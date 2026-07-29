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29. júla 2026
Labutia fontána v bratislavskej Medickej záhrade prešla obnovou a je opäť v prevádzke
Revitalizáciu Medickej záhrady a obnovu Labutej fontány realizujú v rámci dvoch samostatných projektov podporených z Programu Slovensko. Bratislavské Staré Mesto po mesiacoch rekonštrukcie spustilo ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Revitalizáciu Medickej záhrady a obnovu Labutej fontány realizujú v rámci dvoch samostatných projektov podporených z Programu Slovensko.
Bratislavské Staré Mesto po mesiacoch rekonštrukcie spustilo Labutiu fontánu v Medickej záhrade. Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Veronika Gubková, jedna z dominánt historického parku prešla citlivou obnovou umeleckých prvkov aj rozsiahlou modernizáciou technického zázemia. "Rekonštrukcia zachovala jej pôvodný charakter a zároveň vytvorila podmienky na spoľahlivú prevádzku v nasledujúcich rokoch," priblížila samospráva.
Labutia fontána spolu s dvoma pitnými fontánkami pochádzajú z autorskej dielne akademického sochára Pavla Mikšíka. "V tomto roku oslavujú 40 rokov od ich osadenia v Medickej záhrade," uviedla hovorkyňa. Ich obnova je súčasťou dlhodobej revitalizácie záhrady, ktorej cieľom je zachovať historickú hodnotu parku a zároveň zvýšiť jeho odolnosť voči dôsledkom klimatickej zmeny.
Revitalizáciu Medickej záhrady a obnovu Labutej fontány realizujú v rámci dvoch samostatných projektov podporených z Programu Slovensko, konkrétne výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach. "Obnovou Labutej fontány sme chceli ukázať, že aj hodnotné historické prvky verejného priestoru možno citlivo obnovovať tak, aby si zachovali svoj pôvodný charakter a zároveň spĺňali vysoké technické a prevádzkové požiadavky," dodal starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Súčasťou projektu je aj arboristické ošetrenie stromov, výsadba 30 pôvodných druhov drevín, obnova pitných fontánok, reštaurovanie bronzových labutí a stavebné úpravy strojovne fontány. "Nadväzujúci projekt zabezpečil obnovu a modernizáciu vodnej infraštruktúry Labutej fontány vrátane výmeny potrubí, technológie, trysiek a obnovy dna fontány novou žulovou dlažbou," poznamenala hovorkyňa.
Revitalizácia Medickej záhrady bude pokračovať aj naďalej. Od druhej polovice augusta budú nasledovať práce zamerané na obnovu historickej zelene vrátane revitalizácie trávnikov a záhonov, doplnenia živých plotov a vybudovania nového závlahového systému napojeného na dve studne v Medickej záhrade.
"Medická záhrada patrí medzi najstaršie a historicky najcennejšie mestské parky v Bratislave. Vznikla v sedemdesiatych rokoch 18. storočia ako baroková záhrada pri paláci kniežaťa Aspremonta," priblížila krajinná architektka Tamara Reháčková.
"V rámci komplexnej rekonštrukcie Medickej záhrady v 80. rokoch 20. storočia nahradila pôvodnú fontánu Mária nová Labutia fontána, ktorá bola vybudovaná v centrálnej časti záhrady. Fontána Mária, ktorej autorom bol rovnako Pavol Mikšík, slúžila návštevníkom Medickej záhrady od roku 1976,” doplnila historička umenia Ľuba Belohradská.
Celkové oprávnené výdavky prvého projektu presiahli 339-tisíc eur, z čoho nenávratný finančný príspevok predstavoval viac ako 288-tisíc eur. Mestská časť sa na jeho financovaní podieľala sumou takmer 51-tisíc eur. Celkové oprávnené výdavky druhého projektu predstavujú takmer 734-tisíc eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku dosahuje viac ako 623-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Labutia fontána v bratislavskej Medickej záhrade prešla obnovou a je opäť v prevádzke © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské Staré Mesto po mesiacoch rekonštrukcie spustilo Labutiu fontánu v Medickej záhrade. Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Veronika Gubková, jedna z dominánt historického parku prešla citlivou obnovou umeleckých prvkov aj rozsiahlou modernizáciou technického zázemia. "Rekonštrukcia zachovala jej pôvodný charakter a zároveň vytvorila podmienky na spoľahlivú prevádzku v nasledujúcich rokoch," priblížila samospráva.
Labutia fontána spolu s dvoma pitnými fontánkami pochádzajú z autorskej dielne akademického sochára Pavla Mikšíka. "V tomto roku oslavujú 40 rokov od ich osadenia v Medickej záhrade," uviedla hovorkyňa. Ich obnova je súčasťou dlhodobej revitalizácie záhrady, ktorej cieľom je zachovať historickú hodnotu parku a zároveň zvýšiť jeho odolnosť voči dôsledkom klimatickej zmeny.
Vysadili aj 30 pôvodných druhov drevín
Revitalizáciu Medickej záhrady a obnovu Labutej fontány realizujú v rámci dvoch samostatných projektov podporených z Programu Slovensko, konkrétne výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach. "Obnovou Labutej fontány sme chceli ukázať, že aj hodnotné historické prvky verejného priestoru možno citlivo obnovovať tak, aby si zachovali svoj pôvodný charakter a zároveň spĺňali vysoké technické a prevádzkové požiadavky," dodal starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Súčasťou projektu je aj arboristické ošetrenie stromov, výsadba 30 pôvodných druhov drevín, obnova pitných fontánok, reštaurovanie bronzových labutí a stavebné úpravy strojovne fontány. "Nadväzujúci projekt zabezpečil obnovu a modernizáciu vodnej infraštruktúry Labutej fontány vrátane výmeny potrubí, technológie, trysiek a obnovy dna fontány novou žulovou dlažbou," poznamenala hovorkyňa.
Revitalizácia Medickej záhrady pokračuje
Revitalizácia Medickej záhrady bude pokračovať aj naďalej. Od druhej polovice augusta budú nasledovať práce zamerané na obnovu historickej zelene vrátane revitalizácie trávnikov a záhonov, doplnenia živých plotov a vybudovania nového závlahového systému napojeného na dve studne v Medickej záhrade.
"Medická záhrada patrí medzi najstaršie a historicky najcennejšie mestské parky v Bratislave. Vznikla v sedemdesiatych rokoch 18. storočia ako baroková záhrada pri paláci kniežaťa Aspremonta," priblížila krajinná architektka Tamara Reháčková.
"V rámci komplexnej rekonštrukcie Medickej záhrady v 80. rokoch 20. storočia nahradila pôvodnú fontánu Mária nová Labutia fontána, ktorá bola vybudovaná v centrálnej časti záhrady. Fontána Mária, ktorej autorom bol rovnako Pavol Mikšík, slúžila návštevníkom Medickej záhrady od roku 1976,” doplnila historička umenia Ľuba Belohradská.
Celkové oprávnené výdavky prvého projektu presiahli 339-tisíc eur, z čoho nenávratný finančný príspevok predstavoval viac ako 288-tisíc eur. Mestská časť sa na jeho financovaní podieľala sumou takmer 51-tisíc eur. Celkové oprávnené výdavky druhého projektu predstavujú takmer 734-tisíc eur, pričom výška nenávratného finančného príspevku dosahuje viac ako 623-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Labutia fontána v bratislavskej Medickej záhrade prešla obnovou a je opäť v prevádzke © SITA Všetky práva vyhradené.
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