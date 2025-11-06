Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
06. novembra 2025

Zbankrotovaný outlet vo Voderadoch dostane nový význam, areál poslúži startupom a inováciám


Areál zbankrotovaného prvého slovenského outletového centra One Fashion Outlet vo Voderadoch v okrese Trnava získalo Národné inovačné a technologické centrum. To má vykonávať aktivity, ktoré budú podporovať ...



57eb6374 1eee 4959 a75f ed0b9e92f539 676x450 6.11.2025 (SITA.sk) - Areál zbankrotovaného prvého slovenského outletového centra One Fashion Outlet vo Voderadoch v okrese Trnava získalo Národné inovačné a technologické centrum. To má vykonávať aktivity, ktoré budú podporovať zvyšovanie výkonnosti a digitálnej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.


Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec už informoval, že Národné inovačné a technologické centrum otvorí na jar budúceho roku. Centrum podľa jeho vyjadrenia pre JOJ24 prinesie priestor pre spoluprácu výskumu, priemyslu a startupov, čím podporí rast nových nápadov, technológií a talentov. Areál bývalého outletu pri Voderadoch tak dostane úplne nový a strategický význam.

Centrum hľadalo vhodnú nehnuteľnosť prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže ešte na jar tohto roku. Mala byť lokalizovaná mimo Bratislavského kraja, ale najviac 20 kilometrov od ktoréhokoľvek iného krajského mesta. Podmienkou bolo aj pripojenie na diaľnicu do vzdialenosti najviac desiatich kilometrov.

Areál bývalého outletu tieto podmienky spĺňa, od Trnavy je vzdialený asi 11 kilometrov a v blízkosti je aj napojenie na diaľnicu D1. Zakladateľmi Národného inovačného a technologického centra sú SlovakiaTech, nezisková organizácia, a spoločnosť Deutch-Slowakische Akademien.


Outletové centrum vo Voderadoch otvorili vo veľkom štýle v roku 2013, druhý Parndorf sa však z neho nestal. Zatvorili ho o päť rokov neskôr, odvtedy sú jeho priestory prázdne a prístupová cesta k nemu je zatarasená.




Zdroj: SITA.sk - Zbankrotovaný outlet vo Voderadoch dostane nový význam, areál poslúži startupom a inováciám © SITA Všetky práva vyhradené.

