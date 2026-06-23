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Zem očami svetového fotografa: Galéria SPP vystavuje Filipa Kuliseva
Ľadovce Aljašky, púšte Namíbie, dramatická krajina Islandu, exotické morské scenérie aj krásy Slovenska. Galéria SPP predstavuje výstavu Amazing Planet renomovaného slovenského ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Ľadovce Aljašky, púšte Namíbie, dramatická krajina Islandu, exotické morské scenérie aj krásy Slovenska.
Galéria SPP predstavuje výstavu Amazing Planet renomovaného slovenského cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Návštevníkom ponúkne pohľad na najkrajšie prírodné scenérie planéty, ktoré zachytil počas viac ako troch desaťročí cestovania, a za ktoré získal mnohé prestížne ocenenia. Vstup na výstavu je voľný.
"Nie je to tematická výstava venovaná jednej krajine alebo jednému motívu. Snažím sa ukázať rozmanitosť našej planéty – od ľadovcov cez púšte až po oceány. Amazing Planet je vlastne názov celého projektu, prostredníctvom ktorého už roky zachytávam krásu a jedinečnosť Zeme," hovorí Filip Kulisev o tom, akú časť jeho tvorby nájdu návštevníci v Gelérii SPP. Všetky diela na výstave sú predajné.
Filip Kulisev fotografiu nikdy neštudoval. Odjakživa však miloval zemepis a chcel vidieť a zažiť krásy našej planéty na vlastné oči. Jeho prvé fotky vznikli ako bežná dokumentácia svojich ciest. Dnes môžeme povedať, že je len málo ľudí, ktorí videli svet tak ako on. No ani po desaťročiach cestovania ho túžba objavovať neopúšťa a ešte stále sú miesta, ktoré túži navštíviť.
"Čím viac človek cestuje, tým viac si uvedomuje, koľko toho ešte nepozná. Aj napriek množstvu navštívených krajín stále existujú miesta, ktoré ma lákajú a ktoré by som chcel vidieť. Cestovanie je pre mňa neustály proces objavovania sveta aj samého seba. Každá cesta človeku posúva obzory a mení jeho pohľad na život,” vraví Kulisev.
Hoci dnes pri svojej tvorbe využíva najmodernejšie technológie vrátane dronov, zachoval si prístup z čias analógovej fotografie.
"Technológie fotografom určite uľahčili množstvo vecí. Veľký zlom prišiel pre mňa s dronmi približne v roku 2015. Zrazu sa otvorila úplne nová perspektíva. Vtáčí pohľad ponúka pohľady na krajinu, ku ktorým sme sa dovtedy dostávali len pomocou vrtuľníkov alebo malých lietadiel. Drony navyše umožňujú vytvárať mimoriadne kvalitné videozábery, často dokonca lepšie ako z vrtuľníka, najmä vďaka stabilizácii obrazu. Napriek tomu stále fotografujem pomerne striedmo. Som z generácie, ktorá fotila na film, a preto sa snažím každý záber premyslieť ešte predtým, ako stlačím spúšť,” vysvetľuje fotograf.
Aj príprava na fotografické expedície sa za posledné desaťročia výrazne zmenila. Kým v minulosti Filip Kulisev čerpal informácie najmä zo zahraničných cestovateľských a fotografických magazínov či dokumentárnych filmov, dnes je väčšina informácií dostupná online.
"Internet úplne zmenil pravidlá hry. Nájdete na ňom fotografie z takmer každého kúta sveta. To má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane sa k informáciám dostanete oveľa jednoduchšie, na druhej strane už existuje len veľmi málo miest, ktoré by boli úplne neobjavené. Ja sa stále snažím vyhľadávať odľahlé oblasti, kde nie sú davy turistov. Práve tam nachádzam pokoj, ktorý pri fotografovaní prírody potrebujem,”dodáva.
Kulisevove fotografie zároveň zachytávajú krajinu v období výrazných environmentálnych zmien. Počas opakovaných návštev mnohých lokalít má možnosť sledovať, ako sa menia v čase.
"Keď sa po rokoch vrátite na rovnaké miesto, zmeny sú často veľmi viditeľné. Nedávno sme boli opäť na Aljaške a pri porovnaní fotografií z roku 2003 je zrejmé, ako výrazne sa niektoré ľadovce za ten čas stiahli. Na druhej strane existujú aj výnimky, napríklad argentínsky ľadovec Perito Moreno, ktorý sa stále zväčšuje. Príroda je komplexný systém. Fotografia tak získava aj dokumentárnu hodnotu – zachytáva miesta pre budúce generácie v podobe, akú už o niekoľko rokov možno neuvidíme,”
Napriek tomu, že Filip Kulisev väčšinu života strávil cestovaním po svete a Slovensku sa spočiatku vyhýbal, krásy rodnej krajiny si napokon našli osobitné miesto v jeho tvorbe. Práve pri príprave fotografických publikácií venovaných svojej krajine objavil mnohé zákutia, ktoré dovtedy nepoznal.
"Až keď sme začali systematicky fotografovať Slovensko, uvedomil som si, aké množstvo krásnych miest tu máme. Najmä letecké pohľady často odhalia scenérie, pri ktorých ľudia ani neveria, že vznikli u nás."
Výstava Amazing Planet je pre verejnosť otvorená do 11. septembra 2026 v pracovné dni od 10.00 do 18.00 h. Vstup do galérie je voľný.
(*1973, Bratislava) Filip Kulisev patrí k najuznávanejším slovenským fotografom prírodných scenérií. Už viac ako tri desaťročia dokumentuje najpozoruhodnejšie miesta planéty a prostredníctvom svojich fotografií upozorňuje na jedinečnosť a krehkosť prírodného dedičstva. V roku 2001 založil projekt Amazing Planet, pod ktorým vznikli desiatky výstav, fotografických publikácií a multimediálnych projektov.
Počas svojej kariéry absolvoval viac ako 200 samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí vrátane prezentácií v Európskom parlamente v Bruseli, sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku a Ženeve či na svetových výstavách Expo 2020 v Dubaji a Expo 2025 v Osake.
Za svoju tvorbu získal najprestížnejšie európske fotografické ocenenia Master QEP (Qualified European Professional Photographer) a Fellowship Britského inštitútu profesionálnych fotografov (FBIPP). V roku 2012 sa stal Európskym fotografom roka v kategórii príroda a v roku 2020 získal titul Európsky profesionálny fotograf roka v kategórii dronovej fotografie.
Je autorom trinástich fotografických monografií vrátane publikácií Amazing Planet, Úžasné Slovensko, Polárna planéta, Moje Slovensko a najnovšej knihy ZEM, v ktorej predstavil výber fotografií zo 170 krajín sveta.
Galéria SPP bola založená v roku 2000. Nachádza sa na ulici Mlynské nivy 44/c v Bratislave, len niekoľko minút pešej chôdze od Nivy Tower či Pradiarne 1900, v bezprostrednej blízkosti BC Apollo II a je ľahko dostupná aj mestskou hromadnou dopravou (zastávka Novohradská alebo zastávka Košická). Galéria SPP je pre verejnosť otvorená v dňoch pondelok až piatok od 10.00 do 18.00 h. Vstup je bezplatný. Kontakt: galeria@spp.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zem očami svetového fotografa: Galéria SPP vystavuje Filipa Kuliseva © SITA Všetky práva vyhradené.
Galéria SPP predstavuje výstavu Amazing Planet renomovaného slovenského cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Návštevníkom ponúkne pohľad na najkrajšie prírodné scenérie planéty, ktoré zachytil počas viac ako troch desaťročí cestovania, a za ktoré získal mnohé prestížne ocenenia. Vstup na výstavu je voľný.
"Nie je to tematická výstava venovaná jednej krajine alebo jednému motívu. Snažím sa ukázať rozmanitosť našej planéty – od ľadovcov cez púšte až po oceány. Amazing Planet je vlastne názov celého projektu, prostredníctvom ktorého už roky zachytávam krásu a jedinečnosť Zeme," hovorí Filip Kulisev o tom, akú časť jeho tvorby nájdu návštevníci v Gelérii SPP. Všetky diela na výstave sú predajné.
Od zvedavosti k celoživotnému objavovaniu sveta
Filip Kulisev fotografiu nikdy neštudoval. Odjakživa však miloval zemepis a chcel vidieť a zažiť krásy našej planéty na vlastné oči. Jeho prvé fotky vznikli ako bežná dokumentácia svojich ciest. Dnes môžeme povedať, že je len málo ľudí, ktorí videli svet tak ako on. No ani po desaťročiach cestovania ho túžba objavovať neopúšťa a ešte stále sú miesta, ktoré túži navštíviť.
"Čím viac človek cestuje, tým viac si uvedomuje, koľko toho ešte nepozná. Aj napriek množstvu navštívených krajín stále existujú miesta, ktoré ma lákajú a ktoré by som chcel vidieť. Cestovanie je pre mňa neustály proces objavovania sveta aj samého seba. Každá cesta človeku posúva obzory a mení jeho pohľad na život,” vraví Kulisev.
Hoci dnes pri svojej tvorbe využíva najmodernejšie technológie vrátane dronov, zachoval si prístup z čias analógovej fotografie.
"Technológie fotografom určite uľahčili množstvo vecí. Veľký zlom prišiel pre mňa s dronmi približne v roku 2015. Zrazu sa otvorila úplne nová perspektíva. Vtáčí pohľad ponúka pohľady na krajinu, ku ktorým sme sa dovtedy dostávali len pomocou vrtuľníkov alebo malých lietadiel. Drony navyše umožňujú vytvárať mimoriadne kvalitné videozábery, často dokonca lepšie ako z vrtuľníka, najmä vďaka stabilizácii obrazu. Napriek tomu stále fotografujem pomerne striedmo. Som z generácie, ktorá fotila na film, a preto sa snažím každý záber premyslieť ešte predtým, ako stlačím spúšť,” vysvetľuje fotograf.
Aj príprava na fotografické expedície sa za posledné desaťročia výrazne zmenila. Kým v minulosti Filip Kulisev čerpal informácie najmä zo zahraničných cestovateľských a fotografických magazínov či dokumentárnych filmov, dnes je väčšina informácií dostupná online.
"Internet úplne zmenil pravidlá hry. Nájdete na ňom fotografie z takmer každého kúta sveta. To má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane sa k informáciám dostanete oveľa jednoduchšie, na druhej strane už existuje len veľmi málo miest, ktoré by boli úplne neobjavené. Ja sa stále snažím vyhľadávať odľahlé oblasti, kde nie sú davy turistov. Práve tam nachádzam pokoj, ktorý pri fotografovaní prírody potrebujem,”dodáva.
Zmena klímy cez objektív
Kulisevove fotografie zároveň zachytávajú krajinu v období výrazných environmentálnych zmien. Počas opakovaných návštev mnohých lokalít má možnosť sledovať, ako sa menia v čase.
"Keď sa po rokoch vrátite na rovnaké miesto, zmeny sú často veľmi viditeľné. Nedávno sme boli opäť na Aljaške a pri porovnaní fotografií z roku 2003 je zrejmé, ako výrazne sa niektoré ľadovce za ten čas stiahli. Na druhej strane existujú aj výnimky, napríklad argentínsky ľadovec Perito Moreno, ktorý sa stále zväčšuje. Príroda je komplexný systém. Fotografia tak získava aj dokumentárnu hodnotu – zachytáva miesta pre budúce generácie v podobe, akú už o niekoľko rokov možno neuvidíme,”
Napriek tomu, že Filip Kulisev väčšinu života strávil cestovaním po svete a Slovensku sa spočiatku vyhýbal, krásy rodnej krajiny si napokon našli osobitné miesto v jeho tvorbe. Práve pri príprave fotografických publikácií venovaných svojej krajine objavil mnohé zákutia, ktoré dovtedy nepoznal.
"Až keď sme začali systematicky fotografovať Slovensko, uvedomil som si, aké množstvo krásnych miest tu máme. Najmä letecké pohľady často odhalia scenérie, pri ktorých ľudia ani neveria, že vznikli u nás."
Výstava Amazing Planet je pre verejnosť otvorená do 11. septembra 2026 v pracovné dni od 10.00 do 18.00 h. Vstup do galérie je voľný.
Filip Kulisev
(*1973, Bratislava) Filip Kulisev patrí k najuznávanejším slovenským fotografom prírodných scenérií. Už viac ako tri desaťročia dokumentuje najpozoruhodnejšie miesta planéty a prostredníctvom svojich fotografií upozorňuje na jedinečnosť a krehkosť prírodného dedičstva. V roku 2001 založil projekt Amazing Planet, pod ktorým vznikli desiatky výstav, fotografických publikácií a multimediálnych projektov.
Počas svojej kariéry absolvoval viac ako 200 samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí vrátane prezentácií v Európskom parlamente v Bruseli, sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku a Ženeve či na svetových výstavách Expo 2020 v Dubaji a Expo 2025 v Osake.
Za svoju tvorbu získal najprestížnejšie európske fotografické ocenenia Master QEP (Qualified European Professional Photographer) a Fellowship Britského inštitútu profesionálnych fotografov (FBIPP). V roku 2012 sa stal Európskym fotografom roka v kategórii príroda a v roku 2020 získal titul Európsky profesionálny fotograf roka v kategórii dronovej fotografie.
Je autorom trinástich fotografických monografií vrátane publikácií Amazing Planet, Úžasné Slovensko, Polárna planéta, Moje Slovensko a najnovšej knihy ZEM, v ktorej predstavil výber fotografií zo 170 krajín sveta.
Galéria SPP bola založená v roku 2000. Nachádza sa na ulici Mlynské nivy 44/c v Bratislave, len niekoľko minút pešej chôdze od Nivy Tower či Pradiarne 1900, v bezprostrednej blízkosti BC Apollo II a je ľahko dostupná aj mestskou hromadnou dopravou (zastávka Novohradská alebo zastávka Košická). Galéria SPP je pre verejnosť otvorená v dňoch pondelok až piatok od 10.00 do 18.00 h. Vstup je bezplatný. Kontakt: galeria@spp.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zem očami svetového fotografa: Galéria SPP vystavuje Filipa Kuliseva © SITA Všetky práva vyhradené.
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