L. Ďuriš Nicholsonová by mala podľa P. Marčeka abdikovať

Na archívnej snímke Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 22. novembra (TASR) - Podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) by mala abdikovať. Myslí si to nezaradený poslanec Peter Marček, ktorý v utorok (20.11.) kritizoval liberálku za to, že navrhla odvolávanie šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS). Danko opozičné odvolávanie ustál.povedal o podpredsedníčke parlamentu. Ďuriš Nicholsonová má podľa neho problém ukázať maturitné vysvedčenie, preto podľa Marčeka nemá právo dávať návrhy na odvolávanieĎuriš Nicholsonová vo videu zverejnenom nedávno na sociálnej sieti ukázala odpis maturitného vysvedčenia. Uviedla, že maturovala na Gymnáziu Metodova v školskom roku 1994/1995.uviedla vo videu na internete. V parlamente hovorila, že na vysokú školu nešla pre situáciu v rodine. Povedala, že ako 18-ročná musela ísť pracovať, aby finančne podporovala svoju rodinu.