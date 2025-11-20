Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Félix
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. novembra 2025

Prvým súperom futbalistov Slovenska v baráži o účasť na MS 2026 bude Kosovo



Slováci budú hrať ako nasadený tím 26. marca 2026 na domácej pôde v Bratislave.



Zdieľať
Prvým súperom futbalistov Slovenska v baráži o účasť na MS 2026 bude Kosovo

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa v semifinále baráže o postup na MS 2026 stretnú s Kosovom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Zürichu. Slováci budú hrať ako nasadený tím 26. marca 2026 na domácej pôde v Bratislave. V prípade postupu budú v C-vetve čeliť vo finále baráže lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko, taktiež na domácom štadióne.


Účasť na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku si už zabezpečilo 12 víťazov skupín európskej kvalifikácie. O zvyšné štyri európske miestenky sa pobije 16 tímov v dvojkolovej baráži - 12 z druhých miest kvalifikačných skupín a štyri na základe výsledkov v Lige národov.

Slováci boli nasadení z 2. výkonnostného koša vďaka 2. miestu v kvalifikačnej A-skupine a výsledkom v ostatných skupinách. Bývalý taliansky reprezentant a majster sveta Marco Materazzi ich vyžreboval do C-vetvy. Bývalý švédsky reprezentant Martin Dahlin im z 3. koša žrebu prisúdil Kosovo.

Slovensko sa s Kosovom ešte dosiaľ nikdy nestretlo. Kosovčania bojujú o premiérovú účasť na veľkom podujatí. Účasť v baráži si zaistili 2. miestom v kvalifikačnej B-skupine, kde zaostali o 3 body za víťazom Švajčiarskom. Kosovo je právoplatným členom FIFA aj UEFA od mája 2016.

Žreb v sídle Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) takisto rozhodol o tom, že v prípade postupu do finále baráže zabojuje slovenský národný tím o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte 31. marca 2026 proti lepšiemu z duelu Turecko - Rumunsko na domácej pôde.

Účasť na MS 2026 si ako víťazi skupín európskej kvalifikácie už zaistili Anglicko, Belgicko, Chorvátsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Škótsko, Španielsko a Švajčiarsko. MS sú na programe od 11. júna do 19. júla 2026 v celkovo 16 mestách v USA, Kanade a Mexiku. V poradí 23. svetový šampionát privíta premiérovo 48 účastníkov, odohrá sa na ňom 104 zápasov.

Vo štvrtok v Zürichu vyžrebovali aj dvojice interkontinentálnej baráže, v ktorej šesť tímov zabojuje o dve miestenky na MS. Turnaj sa odohrá v mexických mestách Guadalajara a Monterrey od 23. do 31. marca2026. Dva najvyššie postavené tímy v rebríčku FIFA — Demokratická republika Kongo a Irak — boli nasadené priamo do finále. Zvyšné štyri tímy - Bolívia, Jamajka, Surinam a Nová Kaledónia - sa predstavia v semifinále.

Žreb baráže európskej kvalifikácie o postup na MS 2026:

semifinále:

Taliansko - Severné Írsko

Wales - Bosna a Hercegovina

Ukrajina - Švédsko

Poľsko - Albánsko

Turecko - Rumunsko

SLOVENSKO - Kosovo

Dánsko - Severné Macedónsko

Česko - Írsko



finále:

Wales/Bosna a Hercegovina - Taliansko/Severné Írsko

Ukrajina/Švédsko - Poľsko/Albánsko

SLOVENSKO/Kosovo - Turecko/Rumunsko

Česko/Írsko - Dánsko/Severné Macedónsko



Žreb interkontinentálnej baráže o MS 2026:

semifinále:

Nová Kaledónia - Jamajka

Bolívia - Surinam



finále:

Demokratická republika Kongo - Nová Kaledónia/Jamajka

Irak - Bolívia/Surinam


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
NHL: Dvorský strelil tretí gól, St. Louis však prehralo v Toronte 2:3 pp

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 