Ľadvinka slávi veľký návrat. Odvážite sa s ňou do ulíc?

Schováte do nej kľúče i mobil, sprevádza ju trochu búrlivá minulosť a letela v 90. rokoch. Ľadvinku vrátili do módnych žurnálov najväčšie módne domy, ako sú Gucci a Valentino. Z festivalového úletu sa u nás prebili až do každodennej módy. Odhoďte predsudky a zaraďte ju do šatníka tiež.

Od rytierov po DiCapria

Opäť v kurze

Ľadvinky sa nosili už v staroveku. Vo vrecku pripevnenom na opasku skrývali muži najdôležitejšie potreby, napríklad nástroj na rezanie a skromnú potravu. Praktickú taštičku opásanú na drieku mali aj rytieri, nahrádzali ňou vrecká. Tvorila tiež súčasť odevu Indiánov.V druhej polovici 20. storočia si doplnok obľúbili športovci - na počiatku hlavne lyžiari, neskôr turisti, ktorí si v nej nosili peniaze. A prišli 80. roky, kedy ľadvinky zaznamenali najväčší rozmach. Módny hit plynule prešiel do ďalšej dekády. Muži s koženkovými taštičkami sa cítili ako najväčší machri. Nosil ich Dwayne „The Rock“ Johnson, Jared Leto aj Leonardo DiCaprio.Nezaostávalo ani Československo. Deťom do nich balili desiatu na výlet, dospelým slúžila ako externá taška s dokladmi a peňaženkou.Nepopierateľnú praktickosť zatienil menej lákavý vzhľad. Na začiatku nového milénia sa čoraz častejšie dostávala na pretras módnej polície i všeobecného vtipkovania. Doteraz sa u nás ľadvinka spája hlavne s predavačmi na trhu a staršími pánmi.Dnes pribudla nová kategória – módni blogeri a módni experimentátori sa návratu opovrhovaného kúska nezľakli. Ich nasledovníci postupne naberajú odvahu, a tak sa „retrohit“ vracia do ulíc.Vyrábajú sa menšie i väčšie verzie z rôznych materiálov, obmenami prešiel aj tvar. Zostala praktickosť, ktorá je stále najväčšou doménou módneho kúsku.Ľadvinka oživí nudnú biznis kreáciu a dodá nápad jednoduchým kombináciám. Môžete ňou efektne zvýrazniť svoj pás. Alebo si ju dajte ako opasok – nabok alebo presne na stred. Ďalšou možnosťou je prehodiť si cez rameno, na ozdobu či nosiť ju vzadu na chrbte. Skrátka, voľba je na vás. Budete šik, zaujímaví a ešte získate voľné ruky, napríklad na pivo či zmrzlinu. Azda sa vám podarí prekonať nelichotivé asociácie, ktorými sa nám ľadvinky zapísali do pamäte.