zhmotňuje náš záväzok k udržateľnosti a profesionalite voči klientom. Veríme, že nové priestory vytvoria našim zamestnancom lepšie podmienky na spoluprácu,
Nové nápady a spoločný úspech," uzavrel Pavol Dorčák, generálny riaditeľ MetLife CZ & SK.

MetLife na Slovensku


MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995 a poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť je synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.

O spoločnosti MetLife


MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich pridružených a dcérskych spoločností ("MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblasti poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív. Individuálnym aj firemným zákazníkom pomáha vytvárať istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, pôsobí vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhoch v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránkach www.metlife.com a www.metlife.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Poisťovňa MetLife slávnostne otvorila zmodernizované priestory v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
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