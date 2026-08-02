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02. augusta 2026
Lavína na Broad Peaku sa stala osudnou pre známeho Nirmala Purju
Tagy: Broad Peak
Britsko-nepálsky horolezec, ktorý prekonal rekordy na Himalájach, tragicky zahynul v pohorí Karakoram. Vo veku 43 rokov odišiel na večnosť známy britsko-nepálsky horolezec Nirmal Purja. Osudnou sa mu stala ...
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2.8.2026 (SITA.sk) - Britsko-nepálsky horolezec, ktorý prekonal rekordy na Himalájach, tragicky zahynul v pohorí Karakoram.
Vo veku 43 rokov odišiel na večnosť známy britsko-nepálsky horolezec Nirmal Purja. Osudnou sa mu stala lavína na pakistanskom Broad Peaku. Purja sa preslávil v roku 2019, keď za menej ako šesť mesiacov vystúpil na 14 najvyšších vrcholov sveta, čím prekonal predchádzajúci rekord, ktorý trval sedem rokov.
"S hlbokým zármutkom potvrdzujeme, že Nirmal Purja tragicky zahynul v dôsledku lavíny na Broad Peaku. Potvrdzujeme tiež, že ďalší členovia expedície bohužiaľ tiež neprežili," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Elite Expeditions, ktorú Purja založil a vlastnil.
Purja mal na chrbte vytetovaných všetkých 14 vrcholov, ktoré zdolal, sprevádzaných obrázkami mračien a tibetských modlitebných vlajok. Jeho výkony boli zdokumentované v roku 2021 v dokumente Netflixu, ktorý inšpiroval novú generáciu horolezcov.
Čelil aj kritike za používanie sprievodcov, kyslíka, fixných lán a helikoptér na presuny medzi základnými tábormi. V roku 2021 urobil prvý zimný výstup na druhý najvyšší vrch planéty K2.
V ostatných dňoch na sociálnej sieti X uviedol, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý zdolal všetkých 14 "supervrcholov" dvakrát bez kyslíka.
Broad Peak v pohorí Karakoram v severnom Pakistane je 12. najvyššia hora sveta a patrí medzi najnáročnejšie a najtechnickejšie výstupy nad 8000 metrov.
Nirmal Purja počas svojho života neustále hľadal nové výzvy a prekonával hranice, ktoré si ľudia kladú. "Vždy sú nové hranice. To je ľudské, to je to, čo robíme," uviedol v jednom z rozhovorov.
Zdroj: SITA.sk - Lavína na Broad Peaku sa stala osudnou pre známeho Nirmala Purju © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 43 rokov odišiel na večnosť známy britsko-nepálsky horolezec Nirmal Purja. Osudnou sa mu stala lavína na pakistanskom Broad Peaku. Purja sa preslávil v roku 2019, keď za menej ako šesť mesiacov vystúpil na 14 najvyšších vrcholov sveta, čím prekonal predchádzajúci rekord, ktorý trval sedem rokov.
"S hlbokým zármutkom potvrdzujeme, že Nirmal Purja tragicky zahynul v dôsledku lavíny na Broad Peaku. Potvrdzujeme tiež, že ďalší členovia expedície bohužiaľ tiež neprežili," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Elite Expeditions, ktorú Purja založil a vlastnil.
Purja mal na chrbte vytetovaných všetkých 14 vrcholov, ktoré zdolal, sprevádzaných obrázkami mračien a tibetských modlitebných vlajok. Jeho výkony boli zdokumentované v roku 2021 v dokumente Netflixu, ktorý inšpiroval novú generáciu horolezcov.
Čelil aj kritike za používanie sprievodcov, kyslíka, fixných lán a helikoptér na presuny medzi základnými tábormi. V roku 2021 urobil prvý zimný výstup na druhý najvyšší vrch planéty K2.
V ostatných dňoch na sociálnej sieti X uviedol, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý zdolal všetkých 14 "supervrcholov" dvakrát bez kyslíka.
Broad Peak v pohorí Karakoram v severnom Pakistane je 12. najvyššia hora sveta a patrí medzi najnáročnejšie a najtechnickejšie výstupy nad 8000 metrov.
Nirmal Purja počas svojho života neustále hľadal nové výzvy a prekonával hranice, ktoré si ľudia kladú. "Vždy sú nové hranice. To je ľudské, to je to, čo robíme," uviedol v jednom z rozhovorov.
Zdroj: SITA.sk - Lavína na Broad Peaku sa stala osudnou pre známeho Nirmala Purju © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Broad Peak
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