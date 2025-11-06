Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
06. novembra 2025

Lavrov pravdepodobne stratil Putinovu priazeň


Tagy: Kremeľ

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pravdepodobne stratil priazeň ruského vodcu po neúspešnom rozhovore so šéfom americkej diplomacie



malaysia_asean_57932 3 676x451 6.11.2025 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pravdepodobne stratil priazeň ruského vodcu po neúspešnom rozhovore so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom, ktorý viedol k zrušeniu stretnutia medzi Vladimirom Putinom a prezidentom USA Donaldom Trumpom. Napísali to ruské médiá The Moscow Times a Kommersant, ktoré si všíma web Ukrajinská pravda.


Lavrov, ktorý vedie ruské ministerstvo zahraničných vecí viac ako dve desaťročia, sa vo štvrtok nezúčastnil kľúčového zasadnutia Bezpečnostnej rady Ruska, ktorému predsedal Putin. Kommersant s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že Lavrovova neprítomnosť bola „dohodnutá vopred“, ale bol jediným stálym členom Bezpečnostnej rady, ktorý sa zasadnutia nezúčastnil. Putin počas zasadnutia nariadil vypracovanie návrhov na obnovenie jadrových testov.

Okrem toho Lavrov stratil svoju pozíciu vedúceho ruskej delegácie na nadchádzajúcom summite G20. Tento rok delegáciu namiesto neho povedie zástupca vedúceho prezidentskej administratívy Maxim Oreškin. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že rozhodnutie o vymenovaní Oreškina prijal Putin.


Zdroj: SITA.sk - Lavrov pravdepodobne stratil Putinovu priazeň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kremeľ
