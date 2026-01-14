Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. januára 2026

Novým predsedom Rady pre mediálne služby je Michal Dzurjanin, chce vyvolávať čo najmenej kontroverzií


Novým predsedom Rady pre mediálne služby sa stal Michal Dzurjanin. Ako rada v tejto súvislosti informovala, zvolený bol ...



Zdieľať
gettyimages 1351673339 676x451 14.1.2026 (SITA.sk) - Novým predsedom Rady pre mediálne služby sa stal Michal Dzurjanin. Ako rada v tejto súvislosti informovala, zvolený bol hlasmi šiestich z deviatich členov.


Budem sa snažiť vykonávať ju tak, aby rozhodnutia a činnosť Rady vyvolávali čo najmenej kontroverzií. Mojím cieľom je zvýšiť význam rady na mediálnom trhu. Treba pokračovať v doterajších aktivitách v oblasti mediálnej gramotnosti, a to nielen vo vzťahu k mládeži, ale aj k dospelej populácii,“ uviedol Dzurjanin.

Do funkcie podpredsedu po svojom zvolení zároveň navrhol Ondreja Krivuša, ktorý nomináciu prijal, a hlasovaním ju potvrdili aj šiesti z deviatich členov rady. Nový predseda rady zároveň poďakoval za vykonanú prácu jej doterajšiemu podpredsedovi Pavlovi Izraelovi, ktorý radu viedol od októbra minulého roka. Poslanci Národnej rady SR vtedy zvolili troch nových členov rady namiesto členov, ktorým uplynulo funkčné obdobie. Jednou z nich bola Marta Danielová, ktorá pozíciu predsedníčky rady zastávala od roku 2016.


Zdroj: SITA.sk - Novým predsedom Rady pre mediálne služby je Michal Dzurjanin, chce vyvolávať čo najmenej kontroverzií © SITA Všetky práva vyhradené.

