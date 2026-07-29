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29. júla 2026
Rybníček a Viskupič kritizujú Fica, prenášanie reformy verejnej správy na samosprávy je zbabelosť
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda parlamentu predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Premiér Slovenskej republiky Prezident SR prezident ÚMS Reforma verejnej správy
Premiér má návrh reformy na stole už mesiace. Preto ma prekvapuje, že sa tvári, akoby o našom dokumente a iniciatíve nepočul, dodal Viskupič. Predseda vlády
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29.7.2026 (SITA.sk) - Premiér má návrh reformy na stole už mesiace. Preto ma prekvapuje, že sa tvári, akoby o našom dokumente a iniciatíve nepočul, dodal Viskupič.
Predseda vlády Robert Fico sa bojí skutočných reforiem. Tvrdí to prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček v reakcii na premiérove vyjadrenia, že samosprávy si majú reformu verejnej správy pripraviť sami. „Toto už nie je alibizmus. Toto je zbabelstvo. Tváriť sa, že reformu verejnej správy má pripraviť samospráva, je popretím samotnej podstaty fungovania štátu,“ povedal Rybníček.
Fico v utorok na tlačovej besede v Prešove uviedol, že jeho vláda nemá záujem vytvoriť návrh reformy verejnej správy od zeleného stola. „Vyzývam samosprávu, ak chcete urobiť reformu, tak ju musíte urobiť vy, pretože vy dobre viete, čo potrebujete,“ vyhlásil.
Rybníček mu pripomenul, že samosprávy nemajú zákonodarnú moc, parlament, vládu ani ministerstvá. Majú skúsenosti z praxe a tie už roky ponúkajú. „Reálnu moc meniť štát má vláda a Národná rada SR. A práve táto vláda sa tejto zodpovednosti dobrovoľne vzdáva,“ skonštatoval.
Prezident Únie miest Slovenska upozornil, že návrhov na reformu bolo za posledných dvadsať rokov viac než dosť. „O decentralizácii, financovaní, kompetenciách, postavení malých obcí, mestských regiónoch či vyšších územných celkoch sme rokovali s každou vládou. Problém nikdy nebol nedostatok návrhov. Problém bol nedostatok politickej odvahy,“ prízvukoval.
Rybníček zdôraznil, že Slovensko dnes smeruje k vážnym finančným problémom práve preto, že už dvadsať rokov odkladá reformy. „Každá vláda ich odsunula a táto ich odmieta už aj pomenovať. Najväčšou iróniou bude, ak dôsledky tejto politiky naplno prepuknú až po skončení vlády Roberta Fica. Som presvedčený, že práve vtedy bude prvý stáť na tribúnach a hovoriť, že za jeho vlády sa to nestalo,“ uviedol.
Takto podľa neho funguje politika, ktorá myslí iba na najbližšie voľby. „Rozdáva, zadlžuje, kupuje si popularitu a skutočné problémy necháva tým, ktorí prídu po nej. Ten účet raz Slovensko zaplatí,“ uzavrel.
Predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a trnavský župan Jozef Viskupič reagoval, že premiér Fico opäť vykopáva otvorené dvere, pretože návrh reformy má na stole už mesiace. V marci 2026 predstavilo SK8 spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) pozičný dokument s názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu, ktorý má slúžiť ako podklad na prípravu reformy verejnej správy.
„Keďže najvyšší ústavní činitelia na podujatie neprišli, adresovali sme im materiál spolu so žiadosťou o pracovné stretnutie. S prezidentom republiky Petrom Pellegrinim a predsedom parlamentu Richardom Rašim sme sa už stretli, na spätnú väzbu z Úradu vlády SR však stále čakáme,“ konkretizoval Viskupič.
Ako dodal, premiér vyzval samosprávy na prípravu reformy aj na májovom sneme ZMOS napriek tomu, že leitmotívom podujatia bol práve pozičný dokument a ambícia vstúpiť s vládou do rokovaní o konkrétnej podobe reformy.
„Navyše som túto tému otváral aj na zasadnutiach Stálej konferencie celospoločenského dialógu. Preto ma prekvapuje, že premiér sa dodnes tvári, akoby o našom dokumente a iniciatíve nepočul. Považujem to za vykopávanie otvorených dverí a nezodpovedné vyhýbanie sa dôležitej diskusii o budúcnosti Slovenska,“ skonštatoval Viskupič.
Dokument predpokladá komplexnú reformu verejnej správy, ktorá sa týka ústrednej štátnej správy aj samospráv. Počíta napríklad s redukciou počtu ministerstiev, zrušením okresných úradov, presunom vybraných kompetencií na samosprávne kraje a mestá či so zlučovaním dlhodobo nefunkčných obcí. Jej cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovaných verejných služieb.
Zdroj: SITA.sk - Rybníček a Viskupič kritizujú Fica, prenášanie reformy verejnej správy na samosprávy je zbabelosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico sa bojí skutočných reforiem. Tvrdí to prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček v reakcii na premiérove vyjadrenia, že samosprávy si majú reformu verejnej správy pripraviť sami. „Toto už nie je alibizmus. Toto je zbabelstvo. Tváriť sa, že reformu verejnej správy má pripraviť samospráva, je popretím samotnej podstaty fungovania štátu,“ povedal Rybníček.
Ficova vláda nemá záujem vytvoriť návrh reformy
Fico v utorok na tlačovej besede v Prešove uviedol, že jeho vláda nemá záujem vytvoriť návrh reformy verejnej správy od zeleného stola. „Vyzývam samosprávu, ak chcete urobiť reformu, tak ju musíte urobiť vy, pretože vy dobre viete, čo potrebujete,“ vyhlásil.
Rybníček mu pripomenul, že samosprávy nemajú zákonodarnú moc, parlament, vládu ani ministerstvá. Majú skúsenosti z praxe a tie už roky ponúkajú. „Reálnu moc meniť štát má vláda a Národná rada SR. A práve táto vláda sa tejto zodpovednosti dobrovoľne vzdáva,“ skonštatoval.
Prezident Únie miest Slovenska upozornil, že návrhov na reformu bolo za posledných dvadsať rokov viac než dosť. „O decentralizácii, financovaní, kompetenciách, postavení malých obcí, mestských regiónoch či vyšších územných celkoch sme rokovali s každou vládou. Problém nikdy nebol nedostatok návrhov. Problém bol nedostatok politickej odvahy,“ prízvukoval.
Rybníček zdôraznil, že Slovensko dnes smeruje k vážnym finančným problémom práve preto, že už dvadsať rokov odkladá reformy. „Každá vláda ich odsunula a táto ich odmieta už aj pomenovať. Najväčšou iróniou bude, ak dôsledky tejto politiky naplno prepuknú až po skončení vlády Roberta Fica. Som presvedčený, že práve vtedy bude prvý stáť na tribúnach a hovoriť, že za jeho vlády sa to nestalo,“ uviedol.
Takto podľa neho funguje politika, ktorá myslí iba na najbližšie voľby. „Rozdáva, zadlžuje, kupuje si popularitu a skutočné problémy necháva tým, ktorí prídu po nej. Ten účet raz Slovensko zaplatí,“ uzavrel.
Premiér sa tvári, akoby o dokumente nepočul
Predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a trnavský župan Jozef Viskupič reagoval, že premiér Fico opäť vykopáva otvorené dvere, pretože návrh reformy má na stole už mesiace. V marci 2026 predstavilo SK8 spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) pozičný dokument s názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu, ktorý má slúžiť ako podklad na prípravu reformy verejnej správy.
„Keďže najvyšší ústavní činitelia na podujatie neprišli, adresovali sme im materiál spolu so žiadosťou o pracovné stretnutie. S prezidentom republiky Petrom Pellegrinim a predsedom parlamentu Richardom Rašim sme sa už stretli, na spätnú väzbu z Úradu vlády SR však stále čakáme,“ konkretizoval Viskupič.
Ako dodal, premiér vyzval samosprávy na prípravu reformy aj na májovom sneme ZMOS napriek tomu, že leitmotívom podujatia bol práve pozičný dokument a ambícia vstúpiť s vládou do rokovaní o konkrétnej podobe reformy.
„Navyše som túto tému otváral aj na zasadnutiach Stálej konferencie celospoločenského dialógu. Preto ma prekvapuje, že premiér sa dodnes tvári, akoby o našom dokumente a iniciatíve nepočul. Považujem to za vykopávanie otvorených dverí a nezodpovedné vyhýbanie sa dôležitej diskusii o budúcnosti Slovenska,“ skonštatoval Viskupič.
Dokument predpokladá komplexnú reformu verejnej správy, ktorá sa týka ústrednej štátnej správy aj samospráv. Počíta napríklad s redukciou počtu ministerstiev, zrušením okresných úradov, presunom vybraných kompetencií na samosprávne kraje a mestá či so zlučovaním dlhodobo nefunkčných obcí. Jej cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovaných verejných služieb.
Zdroj: SITA.sk - Rybníček a Viskupič kritizujú Fica, prenášanie reformy verejnej správy na samosprávy je zbabelosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda parlamentu predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Premiér Slovenskej republiky Prezident SR prezident ÚMS Reforma verejnej správy
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