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29. júla 2026
Laššákovej kandidatúra na čelo PSK vyvolala zmätok a kritiku, Smer-SD podľa Uhríka len „triešti svoje sily“
Tagy: Europoslankyňa Europoslankyňa za Smer-SD Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR predseda hnutia Republika Premiér Slovenskej republiky PSK Prešovský samosprávny kraj
Výhrady voči rozhodnutiu vládnej strany Smer-SD vyjadrili hnutie Republika aj minister investícií Samuel Migaľ. Nominácia
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29.7.2026 (SITA.sk) - Výhrady voči rozhodnutiu vládnej strany Smer-SD vyjadrili hnutie Republika aj minister investícií Samuel Migaľ.
Nominácia europoslankyne Judity Laššákovej (Smer-SD) na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vyvolala kritické reakcie časti politických konkurentov, inak blízkych vládnej koalícii. Výhrady voči rozhodnutiu vládnej strany Smer-SD vyjadrili hnutie Republika aj minister investícií Samuel Migaľ, ktorý už skôr oznámil kandidatúru na predsedu kraja.
Hnutie Republika označilo nomináciu za nepochopiteľnú a tvrdí, že Smer-SD ňou triešti hlasy voličov podporujúcich zmenu vo vedení kraja. Predseda Republiky a europoslanec Milan Uhrík poukázal na to, že Laššáková podľa neho nemá s Prešovským krajom dlhodobé väzby a trvalý pobyt si pred kandidatúrou zmenila len formálne.
"Minule Laššáková kandidovala na primátorku v Nových Zámkoch, teraz býva v Bratislave a pôsobí v Bruseli. S Prešovským krajom nemá nič spoločné, akurát si tam papierovo prehlásila pobyt. Nerozumiem, načo týmto spôsobom trieštia sily. Za toto môže Majerský (súčasný predseda PSK Milan Majerský) normálne Ficovi poslať šampanské," uviedol Uhrík.
Podľa Republiky rozhodnutie Smeru-SD oslabuje kandidátov, ktorí chcú súčasného predsedu kraja Milana Majerského poraziť. Hnutie zároveň kritizovalo, že napriek vzájomnej podpore kandidátov v niektorých regiónoch Smer-SD nepodporil kandidáta Republiky v žiadnom zo samosprávnych krajov.
K nominácii sa kriticky postavil aj minister investícií Samuel Migaľ, ktorý ohlásil kandidatúru na predsedu PSK ako nezávislý kandidát. Vyhlásil, že kandidatúra na čelo kraja by mala byť postavená na skutočnom vzťahu k regiónu.
"Osobne sa priznám, že tejto nominácii úprimne nerozumiem. Prešovský kraj má množstvo osobností, ktoré v ňom žijú, pracujú a poznajú jeho každodenné problémy. Namiesto toho prekvapujúco prichádza kandidátka z Nových Zámkov, dokonca rodáčka z Bratislavy," uviedol Migaľ.
Podľa neho nominácia Judity Laššákovej zvyšuje šance na opätovné zvolenie súčasného predsedu kraja Milana Majerského.
"Ak chceme, aby v Prešovskom kraji prišlo k naozajstnej zmene, rozhodne sa tak nestane cez trieštenie hlasov. Verím preto, že počas septembra bude priestor na diskusiu o spoločnom postupe tých, ktorým na zmene skutočne záleží," dodal minister.
Predseda vlády Robert Fico predstavil Juditu Laššákovú ako kandidátku Smeru-SD na predsedníčku Prešovského samosprávneho kraja v utorok v Prešove. Europoslankyňa v reakcii uviedla, že si v súvislosti s kandidatúrou prihlásila trvalý pobyt v Prešovskom kraji a tvrdí, že jej absencia miestnych väzieb jej umožní rozhodovať objektívne v prospech celého regiónu.
Zdroj: SITA.sk - Laššákovej kandidatúra na čelo PSK vyvolala zmätok a kritiku, Smer-SD podľa Uhríka len „triešti svoje sily“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Nominácia europoslankyne Judity Laššákovej (Smer-SD) na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vyvolala kritické reakcie časti politických konkurentov, inak blízkych vládnej koalícii. Výhrady voči rozhodnutiu vládnej strany Smer-SD vyjadrili hnutie Republika aj minister investícií Samuel Migaľ, ktorý už skôr oznámil kandidatúru na predsedu kraja.
Formálna zmena trvalého pobytu
Hnutie Republika označilo nomináciu za nepochopiteľnú a tvrdí, že Smer-SD ňou triešti hlasy voličov podporujúcich zmenu vo vedení kraja. Predseda Republiky a europoslanec Milan Uhrík poukázal na to, že Laššáková podľa neho nemá s Prešovským krajom dlhodobé väzby a trvalý pobyt si pred kandidatúrou zmenila len formálne.
"Minule Laššáková kandidovala na primátorku v Nových Zámkoch, teraz býva v Bratislave a pôsobí v Bruseli. S Prešovským krajom nemá nič spoločné, akurát si tam papierovo prehlásila pobyt. Nerozumiem, načo týmto spôsobom trieštia sily. Za toto môže Majerský (súčasný predseda PSK Milan Majerský) normálne Ficovi poslať šampanské," uviedol Uhrík.
Skutočný vzťah k regiónu
Podľa Republiky rozhodnutie Smeru-SD oslabuje kandidátov, ktorí chcú súčasného predsedu kraja Milana Majerského poraziť. Hnutie zároveň kritizovalo, že napriek vzájomnej podpore kandidátov v niektorých regiónoch Smer-SD nepodporil kandidáta Republiky v žiadnom zo samosprávnych krajov.
K nominácii sa kriticky postavil aj minister investícií Samuel Migaľ, ktorý ohlásil kandidatúru na predsedu PSK ako nezávislý kandidát. Vyhlásil, že kandidatúra na čelo kraja by mala byť postavená na skutočnom vzťahu k regiónu.
"Osobne sa priznám, že tejto nominácii úprimne nerozumiem. Prešovský kraj má množstvo osobností, ktoré v ňom žijú, pracujú a poznajú jeho každodenné problémy. Namiesto toho prekvapujúco prichádza kandidátka z Nových Zámkov, dokonca rodáčka z Bratislavy," uviedol Migaľ.
Opätovné zvolenie Majerského
Podľa neho nominácia Judity Laššákovej zvyšuje šance na opätovné zvolenie súčasného predsedu kraja Milana Majerského.
"Ak chceme, aby v Prešovskom kraji prišlo k naozajstnej zmene, rozhodne sa tak nestane cez trieštenie hlasov. Verím preto, že počas septembra bude priestor na diskusiu o spoločnom postupe tých, ktorým na zmene skutočne záleží," dodal minister.
Predseda vlády Robert Fico predstavil Juditu Laššákovú ako kandidátku Smeru-SD na predsedníčku Prešovského samosprávneho kraja v utorok v Prešove. Europoslankyňa v reakcii uviedla, že si v súvislosti s kandidatúrou prihlásila trvalý pobyt v Prešovskom kraji a tvrdí, že jej absencia miestnych väzieb jej umožní rozhodovať objektívne v prospech celého regiónu.
Zdroj: SITA.sk - Laššákovej kandidatúra na čelo PSK vyvolala zmätok a kritiku, Smer-SD podľa Uhríka len „triešti svoje sily“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Europoslankyňa Europoslankyňa za Smer-SD Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR predseda hnutia Republika Premiér Slovenskej republiky PSK Prešovský samosprávny kraj
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