Koronavírus na Slovensku: Nakazených Slovákov je už 97. Do leta ich môže byť pol milióna (online)

„K dnešnému dňu pribudlo na Slovensku 25 nových pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Spolu tak máme 97 pozitívnych vzoriek a 1816 negatívnych,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Bližšie informácie má rezort poskytnúť v stredu po skompletizovaní výsledkov z laboratórií.

17:28 Informačno-predajné miesta na hraničných priechodoch Brodské, Čunovo, Jarovce a Skalité sú až do odvolania zatvorené.

17:27 Pošta neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do rizikových oblastí Talianska. Kvôli obmedzeniam v medzinárodnej leteckej doprave nie je možné do 28. marca doručiť zásielky do Číny, Macaa a Hongkongu. Nedoručujú sa tiež zásielky do Mongolska, Kuvajtu, Džibutska a Líbie.

19:19 Slovenská pošta pozastaví poskytovanie komerčných služieb a predĺži úložnú dobu zásielok. Plošne zastavená je aj distribúcia a podaj letákov. 17:18 Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (EK) funguje v obmedzených podmienkach. Európske informačné centrum je pre verejnosť fyzicky zatvorené, občania sa naň však môžu obracať elektronicky alebo telefonicky. 16:56 Španielska vláda občanov vyzvala, aby zostali doma. Polícia vynucuje toto nariadenie aj pomocou dronov, ktoré lietajú ponad ľudí na uliciach. Policajti cez ne prostredníctvom vysielačky všetkých vyzývajú, aby išli domov.