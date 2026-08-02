Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 2.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gustáv
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

02. augusta 2026

Lavína na Broad Peaku sa stala osudnou pre známeho Nirmala Purju


Tagy: Broad Peak

Britsko-nepálsky horolezec, ktorý prekonal rekordy na Himalájach, tragicky zahynul v pohorí Karakoram. Vo veku 43 rokov odišiel na večnosť známy britsko-nepálsky horolezec Nirmal Purja. Osudnou sa mu stala ...



Zdieľať
horolezec 1 676x460 2.8.2026 (SITA.sk) - Britsko-nepálsky horolezec, ktorý prekonal rekordy na Himalájach, tragicky zahynul v pohorí Karakoram.


Vo veku 43 rokov odišiel na večnosť známy britsko-nepálsky horolezec Nirmal Purja. Osudnou sa mu stala lavína na pakistanskom Broad Peaku. Purja sa preslávil v roku 2019, keď za menej ako šesť mesiacov vystúpil na 14 najvyšších vrcholov sveta, čím prekonal predchádzajúci rekord, ktorý trval sedem rokov.

"S hlbokým zármutkom potvrdzujeme, že Nirmal Purja tragicky zahynul v dôsledku lavíny na Broad Peaku. Potvrdzujeme tiež, že ďalší členovia expedície bohužiaľ tiež neprežili," uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Elite Expeditions, ktorú Purja založil a vlastnil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Purja mal na chrbte vytetovaných všetkých 14 vrcholov, ktoré zdolal, sprevádzaných obrázkami mračien a tibetských modlitebných vlajok. Jeho výkony boli zdokumentované v roku 2021 v dokumente Netflixu, ktorý inšpiroval novú generáciu horolezcov.

Čelil aj kritike za používanie sprievodcov, kyslíka, fixných lán a helikoptér na presuny medzi základnými tábormi. V roku 2021 urobil prvý zimný výstup na druhý najvyšší vrch planéty K2.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V ostatných dňoch na sociálnej sieti X uviedol, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý zdolal všetkých 14 "supervrcholov" dvakrát bez kyslíka.

Broad Peak v pohorí Karakoram v severnom Pakistane je 12. najvyššia hora sveta a patrí medzi najnáročnejšie a najtechnickejšie výstupy nad 8000 metrov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Nirmal Purja počas svojho života neustále hľadal nové výzvy a prekonával hranice, ktoré si ľudia kladú. "Vždy sú nové hranice. To je ľudské, to je to, čo robíme," uviedol v jednom z rozhovorov.


Zdroj: SITA.sk - Lavína na Broad Peaku sa stala osudnou pre známeho Nirmala Purju © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Broad Peak
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hviezdny Messi sa po strieborných MS 2026 vrátil do zostavy Interu Miami
<< predchádzajúci článok
Nemci žiadajú úplné vyšetrovanie návrhu FIFA na súkromné investície do MS

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 