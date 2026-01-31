|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 31.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. januára 2026
Vstup Ukrajiny do EÚ potrvá dlhšie, politici hovoria o rokoch, nie o mesiacoch
Tagy: Minister vnútra SR Nemecký kancelár Predseda strany Hlas-SD Sobotné dialógy Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie
Nemecký kancelár Friedrich Merz vylúčil, že Ukrajina vstúpi do EÚ v januári 2027 a pred pár ...
Zdieľať
31.1.2026 (SITA.sk) -
Nemecký kancelár Friedrich Merz vylúčil, že Ukrajina vstúpi do EÚ v januári 2027 a pred pár dňami o tomto dátume hovoril aj prezident Volodymyr Zelenskyj.
Opozičný poslanec a podpredseda NR SR za Progresívne Slovensko Martin Dubéci si myslí, že ide o realistické hodnotenie prípravy vstupu Ukrajiny do EÚ. „Som rád, že tu máme základný konsenzus a je to jedna z mála vecí, kde je zhoda medzi koalíciou a opozíciou," uviedol v relácii Sobotné dialógy STVR.
Dubéci sa zároveň vyjadril, že verí v uzatvorenie mieru a následný vstup Ukrajiny do EÚ, čo by podľa neho otvorilo nové ekonomické možnosti pre východné Slovensko. „Za Hlas-SD môžem povedať, že tak ako sme absolútne proti, aby sa Ukrajina stala členom NATO, pretože to by znamenalo eskaláciu konfliktu, tak na druhej strane podporujeme členstvo v EÚ pre Ukrajinu," skonštatoval predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Eštok upozornil, že Ukrajina musí pre vstup do EÚ splniť dôležité kritériá, rovnako ako všetky ostatné štáty. „V prípade Ukrajiny si treba dať dole ružové okuliare. Krajina má obrovské problémy s korupciou, sú to ľudia najbližší prezidentovi Zelenskému, ktorí sú podozriví z obrovských korupčných škandálov," uviedol predseda Hlasu. Podľa neho je vstup Ukrajiny do EÚ reálny až po splnení všetkých kritérií. Zároveň spochybnil, že by tento termín mohol byť skôr ako o tri roky.
Minister vnútra zároveň priblížil, že na jar sa uskutoční už štvrté spoločné rokovanie Vlády SR s predstaviteľmi Ukrajiny. „Treba si uvedomiť, že my Ukrajine pomáhame. Sprístupnili sme im letisko v Košiciach, otvárame im železničnú dopravu, poskytujeme konkrétne veci z hľadiska humanitárnej pomoci či nesmrtiacej vojenskej techniky," vymenoval Eštok. Zároveň dodal, že si želá aby konflikt na Ukrajine skončil čo najskôr a ukončilo sa zabíjanie.
Vyjadril sa tiež k bezpečnostným výzvam, ktorým bude čeliť Slovensko po ukončení konfliktu na Ukrajine. Podľa Eštoka budú tieto výzvy súvisieť najmä s ochranou hraníc pred nelegálnou migráciou. „Obrovským problémom je tiež nekontrolovaný prílev zbraní, ktoré na Ukrajinu prúdia," upozornil minister vnútra.
Dubéci naopak vyjadril svoje obavy z tlaku na Ukrajinu, ktorý spôsobí, že mier nebude spravodlivý a akceptovaný obyvateľmi Ukrajiny. „Jednoducho, že tá krajina sa zrúti dovnútra, lebo po tých štyroch-piatich rokoch nebude akceptovať niečo, čo jej bude nanútené Ruskou federáciou a USA, a to potom bude viesť ku konfliktom," dodal podpredseda parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Vstup Ukrajiny do EÚ potrvá dlhšie, politici hovoria o rokoch, nie o mesiacoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vylúčil, že Ukrajina vstúpi do EÚ v januári 2027 a pred pár dňami o tomto dátume hovoril aj prezident Volodymyr Zelenskyj.
Opozičný poslanec a podpredseda NR SR za Progresívne Slovensko Martin Dubéci si myslí, že ide o realistické hodnotenie prípravy vstupu Ukrajiny do EÚ. „Som rád, že tu máme základný konsenzus a je to jedna z mála vecí, kde je zhoda medzi koalíciou a opozíciou," uviedol v relácii Sobotné dialógy STVR.
Podpora vstupu do EÚ, nie však do NATO
Dubéci sa zároveň vyjadril, že verí v uzatvorenie mieru a následný vstup Ukrajiny do EÚ, čo by podľa neho otvorilo nové ekonomické možnosti pre východné Slovensko. „Za Hlas-SD môžem povedať, že tak ako sme absolútne proti, aby sa Ukrajina stala členom NATO, pretože to by znamenalo eskaláciu konfliktu, tak na druhej strane podporujeme členstvo v EÚ pre Ukrajinu," skonštatoval predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Eštok upozornil, že Ukrajina musí pre vstup do EÚ splniť dôležité kritériá, rovnako ako všetky ostatné štáty. „V prípade Ukrajiny si treba dať dole ružové okuliare. Krajina má obrovské problémy s korupciou, sú to ľudia najbližší prezidentovi Zelenskému, ktorí sú podozriví z obrovských korupčných škandálov," uviedol predseda Hlasu. Podľa neho je vstup Ukrajiny do EÚ reálny až po splnení všetkých kritérií. Zároveň spochybnil, že by tento termín mohol byť skôr ako o tri roky.
Spolupráca Slovenska s Ukrajinou
Minister vnútra zároveň priblížil, že na jar sa uskutoční už štvrté spoločné rokovanie Vlády SR s predstaviteľmi Ukrajiny. „Treba si uvedomiť, že my Ukrajine pomáhame. Sprístupnili sme im letisko v Košiciach, otvárame im železničnú dopravu, poskytujeme konkrétne veci z hľadiska humanitárnej pomoci či nesmrtiacej vojenskej techniky," vymenoval Eštok. Zároveň dodal, že si želá aby konflikt na Ukrajine skončil čo najskôr a ukončilo sa zabíjanie.
Vyjadril sa tiež k bezpečnostným výzvam, ktorým bude čeliť Slovensko po ukončení konfliktu na Ukrajine. Podľa Eštoka budú tieto výzvy súvisieť najmä s ochranou hraníc pred nelegálnou migráciou. „Obrovským problémom je tiež nekontrolovaný prílev zbraní, ktoré na Ukrajinu prúdia," upozornil minister vnútra.
Dubéci naopak vyjadril svoje obavy z tlaku na Ukrajinu, ktorý spôsobí, že mier nebude spravodlivý a akceptovaný obyvateľmi Ukrajiny. „Jednoducho, že tá krajina sa zrúti dovnútra, lebo po tých štyroch-piatich rokoch nebude akceptovať niečo, čo jej bude nanútené Ruskou federáciou a USA, a to potom bude viesť ku konfliktom," dodal podpredseda parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Vstup Ukrajiny do EÚ potrvá dlhšie, politici hovoria o rokoch, nie o mesiacoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister vnútra SR Nemecký kancelár Predseda strany Hlas-SD Sobotné dialógy Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka
Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka
<< predchádzajúci článok
Lajčák by mal Ficovi uľahčiť rozhodovanie a odstúpiť, myslí si Šutaj Eštok
Lajčák by mal Ficovi uľahčiť rozhodovanie a odstúpiť, myslí si Šutaj Eštok