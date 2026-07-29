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 24hod.sk    Zo zahraničia

29. júla 2026

Počet obyvateľov Japonska prvýkrát za 42 rokov klesol pod 120 miliónov


Tagy: Japonská vláda Klesnutie populácie nízka pôrodnosť Starnúca populácia

Úbytok populácie pokračuje už sedemnásty rok po sebe, klesá pôrodnosť aj počet narodených detí, pribúda však zahraničných obyvateľov. Počet japonských občanov žijúcich v krajine prvýkrát za ...



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gettyimages 590176576 676x451 29.7.2026 (SITA.sk) - Úbytok populácie pokračuje už sedemnásty rok po sebe, klesá pôrodnosť aj počet narodených detí, pribúda však zahraničných obyvateľov.


Počet japonských občanov žijúcich v krajine prvýkrát za 42 rokov klesol pod hranicu 120 miliónov. Vyplýva to z údajov japonského ministerstva vnútra zverejnených v stredu, ktoré poukazujú na prehlbujúcu sa demografickú krízu spojenej s nízkou pôrodnosťou a starnutím populácie.

Počet cudzincov stúpa


K 1. januáru žilo v Japonsku 119,74 milióna japonských občanov, čo je medziročný pokles o 0,76 percenta. Ich počet sa znižuje už sedemnásty rok po sebe od vrcholu zaznamenaného v roku 2009. Štatistika sa vedie od roku 1968.

Naopak, počet zahraničných obyvateľov dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku evidencie v roku 2013. Celkový počet obyvateľov Japonska vrátane cudzincov tak predstavuje 123,8 milióna.

Staršie je len Monako


Podľa Svetovej banky má Japonsko s mediánovým vekom 49,9 roka druhú najstaršiu populáciu na svete po Monaku. Demografické problémy sa odrážajú aj na pôrodnosti.

Úhrnná plodnosť vlani klesla z 1,15 na rekordne nízkych 1,14 dieťaťa na jednu ženu, pričom išlo o desiaty medziročný pokles za sebou.

Pomáha aplikácia


Počet narodených detí sa znížil takmer o 15-tisíc na niečo vyše 670-tisíc, čo je najmenej od začiatku štatistík v roku 1899.

„Skúsila som aplikáciu ako poslednú šancu,“ uviedla žena vystupujúca pod prezývkou Korytnačka, ktorá si prostredníctvom zoznamovacej aplikácie TOKYO Enmusubi našla manžela.

Aplikáciu spustila tokijská samospráva vlani v septembri na podporu sobášov. Ku koncu júna mala 16-tisíc registrovaných používateľov, z približne 36-tisíc záujemcov vytvorila 760 párov vo vážnom vzťahu a podľa úradov prispela aj k uzavretiu 265 manželstiev.


Zdroj: SITA.sk - Počet obyvateľov Japonska prvýkrát za 42 rokov klesol pod 120 miliónov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Japonská vláda Klesnutie populácie nízka pôrodnosť Starnúca populácia
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