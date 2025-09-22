Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

22. septembra 2025

MS v cestnej cyklistike 2025: Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro


Pre Chladoňovú je to vyrovnanie umiestnenia z predchádzajúcej edície svetového šampionátu, vo švajčiarskom Zürichu skončila druhá v individuálnej časovke v kategórii junioriek.



MS v cestnej cyklistike 2025: Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala na majstrovstvách sveta v Rwande striebro v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Zlato suverénnym spôsobom získala Britka Zoe Bäckstedtová. Druhá slovenská zástupkyňa Sofia Ungerová finišovala na 24. pozícii.


„Som určite veľmi šťastná. Išla som dnes do toho bez očakávaní, keďže som prvý rok v tejto kategórii a neskutočne si vážim druhé miesto, dala som do toho všetko. Je to obrovská česť stáť na pódiu hneď prvým rokom v U23,“ vyjadrila sa držiteľka striebra pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC). Pre Chladoňovú je to vyrovnanie umiestnenia z predchádzajúcej edície svetového šampionátu, vo švajčiarskom Zürichu skončila druhá v individuálnej časovke v kategórii junioriek. Navyše má z rovnakého podujatia bronz z cestných pretekov, okrem toho získala rovnakú medailu medzi juniorkami na ME 2024 v časovke.

Reprezentantka Slovenska tak pokračuje vo vynikajúcich výsledkoch z tejto sezóny, keď sa jej podarilo získať na spoločných majstrovstvách Slovenska a Česka zlato medzi ženami a v individuálnej časovke. K tomu sa umiestnila na 16. pozícii na Giro d'Italia a na Vuelta Espana ju klasifikovali na 36. priečke. Na štarte individuálnej časovky bola pritom najmladšou cyklistkou z 50-členného zoznamu účastníčok pri historicky prvých pretekoch v tejto kategórii na MS.

Osemnásťročná členka tímu Visma Lease a Bike a úradujúca majsterka Slovenska ukázala svoju silu a formu už na prvom medzičase na méte 10,6 km, kde bola dlhú dobu suverénne najrýchlejšia a jej priebežný čas bol tesne pod 17 minút. V ďalšom priebehu dokázala zrýchľovať a s časom 32:47,01 minúty prišla do cieľa individuálnej časovky na priebežnej prvej priečke.

Ako sa neskôr ukázalo, po taktickej stránke to bola vynikajúca jazda v podaní slovenskej reprezentantky, nad jej sily bola len Bäckstedtová, ktorá prišla do cieľa s náskokom 1:50,85 min. Bronz získala Federica Venturelliová z Talianska (+2:11,58).

MS v cestnej cyklistike 2025 - časovka jednotlivkýň do 23 rokov (22,6 km) - výsledky:

1. Zoe Bäckstedtová (V. Brit.) 30:56,16 min., 2. Viktória CHLADOŇOVÁ (SR) +1:50,85 min, 3. Federica Venturelliová (Tal.) +2:11,58, ..., 24. Sofia UNGEROVÁ (SR) +5:13,18


