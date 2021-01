Štefan Svitko sa na Rely Dakar udržal v Top 10, doterajší líder po páde musel skončiť

Líder mal smolu

Vlčák na 44. pozícii

13.1.2021 - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko na Rely Dakar 2021 v Saudskej Arábii obsadil v stredajšej 10. etape dvanástu priečku a v celkovej klasifikácii sa udržal na 10. pozícii. Tridsaťosemročného Žaškovčana jazdiaceho na KTM aj jeho konkurentov v stredu čakalo 583 kilometrov so štartom v Neome a cieľom v Al-Ula, jazdci mali prekonať 342 km meraných úsekov.Účastníci púštneho dobrodružstva majú pred sebou už len dve etapy, podujatie vyvrcholí v piatok v Džidde.Desiatu etapu vyhral Američan Ricky Brabec pred Španielom Joanom Barredom (+3:15 min), tretí skončil Argentínčan Kevin Benavides s odstupom 5:11 min na víťaza. Svitko zaostal za Brabecom o 18:47 min.Smolu mal doterajší líder celkovej klasifikácie Čiľan José Ignacio Cornejo Florimo, ktorý pri páde utrpel zranenia. Tie si vynútili jeho predčasný koniec na podujatí. Prišiel síce do cieľa, musel však zamieriť do nemocnice a Rely Dakar 2021 sa pre neho skončila. Na čelo poradia sa tak vrátil K. Benavides, pred druhým Brabecom vedie o 51 sekúnd, tretí zostal Brit Sam Sunderland (+10:36 min). Skúsený Slovák stráca na lídra 1:16:19 h.Ďalší slovenský zástupca v kategórii motocyklov Erik Vlčák v stredu obsadil 44. pozíciu (+1:26:14 h) a v celkovom poradí mu patrí 41. priečka (+17:13:52 h).V súťaži automobilov je aj po strede lídrom hodnotenia Francúz Stéphane Peterhansel, medzi štvorkolkami sa na čele udržal Argentínčan Manuel Andújar, medzi kamiónmi je stále lídrom Rus Dmitrij Sotnikov a v súťaži bugín Čiľan Francisco López Contardo.