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29. júla 2026
Pri lesných požiaroch zahynuli v Grécku traja hasiči, silný vietor komplikuje boj s ohňom
Požiare zasiahli Krétu, Peloponéz aj viaceré ostrovy. Úrady evakuovali obce a vyhlásili vysoký stupeň požiarneho nebezpečenstva. Traja hasiči prišli v stredu o život pri zásahoch proti rozsiahlym ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Požiare zasiahli Krétu, Peloponéz aj viaceré ostrovy. Úrady evakuovali obce a vyhlásili vysoký stupeň požiarneho nebezpečenstva.
Traja hasiči prišli v stredu o život pri zásahoch proti rozsiahlym lesným požiarom v Grécku, kde sa pre silný vietor rozhorelo niekoľko nových ohnísk.
Dvaja zahynuli pri hasení požiaru na Kréte, tretieho našli v bezvedomí neďaleko prístavu Gytheio na Peloponéze. Podľa miestnych médií zomrel z prirodzených príčin.
Grécke médiá informovali, že dvojicu hasičov na Kréte obkľúčili plamene vo vozidle pri úpätí hory neďaleko mesta Rethymno.
Požiar sa podľa miestnych predstaviteľov vymkol spod kontroly, jeho front presiahol 15 kilometrov a úrady nariadili evakuáciu šiestich dedín.
Na miesto vyslali viac ako 150 hasičov a osem hasiacich lietadiel, zásah zo vzduchu však komplikoval silný vietor.
„Dvaja hasiči padli pri výkone služby,“ povedal zástupca hovorcu hasičského zboru Jannis Artopios.
Ďalšie požiare zasiahli ostrovy Paros a Lesbos, ako aj oblasti Messinia a Lakonia na Peloponéze. Ministerstvo civilnej ochrany vyhlásilo na štvrtok pre Krétu, širšie okolie Atén, východný Peloponéz a väčšinu ostrovov v Egejskom mori takmer najvyšší stupeň požiarneho nebezpečenstva.
Grécko každoročne zápasí s ničivými lesnými požiarmi, ktorým nahrávajú dlhodobé sucho, vysoké teploty a silný vietor. Minulý týždeň zasiahla krajinu trojdňová vlna horúčav s teplotami do 43 stupňov Celzia.
Zdroj: SITA.sk - Pri lesných požiaroch zahynuli v Grécku traja hasiči, silný vietor komplikuje boj s ohňom © SITA Všetky práva vyhradené.
Traja hasiči prišli v stredu o život pri zásahoch proti rozsiahlym lesným požiarom v Grécku, kde sa pre silný vietor rozhorelo niekoľko nových ohnísk.
Dvaja zahynuli pri hasení požiaru na Kréte, tretieho našli v bezvedomí neďaleko prístavu Gytheio na Peloponéze. Podľa miestnych médií zomrel z prirodzených príčin.
Zhoreli v aute
Grécke médiá informovali, že dvojicu hasičov na Kréte obkľúčili plamene vo vozidle pri úpätí hory neďaleko mesta Rethymno.
Požiar sa podľa miestnych predstaviteľov vymkol spod kontroly, jeho front presiahol 15 kilometrov a úrady nariadili evakuáciu šiestich dedín.
Na miesto vyslali viac ako 150 hasičov a osem hasiacich lietadiel, zásah zo vzduchu však komplikoval silný vietor.
„Dvaja hasiči padli pri výkone služby,“ povedal zástupca hovorcu hasičského zboru Jannis Artopios.
Ďalšia vlna horúčav
Ďalšie požiare zasiahli ostrovy Paros a Lesbos, ako aj oblasti Messinia a Lakonia na Peloponéze. Ministerstvo civilnej ochrany vyhlásilo na štvrtok pre Krétu, širšie okolie Atén, východný Peloponéz a väčšinu ostrovov v Egejskom mori takmer najvyšší stupeň požiarneho nebezpečenstva.
Grécko každoročne zápasí s ničivými lesnými požiarmi, ktorým nahrávajú dlhodobé sucho, vysoké teploty a silný vietor. Minulý týždeň zasiahla krajinu trojdňová vlna horúčav s teplotami do 43 stupňov Celzia.
Zdroj: SITA.sk - Pri lesných požiaroch zahynuli v Grécku traja hasiči, silný vietor komplikuje boj s ohňom © SITA Všetky práva vyhradené.
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