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 24hod.sk    Šport

02. augusta 2026

Nemci žiadajú úplné vyšetrovanie návrhu FIFA na súkromné investície do MS



Nemecký futbalový zväz po stiahnutí kontroverzného plánu volá po transparentnosti a kultúrnej zmene vo vedení FIFA. Nemecký futbalový zväz (DFB) vyzval na "úplné vyšetrovanie" vývoja plánu ...



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nagelsmann1 scaled 1 676x451 2.8.2026 (SITA.sk) - Nemecký futbalový zväz po stiahnutí kontroverzného plánu volá po transparentnosti a kultúrnej zmene vo vedení FIFA.


Nemecký futbalový zväz (DFB) vyzval na "úplné vyšetrovanie" vývoja plánu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o privátnych investíciách do majstrovstiev sveta a požaduje "zásadnú kultúrnu zmenu" vo vedení organizácie.

FIFA po odpore zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) a ďalších kontinentálnych konfederácií stiahla kontroverzný plán, ktorý presadzoval prezident Gianni Infantino a ktorý mal umožniť súkromné investície do svetového šampionátu mužov aj ďalších akcií federácie.

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DFB, ktorá sa spoločne s UEFA postavila proti tomuto návrhu a vyzvala na bojkot súťaží FIFA vrátane MS, žiada väčšiu transparentnosť ohľadom tohto návrhu.

"Prezident FIFA konal jednostranne, bez transparentnosti a napokon nezodpovedne vo vzťahu k záujmom futbalu. Spoločne s UEFA a ďalšími konfederáciami musíme zabezpečiť, aby sa vo FIFA udomácnila zásadne odlišná kultúra – taká, kde rozhodnutia opäť diskutujú a prijímajú členovia v riadiacich orgánoch,“ povedal prezident DFB Bernd Neuendorf pre AFP.

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DFB sa pripojila k anglickej Futbalovej asociácii (FA), ktorá na sociálnych sieťach vyzvala na "úplné a dôkladné preskúmanie vedenia a správy FIFA, aby sa zabezpečilo transparentné riadenie globálneho futbalu".

Návrh FIFA, ktorý bol zverejnený len krátko po oznámení rekordných príjmov z MS 2026, vyvolal výraznú kritiku.



Zdroj: SITA.sk - Nemci žiadajú úplné vyšetrovanie návrhu FIFA na súkromné investície do MS © SITA Všetky práva vyhradené.

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