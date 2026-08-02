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02. augusta 2026
Nemci žiadajú úplné vyšetrovanie návrhu FIFA na súkromné investície do MS
Nemecký futbalový zväz po stiahnutí kontroverzného plánu volá po transparentnosti a kultúrnej zmene vo vedení FIFA. Nemecký futbalový zväz (DFB) vyzval na "úplné vyšetrovanie" vývoja plánu ...
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2.8.2026 (SITA.sk) - Nemecký futbalový zväz po stiahnutí kontroverzného plánu volá po transparentnosti a kultúrnej zmene vo vedení FIFA.
Nemecký futbalový zväz (DFB) vyzval na "úplné vyšetrovanie" vývoja plánu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o privátnych investíciách do majstrovstiev sveta a požaduje "zásadnú kultúrnu zmenu" vo vedení organizácie.
FIFA po odpore zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) a ďalších kontinentálnych konfederácií stiahla kontroverzný plán, ktorý presadzoval prezident Gianni Infantino a ktorý mal umožniť súkromné investície do svetového šampionátu mužov aj ďalších akcií federácie.
DFB, ktorá sa spoločne s UEFA postavila proti tomuto návrhu a vyzvala na bojkot súťaží FIFA vrátane MS, žiada väčšiu transparentnosť ohľadom tohto návrhu.
"Prezident FIFA konal jednostranne, bez transparentnosti a napokon nezodpovedne vo vzťahu k záujmom futbalu. Spoločne s UEFA a ďalšími konfederáciami musíme zabezpečiť, aby sa vo FIFA udomácnila zásadne odlišná kultúra – taká, kde rozhodnutia opäť diskutujú a prijímajú členovia v riadiacich orgánoch,“ povedal prezident DFB Bernd Neuendorf pre AFP.
DFB sa pripojila k anglickej Futbalovej asociácii (FA), ktorá na sociálnych sieťach vyzvala na "úplné a dôkladné preskúmanie vedenia a správy FIFA, aby sa zabezpečilo transparentné riadenie globálneho futbalu".
Návrh FIFA, ktorý bol zverejnený len krátko po oznámení rekordných príjmov z MS 2026, vyvolal výraznú kritiku.
Zdroj: SITA.sk - Nemci žiadajú úplné vyšetrovanie návrhu FIFA na súkromné investície do MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový zväz (DFB) vyzval na "úplné vyšetrovanie" vývoja plánu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o privátnych investíciách do majstrovstiev sveta a požaduje "zásadnú kultúrnu zmenu" vo vedení organizácie.
FIFA po odpore zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) a ďalších kontinentálnych konfederácií stiahla kontroverzný plán, ktorý presadzoval prezident Gianni Infantino a ktorý mal umožniť súkromné investície do svetového šampionátu mužov aj ďalších akcií federácie.
DFB, ktorá sa spoločne s UEFA postavila proti tomuto návrhu a vyzvala na bojkot súťaží FIFA vrátane MS, žiada väčšiu transparentnosť ohľadom tohto návrhu.
"Prezident FIFA konal jednostranne, bez transparentnosti a napokon nezodpovedne vo vzťahu k záujmom futbalu. Spoločne s UEFA a ďalšími konfederáciami musíme zabezpečiť, aby sa vo FIFA udomácnila zásadne odlišná kultúra – taká, kde rozhodnutia opäť diskutujú a prijímajú členovia v riadiacich orgánoch,“ povedal prezident DFB Bernd Neuendorf pre AFP.
DFB sa pripojila k anglickej Futbalovej asociácii (FA), ktorá na sociálnych sieťach vyzvala na "úplné a dôkladné preskúmanie vedenia a správy FIFA, aby sa zabezpečilo transparentné riadenie globálneho futbalu".
Návrh FIFA, ktorý bol zverejnený len krátko po oznámení rekordných príjmov z MS 2026, vyvolal výraznú kritiku.
Zdroj: SITA.sk - Nemci žiadajú úplné vyšetrovanie návrhu FIFA na súkromné investície do MS © SITA Všetky práva vyhradené.
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