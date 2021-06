Slovan získal do svojho kádra dvoch reprezentantov Gruzínska, ktorých viedol kouč Weiss starší

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava v súlade s očakávaniam získal do svojho kádra dvoch reprezentantov Gruzínska, ktorých tam v minulosti viedol nový kouč "belasých" Vladimír Weiss st. Účastník 1. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2021/2022 angažoval 33-ročného obrancu Gurama Kashiu a 35-ročného stredopoliara Jabu Kankavu, referuje o tom oficiálny web klubu. Obaja futbalisti podpísali zmluvy na jednu sezónu."Dokopy majú viac než dvesto štartov na medzinárodnej úrovni. Prvé letné posily prinesú cenné skúsenosti a môžu belasým okamžite pomôcť v pohárovej Európe. Obaja prichádzajú do Slovana rozohraní, v jarnej časti pravidelne nastupovali za svoje kluby. Už dnes sa naplno zapoja do prípravy s mužstvom," uvádza sa na webe skslovan.com."Týmto hráčom plne dôverujem. Obaja majú na konte takmer sto štartov v reprezentácii, v Gruzínsku ma podržali. Sú starší, ale majú obrovské skúsenosti, ktoré budeme potrebovať. Práve preto prišli. Mali by byť s nami už na dnešnom večernom tréningu,“ povedal hlavný tréner Vladimír Weiss st.Kashia prichádza do Slovana z gruzínskeho Lokomotivu Tbilisi, Kankava naposledy pôsobil vo Francúzsku v druholigovom Valenciennes. Stopér Kashia v minulosti pôsobil aj v Holandsku (Arnhem), aj v zámorskej MLS (San Jose Earthquakes). Defenzívny stredopoliar Kankava na klubovej úrovni hral v najvyššej francúzskej, ruskej či ukrajinskej lige.