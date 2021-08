Strelkyňa Vadovičová na paralympiáde v Tokiu neobhájila zlato, Lekharová vyrovnala svetový rekord

Vadovičová bola prvá po 10 ranách

30.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová zatiaľ nepridala do svojej úctyhodnej zbierky z paralympiád šiesty cenný kov.Vo finále vzduchovej pušky v Tokiu skončila štvrtá a neobhájila prvenstvo spred piatich rokov z Ria de Janeiro. Paralympijskou šampiónkou v disciplíne R2 sa stala Indka Avani Lekharová, ktorá výsledkom 249,6 bodu vyrovnala svetový rekord."Čo mám povedať. Som sklamaná. Aspoň nejakú medailu som určite čakala, no tentoraz to nevyšlo,“ priznala 38-ročná trnavská rodáčka, cituje ju web Slovenského paralympijského výboru.Po desiatich finálových ranách vzduchovej pušky na 60 rán si Vadovičová držala prvé miesto spolu s 19-ročnou Indkou Avani Lekharovou a všetko vyzeralo optimisticky.Ešte po jedenástej rane výkonom 10.6 bodu viedla, no potom klesla na druhé, o chvíľu na tretie a vzápätí na štvrté miesto. Za večnou rivalkou z Číny Čang Cchuej-pching zaostala iba o tri desatiny bodu.Vadovičová zabojovala. Dve rany za 10,7 dávali nádej, že to ešte aspoň na bronz dotiahne, no Číňanka dosiahla v súčte dvoch výstrelov, po ktorých sa pre pretekárku s nižším počtom bodov súťaže definitívne končila, navlas rovnaký výsledok. A bolo hotovo."Je to môj najhorší finálový výsledok za 2-3 roky. Potrebovala by som o päť bodov viac. Sama neviem prečo, ale padali mi stále nízke finálové desiatky. Z technického hľadiska to bolo jedno z mojich najlepších finále. Mala som dobrú pozíciu, netriasla sa mi ruka, ako sa mi bežne trasie, ale nestačilo to,“ dodala Vadovičová, ktorá má v Tokiu ešte tri možnosti získať medailu.Druhá disciplína, vzduchová puška v ľahu, ju čaká v stredu 1. septembra. A aj v nej bude v Tokiu obhajovať zlato z Ria. Slovensko sa v pondelok nedočkalo medaily ani v ďalšej streleckej disciplíne. Radoslav Malenovský skončil v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji 5. miesto s celkovým výsledkom 181.4 bodu. Zlato získal Číňan Čchao Tung v paralympijskom rekorde 246,4 bodu.