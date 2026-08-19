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 24hod.sk    Šport

19. augusta 2026

Rozdiel medzi LM a EL je priepastný. Slovan bojuje nielen o postup, ale aj o desiatky miliónov eur v odmenách


Tagy: Financie Kvalifikácia Liga majstrov 2026/2027 Odmeny Peniaze

Motivácia je obrovská nielen zo športového, ale aj z ekonomického pohľadu. Posledný súper v boji o ligovú fázu Ligy majstrov, ale aj ostatná prekážka v pretekoch o milióny eur v odmenách. ŠK Slovan ...



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mykola 676x477 19.8.2026 (SITA.sk) - Motivácia je obrovská nielen zo športového, ale aj z ekonomického pohľadu.


Posledný súper v boji o ligovú fázu Ligy majstrov, ale aj ostatná prekážka v pretekoch o milióny eur v odmenách. ŠK Slovan Bratislava a NK Celje súperia na viacerých frontoch.

Víťaz tohto dvojzápasu sa nielenže dostane medzi 36 najlepších európskych klubov v "milionárskej súťaži", ale tiež získa omnoho viac finančných prostriedkov, ako by hral "len" Európsku ligu.

Ohromné čiastky


Motivácia je obrovská nielen zo športového, ale aj z ekonomického pohľadu. Samotný postup do hlavnej fázy LM prináša prémiu vo výške 18,62 milióna eur, účasť v play-off znamená 4,28 milióna eur - rozdiel je teda 14 miliónov.

Slovenský majster bojuje aj o prémie, ktoré mu môžu v najbližšom období výrazne pomôcť a môže to potvrdzovať aj prestupmi, ktoré majú zoceliť káder.

Ak by sa Slovan dostal do ligovej fázy súťaže číslo 1 na starom kontinente, tak má okrem spomenutej odmeny šancu aj na 2,1 milióna eur za každé víťazstvo a 750-tisíc eur za remízu. Pri prehre nedostane nič.

Vysoká prémia


Keď by sa "belasí" dostali do vyraďovacej fázy z 1. až 8. miesta, tak by sa radovali aj zo sumy dvoch miliónov eur. A ak by to bolo na 9. až 16. priečke, išlo by o cifru jeden milión eur.

Na opačnom konci tabuľky by to vyzeralo nasledovne - posledný celok na 36. pozícii by získal 275-tisíc eur, každé jedno vyššie umiestnenie je navýšené o rovnakú čiastku.

V celkovej sume však nie sú zarátané príspevky za vysielacie práva, od sponzorov, predaj vstupeniek, suvenírov či občerstvenia na Tehelnom poli. Celkovo by Slovan zarobil za účasť v hlavnej fáze LM takmer 19 milióna eur, hoci by tam skončil na poslednom mieste.

O vyše polovicu menej


Už teraz je isté, že ak by sa slovanisti nedostali cez Celje, zahrali by si ligovú fázu Európskej ligy. Nižšie do EKL by spadli až vo vyraďovacej fázy na začiatku budúceho roka.

Účasť v EL je ohodnotená vo výške 4,31 milióna eur. Každá výhra znamená 450-tisíc eur, remíza o 300-tisíc eur menej. K tomu treba zarátať aj 4,28 milióna za play-off LM.

Netreba zabúdať ani na celkové umiestnenie - tím na poslednom mieste získa 75-tisíc eur, každé lepšie umiestnenie je navýšené o takúto čiastku. Už teraz by si Slovan na svoj účet pripísal takmer 9 miliónov eur bez ohľadu na výsledky.

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Zdroj: SITA.sk - Rozdiel medzi LM a EL je priepastný. Slovan bojuje nielen o postup, ale aj o desiatky miliónov eur v odmenách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Financie Kvalifikácia Liga majstrov 2026/2027 Odmeny Peniaze
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