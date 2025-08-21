|
Štvrtok 21.8.2025
Meniny má Jana
|Denník - Správy
21. augusta 2025
Ministerstvo investícií opäť vyhlásilo výzvu na výskum a vývoj, Šalitroš hovorí o novom začiatku – VIDEO
Tagy: Digitálna transformácia Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Plán obnovy a odolnosti SR štátny tajomník ministerstva investícií
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ...
21.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo výzvu Podpora výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska 2 (RIS3-2) s alokáciou 45 miliónov eur, zameranú na experimentálny vývoj. Výzva vznikla ako reakcia na zrušenie pôvodnej výzvy RIS3 z júla 2025, pri ktorej hrozili závažné implementačné riziká a ohrozenie čerpania financií z Plánu obnovy a odolnosti.
"Ak by sme pokračovali podľa pôvodného nastavenia, riskovali by sme neplnenie míľnikov Plánu obnovy a finančné straty pre štátny rozpočet. My na MIRRI, na čele s pánom ministrom Samuelom Migaľom, sme si dali jasný cieľ, že sa k verejným peniazom budeme správať veľmi zodpovedne, preto sme pristúpili k zásadnej revízii tejto výzvy. RIS3-2 nie je len nová výzva, je to nový začiatok. Nastavili sme systém, ktorý má potenciál reálne pohnúť Slovensko vpred," uviedol štátny tajomník MIRRI SR Radomír Šalitroš.
Celková alokácia 45 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR má podporiť 34 projektov. Výzva je určená pre podniky vykonávajúce výskum a vývoj, startupy, verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie.
"Naším cieľom je, aby verejná podpora nevznikala na papieri, ale priniesla konkrétne výsledky - inovácie, nové technológie a posun Slovenska medzi moderné digitálne krajiny," doplnil štátny tajomník MIRRI SR Radoslav Štefánek.
Rozpočet projektov musí byť od 300 tisíc do 2,2 milióna eur, pričom podpora sa pohybuje od 25 do 60 percent podľa veľkosti podniku, druhu projektu a regiónu realizácie. Projekty zamerané na experimentálny vývoj môžu získať základnú mieru podpory 25 percent, malé podniky môžu uplatniť ďalších 20 percent a ak sa projekt realizuje mimo Bratislavského kraja, je možné pripočítať ďalších 15 percent. Výzva umožňuje čerpať zálohovú platbu až do výšky 40 percent z celkovej podpory.
"Chceme byť absolútne transparentní a projekty budú hodnotiť slovenskí hodnotitelia. Výzva na odborných hodnotiteľov je už niekoľko dní vyhlásená a žiadame všetkých, ktorí spĺňajú kritériá, nech sa zapoja," vyzval Štefánek.
Uchádzači musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie a prax v oblasti IT, IKT alebo inovácií, vrátane skúseností s hodnotením projektov financovaných z fondov EÚ či iných dotačných mechanizmov.
Uzávierka prihlášok je 5. septembra 2025, podávanie projektov sa uzavrie 30. septembra 2025. Obdobie oprávnenosti výdavkov začína v deň podania žiadosti. Vyhodnotenie žiadostí sa uskutoční do 30. novembra 2025 a realizácia projektov musí byť ukončená najneskôr do 30. júna 2026.
Medzi oprávnené výdavky patria personálne náklady vrátane miezd nových zamestnancov, odpisy zariadení, zmluvný výskum, poradenstvo a paušálne výdavky vo výške 20 percent pre podniky a 40 percent pre verejné organizácie.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií opäť vyhlásilo výzvu na výskum a vývoj, Šalitroš hovorí o novom začiatku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
