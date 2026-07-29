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29. júla 2026
Počet obyvateľov Japonska prvýkrát za 42 rokov klesol pod 120 miliónov
Úbytok populácie pokračuje už sedemnásty rok po sebe, klesá pôrodnosť aj počet narodených detí, pribúda však zahraničných obyvateľov. Počet japonských občanov žijúcich v krajine prvýkrát za ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Úbytok populácie pokračuje už sedemnásty rok po sebe, klesá pôrodnosť aj počet narodených detí, pribúda však zahraničných obyvateľov.
Počet japonských občanov žijúcich v krajine prvýkrát za 42 rokov klesol pod hranicu 120 miliónov. Vyplýva to z údajov japonského ministerstva vnútra zverejnených v stredu, ktoré poukazujú na prehlbujúcu sa demografickú krízu spojenej s nízkou pôrodnosťou a starnutím populácie.
K 1. januáru žilo v Japonsku 119,74 milióna japonských občanov, čo je medziročný pokles o 0,76 percenta. Ich počet sa znižuje už sedemnásty rok po sebe od vrcholu zaznamenaného v roku 2009. Štatistika sa vedie od roku 1968.
Naopak, počet zahraničných obyvateľov dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku evidencie v roku 2013. Celkový počet obyvateľov Japonska vrátane cudzincov tak predstavuje 123,8 milióna.
Podľa Svetovej banky má Japonsko s mediánovým vekom 49,9 roka druhú najstaršiu populáciu na svete po Monaku. Demografické problémy sa odrážajú aj na pôrodnosti.
Úhrnná plodnosť vlani klesla z 1,15 na rekordne nízkych 1,14 dieťaťa na jednu ženu, pričom išlo o desiaty medziročný pokles za sebou.
Počet narodených detí sa znížil takmer o 15-tisíc na niečo vyše 670-tisíc, čo je najmenej od začiatku štatistík v roku 1899.
„Skúsila som aplikáciu ako poslednú šancu,“ uviedla žena vystupujúca pod prezývkou Korytnačka, ktorá si prostredníctvom zoznamovacej aplikácie TOKYO Enmusubi našla manžela.
Aplikáciu spustila tokijská samospráva vlani v septembri na podporu sobášov. Ku koncu júna mala 16-tisíc registrovaných používateľov, z približne 36-tisíc záujemcov vytvorila 760 párov vo vážnom vzťahu a podľa úradov prispela aj k uzavretiu 265 manželstiev.
Zdroj: SITA.sk - Počet obyvateľov Japonska prvýkrát za 42 rokov klesol pod 120 miliónov © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet japonských občanov žijúcich v krajine prvýkrát za 42 rokov klesol pod hranicu 120 miliónov. Vyplýva to z údajov japonského ministerstva vnútra zverejnených v stredu, ktoré poukazujú na prehlbujúcu sa demografickú krízu spojenej s nízkou pôrodnosťou a starnutím populácie.
Počet cudzincov stúpa
K 1. januáru žilo v Japonsku 119,74 milióna japonských občanov, čo je medziročný pokles o 0,76 percenta. Ich počet sa znižuje už sedemnásty rok po sebe od vrcholu zaznamenaného v roku 2009. Štatistika sa vedie od roku 1968.
Naopak, počet zahraničných obyvateľov dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku evidencie v roku 2013. Celkový počet obyvateľov Japonska vrátane cudzincov tak predstavuje 123,8 milióna.
Staršie je len Monako
Podľa Svetovej banky má Japonsko s mediánovým vekom 49,9 roka druhú najstaršiu populáciu na svete po Monaku. Demografické problémy sa odrážajú aj na pôrodnosti.
Úhrnná plodnosť vlani klesla z 1,15 na rekordne nízkych 1,14 dieťaťa na jednu ženu, pričom išlo o desiaty medziročný pokles za sebou.
Pomáha aplikácia
Počet narodených detí sa znížil takmer o 15-tisíc na niečo vyše 670-tisíc, čo je najmenej od začiatku štatistík v roku 1899.
„Skúsila som aplikáciu ako poslednú šancu,“ uviedla žena vystupujúca pod prezývkou Korytnačka, ktorá si prostredníctvom zoznamovacej aplikácie TOKYO Enmusubi našla manžela.
Aplikáciu spustila tokijská samospráva vlani v septembri na podporu sobášov. Ku koncu júna mala 16-tisíc registrovaných používateľov, z približne 36-tisíc záujemcov vytvorila 760 párov vo vážnom vzťahu a podľa úradov prispela aj k uzavretiu 265 manželstiev.
Zdroj: SITA.sk - Počet obyvateľov Japonska prvýkrát za 42 rokov klesol pod 120 miliónov © SITA Všetky práva vyhradené.
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