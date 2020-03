LANXESS pomáha vyrábať kryty notebookov z fliaš na vodu

LANXESS vyrába termoplastové kompozity vystužené kontinuálnymi vláknami s recyklovaným polykarbonátom



Touto inováciou reaguje na vysoký dopyt v sektore IT a komunikačných technológií po udržateľných materiálových riešeniach





Vysoký dopyt v oblasti IT a komunikačných technológií

Prvý výrobok zo sériovej výroby

Vynikajúce mechanické vlastnosti a vysoká ohňovzdornosť

Vysoká miera čistoty a transparentnosti

Prebiehajúci vývoj bio-vlákien a matricových systémov

LANXESS je lídrom v oblasti špeciálnej chémie

16.3.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť LANXESS považuje inovatívne recyklačné koncepty za kľúčové. Zvyšujú jej konkurencieschopnosť v rámci odvetvia udržateľných materiálov. Najnovším príkladom tohto prístupu je nový rad produktov, ktorý vyvíja dcérska spoločnosť LANXESS Bond-Laminates. Polovicu matrice vláknových kompozitov pre nové polotovary tvoria výrobky pochádzajúce z recyklácie opakovane použiteľných polykarbonátových fliaš na vodu. "Spomínané produkty sú používané pre kryty notebookov, puzdrá pre mobilné telefóny, tablety či elektronické čítačky," vysvetľuje Dirk Bonefeld, vedúci marketingu a predaja spotrebnej elektroniky, športu a priemyslu v spoločnosti Bond-Laminates.Touto inováciou LANXESS reaguje na vysoký dopyt v sektore IT a komunikačných technológií po udržateľných materiálových riešeniach. "V podobe týchto nových kompozitných materiálov ponúkame ľahkú a jednoducho spracovateľnú alternatívu k energeticky náročnému tlakovému odlievanie horčíka," uvádza Dirk Bonefeld. So zhruba tretinovým podielom na celosvetovej spotrebe je odvetvie IT a komunikačných technológií - spolu s domácimi spotrebičmi a elektrickým a elektronickým priemyslom - už po mnoho rokov najväčším odberateľom polykarbonátu.Nový produktový rad je odvodený od výrobku Tepex dynalite, ktorý sa používa pri sériovej výrobe vysoko pevných konštrukčných prvkov. Prvý, v sériovej výrobe už používaný variant tohto materiálu je tvorený jadrom zo sklenených vlákien a vrchné vrstvy z uhlíkových kontinuálnych vlákien. Bol vyvinutý tiež druhý typ materiálu, ktorý je určený na použitie v sériovej výrobe krytov na notebooky a ktorý obsahuje nielen matricu vyrobenú z recyklovaného polykarbonátu, ale tiež vláknité jadro vyrobené z recyklátu uhlíkových vlákien.Dirk Bonefeld uvádza, že oba tieto vývojárske počiny využívajúce recyklované materiály vykazujú vynikajúce mechanické vlastnosti. Napríklad pri 530 megapascaloch a 45 gigapascaloch sú pevnosť v ohybe a tuhosť prinajmenšom rovnako dobré ako u ktoréhokoľvek nového produktu, ktorý je už na trhu. Charakteristiky pri spracovaní sú tiež identické. "Vďaka bezhalogénovej ochrane proti plameňom oba produkty prejdú testom horenia UL 94 od amerického skúšobného inštitútu UL Inc. s najlepšou klasifikáciou V-0 pri hrúbke steny od 0,4 milimetra."Veľké fľaše na vodu určené pre opakované použitie sa vyrábajú z vysoko čistého a priehľadného polykarbonátu, ktorý je schválený pre použitie vo výrobkoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. "Naše recyklované materiály ťažia z tohto vynikajúceho profilu vlastností. Vysoká miera transparentnosti je ideálna pre výrobu viditeľných súčastí, napríklad vďaka vysoko pravidelnému usporiadaniu kontinuálnych vlákien vytvára vysoko estetický dekoratívny prvok," hovorí vedúci marketingu a predaja a pokračuje: "Preto si môžeme ľahko predstaviť, že sa tieto nové typy výrobkov budú používať ako ozdobné konštrukčné prvky v športovom tovare alebo automobilových súčiastkach. Zo segmentu športových potrieb dostávame stále viac otázok na recyklované materiály."Spoločnosť Bond-Laminates intenzívne pracuje na rozširovaní svojho portfólia materiálov o ďalšie kompozity vystužené vláknami z udržateľných materiálov. V tomto smere sa sústredí okrem iného na použitie recyklovaného materiálu z iných post industriálnych alebo post-spotrebiteľských odpadov na výrobu matrice termoplastu Tepex. "Pokračujeme tiež vo vývoji bio-vlákien a matricových systémov a plne recyklovaných uhlíkových vlákien," dodáva Bonefeld.Široké produktové portfólio Bond-Laminates sa začiatkom marca predstavilo na veľtrhu JEC World v Parížskom Nord Villepinte.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Zaujímavé témy z oblasti špeciálnej chémie sú dostupné na http://webmagazine.lanxess.com Viac informácií o spoločnosti na www.lanxess.com www.linkedin.com/company/lanxess alebo www.youtube.com/lanxess Informačný servis