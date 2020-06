LA GOMERA – FILM O KORUPCII A TAJNOM JAZYKU Z KANÁRSKYCH OSTROVOV

Len vďaka nemu sa môže vyhnúť prenasledovaniu, odpočúvaniu polície a pokračovať v komunikácii s gangstermi. Film od oceňovaného režiséra Cornelia Porumboia môžu diváci vidieť v kinách od 18. júna 2020.

Dej filmu sa groteskne pohráva s témami korupcie, lásky a humoru. Najzaujímavejším prvkom je tajná komunikácia „el silbo“. Toto kódované, veľmi špecifické a sofistikované pískanie považujú neznalí za nevinný vtáčí spev, no jeho zvuk sa nesie naozaj ďaleko. Dokáže prekonať španielske horské priesmyky, ale aj vzdialenosť medzi panelákmi na širokých bukureštských sídliskách.

Hlavnou postavou je skorumpovaný policajný inšpektor Cristi z protidrogovej jednotky, ktorého odpočúva a sleduje iné policajné oddelenie. Toto oddelenie riadi prokurátorka Magda, ktorá s Cristim oficiálne spolupracuje. Prokurátorku Magdu odpočúva a sleduje ďalšia inštitúcia. Cristi vie, že ho sledujú, a Magda to vie tiež, navyše Cristi vie aj to, že sledujú Magdu, čo vie i ona, ale nevie, že to vie Cristi. Takže hrajú rôzne hry smerujúce k tomu, aby sa sledovatelia nedozvedeli, že sledovaní o svojom sledovaní vedia. Už teraz je to smiešne. A ešte len bude. Pretože Cristi sa zamiluje do osudovej gangsterskej krásky Gildy a súhlasí, že dostane z väzenia charizmatického narkobaróna Zsolta, ktorý ako jediný vie, kde je ukrytých 30 miliónov eur. Aby táto akcia vyšla, musí sa naučiť zvláštny jazyk podobný pískaniu, ktorý pochádza z La Gomery, teda z jedného z Kanárskych ostrovov.

Režisér Corneliu Porumboiu absolvoval Dramatickú a filmovú univerzitu v Bukurešti (2003). Už jeho krátke a stredometrážne filmy získali niekoľko medzinárodných ocenení vrátane Ceny Cinéfondation v Cannes za Cestu do mesta (2003). V Cannes boli uvedené i jeho štyri ďalšie filmy. Porumboiov celovečerný debut 12.08 na východ od Bukurešti (2006) tam získal Zlatú kameru, Policajný, adj. (2009) Cenu poroty sekcie Un Certain Regard a Cenu FIPRESCI, Poklad (2015) Cenu pre talent v súťaži Un Certain Regard a jeho najnovší film La Gomera vybrali na MFF Cannes 2019 do hlavnej súťaže.

Film La Gomera má na Slovensku premiéru 18. júna a do kín ho prináša Asociácia slovenských filmových klubov. Film bol predpremiérovo uvedený v rámci PROJEKTu 100 2019.