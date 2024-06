Maďari v úvodnom zápase na ME doplatili na pasivitu v prvom polčase, tvrdí to ich tréner Rossi (video+foto)

Hra bez lopty

16.6.2024 (SITA.sk) - Futbaloví reprezentanti Maďarska absolvovali nevydarený úvodný zápas na ME 2024 v Nemecku. Zverenci talianskeho trénera Marca Rossiho prehrali v Kolíne nad Rýnom so Švajčiarmi 1:3 a po prvý raz od septembra 2021 inkasovali v jednom dueli viac ako dva góly.„V defenzíve sme hrali veľmi zle. Najmä naša pasivita v hre bez lopty ma prekvapila,“ zhodnotil kouč Maďarska Rossi pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) Švajčiarske kombinácie boli precíznejšie ako tie, ktoré predviedol súper. Dve z nich boli gólové ešte v prvom polčase a pri oboch bol stredopoliar Michel Aebischer, ktorý v 12. minúte prihral na gól útočníka Kwadwa Duaha a v 45. minúte sa presadil sám umiestnenou strelou zdiaľky.„Dnes som nehral na pozícii, ktorú obhospodarujem v klube, ale cítil som viac slobody a zápas ma bavil. Z kolektívneho i individuálneho hľadiska to nemohlo byť lepšie,“ povedal kmeňový hráč talianskej Bologne.Po zmene strán sa Maďarom podarilo duel zdramatizovať, keď v 66. minúte Yanna Sommera prekonal útočník Barnabás Varga. Zverenci Rossiho hrali síce po obrátke aktívnejšie, no vyrovnať už nedokázali. Naopak, v 93. minúte na konečných 3:1 pre Helvétov pečatil pekným gólom striedajúci Breel Embolo.Švajčiarov čaká najbližší duel v stredu 19. júna opäť v Kolíne proti Škótom, ktorí v piatok prehrali s domácimi Nemcami 1:5. Kapitán Granit Xhaka, vyhlásený za hráča zápasu, vie, že ak jeho mužstvo zaboduje naplno, otvorí si osemfinálové brány.„Škótskych hráčov poznáme veľmi dobre, hrajú v top anglických klubov. Vieme, že prvý duel na šampionáte nezvládli optimálne, ale bude to nový deň a nový zápas. Očakávam fyzicky náročný priebeh a boj o každý centimeter ihriska,“ povedal pre web UEFA jeden z lídrov Švajčiarska.Maďari svoj ďalší duel takisto absolvujú v stredu 19. júna. V Stuttgarte narazia na ideálne rozbehnutý domáci výber Nemecka. Tréner Rossi upozornil, že Maďari s týmto súperom neprehrali ani jeden z posledných troch zápasov.„Aj preto veríme. V roku 2022 sme ich zdolali dokonca na ich trávniku, ale prvoradé je to, aby mužstvo podalo lepší výkon ako dnes. Musíme sa dať dokopy, hrať kompaktnejšie. Zbrane neskladáme,“ uzavrel 59-ročný bývalý kouč slovenského klubu DAC Dunajská Streda