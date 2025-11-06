Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Renáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

06. novembra 2025

Nový šéf českého parlamentu prikázal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy snemovne


Tagy: Český parlament ukrajinská vlajka

Nový predseda dolnej komory českého parlamentu Tomio Okamura nechal z budovy snemovne zvesiť ukrajinskú vlajku. Zvesenie vlajky, ktorá nad budovou začala viať krátko po ...



Zdieľať
pictures_of_the_week_global_photo_gallery_36943 676x451 6.11.2025 (SITA.sk) - Nový predseda dolnej komory českého parlamentu Tomio Okamura nechal z budovy snemovne zvesiť ukrajinskú vlajku. Zvesenie vlajky, ktorá nad budovou začala viať krátko po začiatku ruskej vojny proti Ukrajine, oznámil šéf krajne pravicovej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) na sieti X. „Práve som nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne,“ napísal vo štvrtok Okamura. Informuje o tom web TN.cz.


Predavač strachu a nenávisti Tomio Okamura nezaháľal ani deň a nechal ukrajinskú vlajku z budovy Snemovne odstrániť... Každý, komu skutočne záleží na prozápadnom ukotvení našej krajiny a vie rozlíšiť, kto je agresor a kto je obeť, musí pociťovať jedine hanbu,“ reagoval český minister dopravy v demisii a kandidát na predsedu ODS Martin Kupka.

Ukrajinská vlajka je v Snemovni späť a visí z okna nášho poslaneckého klubu," oznámila ODS. „Vlajku, ktorú dnes Tomio Okamura nehanebne zložil, vraciame na budovu Snemovne,“ odkázali aj Piráti, ktorí vlajku Ukrajiny tiež vyvesili z okna svojho klubu.

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/633339-okamura-sundal-ze-snemovny-ukrajinskou8-vlajku-snesla-se-na-nej-vlna-kritiky


Zdroj: SITA.sk - Nový šéf českého parlamentu prikázal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy snemovne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Český parlament ukrajinská vlajka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Lavrov pravdepodobne stratil Putinovu priazeň
<< predchádzajúci článok
Slováci nebudú potrebovať víza do ďalšej africkej krajiny, Blanár chce do zoznamu pridať aj Austráliu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 