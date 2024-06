Lamine Yamal sa stal historicky najmladším hráčom so štartom na európskom šampionáte

Nadšený z triumfu

Chorváti nemali svoj deň





Španieli sa v druhom zápase skupinovej fázy predstavia vo štvrtok 20. júna v Gelsenkirchene proti Talianom. Chorvátsko narazí o deň skôr v Hamburgu na Albánsko.





16.6.2024 (SITA.sk) - Španielsky futbalový reprezentant Lamine Yamal sa v nedeľu stal vo veku 16 rokov a 338 dní historicky najmladším hráčom, ktorý si pripísal štart na európskom šampionáte.Krídelník FC Barcelona prekonal rekord Poliaka Kacmera Kozlowského, ktorý nastúpil na predošlých ME vo veku 17 rokov a 246 dní. Mladík s koreňmi v Maroku a Rovníkovej Guinei svojim výkonom pomohol k hladnej výhre Španielska nad Chorvátskom 3:0.V úvodnom zápase B-skupiny, ktorý sa hral na Olympijskom štadióne v Berlíne, vyšiel zverencom trénera Luisa de la Fuenteho prvý polčas. Gólmi Álvara Moratu, Fabiána Ruiza a Daniho Carvajala prakticky rozhodli o svojom triumfe. Pri treťom zásahu Španielska si pripísal gólovú prihrávku spomínaný Yamal.„Som nadšený z triumfu i z môjho debutu. Som tu preto, aby som pomáhal mužstvu. Plním inštrukcie trénera, či už hrám viac v šírke ihriska alebo bližšie k stredu. Som pripravený útočiť i brániť,“ povedal rekordér pre web Európskej futbalovej únie (UEFA) Yamal má v Nemecku unikátnu šancu na to, aby sa stal aj historicky najmladším strelcom na turnaji. Doteraz najmladším autorom gólu na ME je Švajčiar Johan Vonlanthen , ktorý na šampionáte v roku 2004 skóroval vo veku 18 rokov a 141 dní.Chorváti si v zápase pripísali na konto viac streleckých pokusov a mali tiež loptu častejšie na svojich kopačkách, no nemali svoj deň. Dokonale to dokresľujú dve situácie z 80. minúty, počas ktorej najprv útočník Bruno Petkovič nepremenil pokutový kop a o čosi neskôr mu VAR neuznal pre ofsajdové postavenie gól.„Turnaj sa pre nás nezačal dobre. Mali sme dosť šancí, no nevyužili sme ich. Súper bol v tomto efektívnejší. Musíme Španielom zablahoželať a koncentrovať sa na ďalší duel," povedal stredopoliar Lovor Majer.