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29. júla 2026
Otec Amy Winehouse musí po prehratom spore zaplatiť jej priateľkám takmer milión libier
Súd zamietol jeho žalobu proti bývalej štylistke a jej priateľke pre predaj speváčkiných osobných vecí a rozhodol aj o úhrade vysokých trov konania. Otec zosnulej britskej speváčky
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29.7.2026 (SITA.sk) - Súd zamietol jeho žalobu proti bývalej štylistke a jej priateľke pre predaj speváčkiných osobných vecí a rozhodol aj o úhrade vysokých trov konania.
Otec zosnulej britskej speváčky Amy Winehouse musí po neúspešnom súdnom spore zaplatiť jej dvom priateľkám približne 950-tisíc libier (približne 1,1 milióna eur) na úhradu trov konania.
Rozhodol o tom v stredu londýnsky súd po tom, ako Mitch Winehouse neuspel so žalobou proti bývalej štylistke Naomi Parryovej a jej priateľke Catrione Gourlayovej, ktoré v rokoch 2021 až 2023 vydražili 155 speváčkiných osobných predmetov.
Dražba zahŕňala oblečenie, baletné špičky, kabelky, náušnice, kozmetiku aj šaty, ktoré Amy Winehouse nosila počas svojho posledného koncertného turné v roku 2011.
Otec speváčky tvrdil, že ženy nemali právo tieto predmety predať, zatiaľ čo obžalované uvádzali, že ich od nej dostali alebo mali požičané.
Sudkyňa Sarah Clarková však konštatovala, že ženy pred Mitchom Winehouseom nič úmyselne neskrývali a o plánovanom predaji vedel od začiatku. Podľa nej sa rozhodol domáhať sa peňazí až po uskutočnení aukcie.
„Prokurátor sa rozhodol podať od základu slabú žalobu, agresívne a neústupne ju presadzoval až do konca a voči žalovaným vzniesol závažné a nepodložené obvinenia,“ uviedla sudkyňa.
Dodala, že skutočnosť, že takto postupoval voči „dvom mladým ženám, ktoré Amy verne stáli po boku“, robí jeho konanie „mimoriadne závažným“.
Amy Winehouse, známa charakteristickým chrapľavým hlasom a celosvetovým úspechom, zomrela v júli 2011 vo veku 27 rokov na otravu alkoholom.
Sudkyňa už v aprílovom rozhodnutí pripomenula, že speváčka bola známa „mimoriadnou štedrosťou voči svojim priateľom aj ľuďom, ktorých sotva poznala“.
Zdroj: SITA.sk - Otec Amy Winehouse musí po prehratom spore zaplatiť jej priateľkám takmer milión libier © SITA Všetky práva vyhradené.
Otec zosnulej britskej speváčky Amy Winehouse musí po neúspešnom súdnom spore zaplatiť jej dvom priateľkám približne 950-tisíc libier (približne 1,1 milióna eur) na úhradu trov konania.
Rozhodol o tom v stredu londýnsky súd po tom, ako Mitch Winehouse neuspel so žalobou proti bývalej štylistke Naomi Parryovej a jej priateľke Catrione Gourlayovej, ktoré v rokoch 2021 až 2023 vydražili 155 speváčkiných osobných predmetov.
Oblečenie aj náušnice
Dražba zahŕňala oblečenie, baletné špičky, kabelky, náušnice, kozmetiku aj šaty, ktoré Amy Winehouse nosila počas svojho posledného koncertného turné v roku 2011.
Otec speváčky tvrdil, že ženy nemali právo tieto predmety predať, zatiaľ čo obžalované uvádzali, že ich od nej dostali alebo mali požičané.
Všetko vedel od začiatku
Sudkyňa Sarah Clarková však konštatovala, že ženy pred Mitchom Winehouseom nič úmyselne neskrývali a o plánovanom predaji vedel od začiatku. Podľa nej sa rozhodol domáhať sa peňazí až po uskutočnení aukcie.
„Prokurátor sa rozhodol podať od základu slabú žalobu, agresívne a neústupne ju presadzoval až do konca a voči žalovaným vzniesol závažné a nepodložené obvinenia,“ uviedla sudkyňa.
Dodala, že skutočnosť, že takto postupoval voči „dvom mladým ženám, ktoré Amy verne stáli po boku“, robí jeho konanie „mimoriadne závažným“.
Klub 27
Amy Winehouse, známa charakteristickým chrapľavým hlasom a celosvetovým úspechom, zomrela v júli 2011 vo veku 27 rokov na otravu alkoholom.
Sudkyňa už v aprílovom rozhodnutí pripomenula, že speváčka bola známa „mimoriadnou štedrosťou voči svojim priateľom aj ľuďom, ktorých sotva poznala“.
Zdroj: SITA.sk - Otec Amy Winehouse musí po prehratom spore zaplatiť jej priateľkám takmer milión libier © SITA Všetky práva vyhradené.
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